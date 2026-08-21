FIFA điều tra kỷ luật HLV Hossam Hassan cùng hai thành viên tuyển Ai Cập tại World Cup FIFA chính thức mở cuộc điều tra kỷ luật đối với HLV Hossam Hassan cùng hai thành viên tuyển Ai Cập sau phát ngôn gây tranh cãi ở trận thua 2-3 trước Argentina.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã chính thức khởi xướng cuộc điều tra kỷ luật nhắm vào ba nhân tố quan trọng của đội tuyển quốc gia Ai Cập, bao gồm Huấn luyện viên trưởng Hossam Hassan, Trưởng đoàn Ibrahim Hassan cùng tiền đạo Mostafa Ziko. Quyết định này xuất phát từ những phát ngôn căng thẳng sau thất bại nghẹt thở 2-3 của đại diện châu Phi trước đối thủ Argentina tại World Cup 2026.

Huấn luyện viên Hossam Hassan cùng hai thành viên tuyển Ai Cập bị điều tra.

Căng thẳng bùng nổ sau màn rượt đuổi tỷ số với Argentina

Trận thua sát nút 2-3 trước đội tuyển Argentina không chỉ khiến tuyển Ai Cập đánh mất lợi thế điểm số quan trọng tại vòng bảng World Cup 2026, mà còn đẩy bầu không khí sau trận đấu lên mức cực kỳ căng thẳng. Những phản ứng gay gắt cùng phát ngôn bộc phát từ HLV Hossam Hassan và các cộng sự trong phòng họp báo lập tức rơi vào tầm ngắm của Ủy ban Kỷ luật FIFA.

Sự việc nhanh chóng được Hiệp hội Bóng đá Ai Cập (EFA) xác nhận thông qua thông báo chính thức trên các nền tảng truyền thông. Hiện tại, EFA đang khẩn trương tập hợp hồ sơ, phối hợp cùng các luật sư để chuẩn bị văn bản giải trình chi tiết theo đúng thời hạn quy định.

Lập trường pháp lý và cam kết từ Hiệp hội Bóng đá Ai Cập

Trong tuyên bố mới nhất, đại diện EFA nhấn mạnh tinh thần hợp tác nhưng khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ nhân sự của mình: “Liên đoàn bóng đá Ai Cập khẳng định tôn trọng các quy định và thủ tục của FIFA. Các phản hồi cần thiết và các tài liệu pháp lý sẽ được nộp trong thời hạn quy định”.

Bên cạnh việc tuân thủ các nguyên tắc chơi đẹp (fair-play) và tôn trọng cơ quan quản lý bóng đá toàn cầu, EFA khẳng định sẽ sử dụng mọi kênh pháp lý hợp lệ để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho HLV Hossam Hassan, Ibrahim Hassan và Mostafa Ziko trước các cáo buộc kỷ luật.