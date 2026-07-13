FIFA dự kiến mở rộng World Cup lên 64 đội và cơ hội cho tuyển Việt Nam Chủ tịch Gianni Infantino xác nhận FIFA đang xem xét nâng số đội tham dự World Cup lên 64 từ năm 2030, một bước đi mang tính bước ngoặt có thể thay đổi bản đồ bóng đá thế giới.

Trong một tuyên bố có thể thay đổi hoàn toàn cấu trúc của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vừa tiết lộ cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới đang nghiêm túc xem xét khả năng mở rộng vòng chung kết World Cup lên tới 64 đội tham dự. Đây được xem là một bước tiến xa hơn so với kế hoạch 48 đội đã được thông qua cho kỳ đại hội năm 2026.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định mong muốn tạo ra một sân chơi đa dạng hơn cho bóng đá toàn cầu.

Chiến lược bình đẳng hóa bóng đá toàn cầu

Chia sẻ với giới truyền thông, ông Infantino xác nhận các cuộc thảo luận chi tiết về thể thức 64 đội sẽ chính thức được tiến hành ngay sau khi kỳ World Cup 2026 kết thúc. Theo người đứng đầu FIFA, quyết định này không thuần túy chỉ là vấn đề thương mại mà xuất phát từ triết lý phát triển bền vững, nhằm tạo ra một sân chơi đa dạng và công bằng hơn cho các quốc gia thành viên.

"Mỗi quốc gia đều có quyền nuôi dưỡng giấc mơ tham dự World Cup", ông Infantino nhấn mạnh. Vị chủ tịch này đánh giá rằng chất lượng chuyên môn giữa các nền bóng đá đang ngày càng thu hẹp. Nếu không trao cơ hội cho các quốc gia nhỏ hơn, họ sẽ thiếu đi động lực tài chính và tinh thần để tiếp tục cải thiện hệ thống đào tạo cũng như hạ tầng bóng đá.

Trước đó, ý tưởng về một giải đấu quy mô 64 đội đã bắt đầu được FIFA đưa ra thảo luận vào tháng 9/2025, dựa trên đề xuất chính thức từ các nhà lãnh đạo bóng đá khu vực Nam Mỹ. Với việc World Cup 48 đội (áp dụng từ năm 2026) được đánh giá là thành công về mặt hiệu ứng quốc tế, FIFA tin rằng việc tiến lên con số 64 là bước đi logic tiếp theo.

Thể thức thi đấu và thách thức hậu cần

Nếu đề xuất này được thông qua, World Cup 2030 dự kiến sẽ chứng kiến sự góp mặt của 64 đội tuyển, được chia thành 16 bảng đấu (mỗi bảng 4 đội). Điều này giúp duy trì tính cạnh tranh cao ở vòng bảng thay vì các bảng đấu 3 đội vốn gây nhiều tranh cãi về mặt minh bạch và kịch tính.

Tuy nhiên, quy mô này cũng đặt ra những thách thức khổng lồ về mặt hậu cần. World Cup 2030 vốn đã mang tính lịch sử khi diễn ra tại 6 quốc gia thuộc 3 lục địa khác nhau. Cụ thể, Uruguay, Argentina và Paraguay sẽ tổ chức các trận mở màn để kỷ niệm 100 năm giải đấu, trong khi phần lớn các trận còn lại diễn ra tại Morocco, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Việc quản lý 64 đội tuyển cùng lượng cổ động viên khổng lồ di chuyển giữa các châu lục sẽ yêu cầu một mạng lưới vận tải và an ninh cực kỳ phức tạp. Dẫu vậy, FIFA tin rằng với sự phát triển của công nghệ và hạ tầng hiện đại, đây là bài toán có thể giải quyết được để đổi lấy sự bùng nổ của bóng đá tại các thị trường mới.

Sẽ có thêm 16 suất dự vòng chung kết nếu như tăng số đội tham dự lên 64.

Cánh cửa lịch sử cho đội tuyển Việt Nam

Đối với các nền bóng đá đang phát triển như Việt Nam, việc World Cup mở rộng lên 64 đội là một tin vui không thể lớn hơn. Theo tính toán sơ bộ, nếu số đội tăng thêm 16 suất so với phiên bản 48 đội, khu vực châu Á (AFC) có thể được phân bổ thêm từ 2 đến 3 suất trực tiếp.

Hiện tại, khi World Cup có 48 đội, châu Á có 8,5 suất. Nếu con số này nâng lên khoảng 11-12 suất, cơ hội để những đội tuyển thuộc nhóm tiệm cận trình độ hàng đầu châu lục như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia hay Bahrain chen chân vào vòng chung kết là hoàn toàn khả thi.

Việc có thêm suất tham dự không chỉ là câu chuyện về thành tích, mà còn mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ từ bản quyền truyền hình, tài trợ và các quỹ hỗ trợ phát triển của FIFA dành cho các đội tuyển tham dự giải. Đây sẽ là cú hích cực mạnh để bóng đá Việt Nam thực hiện hóa giấc mơ vươn tầm thế giới một cách thực tế hơn bao giờ hết.

Dự kiến, FIFA sẽ chính thức chốt phương án mở rộng này trong năm nay, tạo tiền đề cho công tác chuẩn bị và phân bổ suất thi đấu cho các liên đoàn châu lục trong chu kỳ mới.