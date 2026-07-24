FIFA đối mặt làn sóng chỉ trích sau quyết định hoãn án treo giò cho Folarin Balogun Tổ chức giám sát độc lập và Liên đoàn Bóng đá Na Uy đồng loạt yêu cầu FIFA giải trình về tính minh bạch và sự can thiệp chính trị liên quan đến tiền đạo Folarin Balogun tại World Cup 2026.

Trận thua 1-4 của đội tuyển Mỹ trước Bỉ tại vòng 16 đội World Cup 2026 không chỉ dừng lại ở thất bại chuyên môn trên sân cỏ. Quyết định đình chỉ án cấm thi đấu cho tiền đạo Folarin Balogun ngay trước giờ bóng lăn đang biến thành một trong những tâm điểm tranh cãi lớn nhất giải đấu, thu hút sự chú ý đặc biệt từ các tổ chức giám sát quốc tế.

Việc Balogun được tạm hoãn án treo giò dấy lên những tranh cãi. Ảnh: Getty Images.

Dấu hiệu bất thường từ các báo cáo giám sát

Tổ chức giám sát độc lập Group of Copenhagen mới đây đã đưa trận đấu giữa Mỹ và Bỉ vào danh sách các cuộc so tài xuất hiện hoạt động đặt cược bất thường. Cụ thể, cơ quan này đã phát đi tín hiệu cảnh báo mức "thẻ vàng" đối với 7 trận đấu tại World Cup 2026, trong đó nhấn mạnh sự biến động lạ thường ở thị trường dự đoán liên quan đến khả năng ra sân của Folarin Balogun.

Theo số liệu từ Group of Copenhagen, việc xuất hiện thị trường dự đoán riêng cho quyết định kỷ luật của một cầu thủ là điều chưa từng có tiền lệ. Trong lịch sử World Cup, từng có 14 trường hợp cầu thủ nhận thẻ đỏ trực tiếp hoặc bị treo giò tương tự, nhưng không có bất kỳ thị trường dự đoán nào được mở ra cho các tình huống đó. Sự khác biệt bất thường này đã thúc đẩy tổ chức gửi yêu cầu chính thức đòi hỏi FIFA phải làm rõ quy trình đưa ra quyết định.

Sức ép chính trị và sự phản ứng từ châu Âu

Mấu chốt của vụ việc bắt nguồn từ tấm thẻ đỏ mà Balogun phải nhận trong cuộc đối đầu với Bosnia và Herzegovina ở vòng 32 đội. Án phạt vốn đồng nghĩa với việc tiền đạo 25 tuổi này bị cấm thi đấu ở trận gặp Bỉ. Tuy nhiên, sau phát biểu từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc đề nghị FIFA xem xét lại án phạt, Ban tổ chức giải đấu đã bất ngờ quyết định hoãn thi hành án treo giò của Balogun cho đến khi World Cup 2026 kết thúc.

Động thái trên ngay lập tức gặp phải sự phản đối gay gắt từ Liên đoàn Bóng đá Na Uy (NFF). Chủ tịch NFF, bà Lise Klaveness, xác nhận đơn khiếu nại chính thức đang được gửi lên Ủy ban Đạo đức FIFA nhằm làm rõ hành vi can thiệp vào chuyên môn.

Bà Lise Klaveness nhấn mạnh rằng việc bẻ cong các quy tắc tiêu chuẩn tạo ra một tiền lệ nguy hiểm cho tính chính trực của môn thể thao này. Theo đại diện bóng đá Na Uy, các quyết định kỷ luật cần phải dựa hoàn toàn vào luật lệ hiện hành thay bị tác động bởi các yếu tố chính trị bên ngoài.

Lập trường của cơ quan quản lý bóng đá thế giới

Đứng trước làn sóng nghi vấn ngày càng gia tăng, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lên tiếng bảo vệ phán quyết của tổ chức. Lãnh đạo FIFA khẳng định Ủy ban Kỷ luật đã làm việc một cách hoàn toàn độc lập và dựa trên các khung pháp lý sẵn có của giải đấu.

Ông Gianni Infantino cho biết sự tự chủ của các cơ quan tài phán là nguyên tắc cốt lõi để đảm bảo uy tín cho FIFA. Dù vậy, dư luận bóng đá thế giới vẫn đang chờ đợi bản báo cáo chi tiết cuối cùng để có cái nhìn toàn diện về tính minh bạch trong quyết định dành cho tiền đạo đội tuyển Mỹ.