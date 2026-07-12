FIFA giải oan cho ĐT Anh: Công nghệ cảm biến định đoạt số phận Na Uy FIFA khẳng định không có bằng chứng cho thấy bóng chạm dây cáp camera trước bàn gỡ hòa của Jude Bellingham, dập tắt những chỉ trích gay gắt từ phía Erling Haaland và các đồng đội sau thất bại kịch tính 1-2.

Trong một trận đấu đỉnh cao tại tứ kết World Cup 2026, ranh giới giữa người hùng và tội đồ đôi khi không nằm ở đôi chân cầu thủ mà ở những dữ liệu điện tử khô khan. FIFA vừa chính thức lên tiếng về tình huống gây tranh cãi nhất trận đấu giữa Anh và Na Uy, nơi công nghệ cảm biến trên quả bóng đã trở thành "vị trọng tài" cuối cùng giải vây cho Tam Sư.

Khoảnh khắc tranh cãi và bước ngoặt phút 45+2

Tình huống xảy ra vào cuối hiệp một, thời điểm tuyển Anh đang nỗ lực tìm bàn gỡ. Sau cú phát bóng mạnh từ phần sân nhà của thủ thành Nyland phía Na Uy, quỹ đạo của trái bóng dường như có sự thay đổi bất thường. Chỉ vài giây sau đó, Jude Bellingham đã tận dụng triệt để cơ hội để ghi bàn quân bình tỷ số 1-1.

Phía Na Uy cho rằng bóng đã sượt qua sợi dây cáp treo camera robot phía trên sân vận động. Theo luật thi đấu của FIFA, nếu bóng chạm vào các thiết bị treo trên cao, trận đấu phải được dừng lại ngay lập tức và bắt đầu lại bằng một tình huống thả bóng. Nếu điều này được xác định, bàn thắng của Bellingham sẽ không bao giờ tồn tại.

Tình huống nghi vấn bóng chạm dây cáp

Công nghệ cảm biến: Tiếng nói của sự thật

Để dập tắt những hoài nghi, FIFA đã công bố dữ liệu từ hệ thống cảm biến gắn bên trong quả bóng thi đấu. Thông báo chính thức nêu rõ: "Trước bàn thắng của tuyển Anh ở phút 45+2, công nghệ cảm biến không ghi nhận bất kỳ đỉnh tín hiệu nào trong khi bóng ở trên không. Không có bằng chứng cho thấy bóng đã chạm vào dây cáp và làm thay đổi quỹ đạo di chuyển".

Hệ thống này hoạt động tương tự như cách nó từng từ chối bàn thắng của Croatia trong trận gặp Bồ Nha trước đó, khi xác định chính xác bóng đã chạm tay cầu thủ trước khi đi vào lưới. Trong trường hợp này, sự im lặng của các biểu đồ xung nhịp đồng nghĩa với việc bàn thắng của Jude Bellingham là hoàn toàn hợp lệ.

Phản ứng quyết liệt từ phía Na Uy

Dù có sự can thiệp của công nghệ, những người trong cuộc phía Na Uy vẫn không giấu nổi sự bất bình. Thủ môn Nyland đã phản ứng dữ dội bằng cách đập tay xuống mặt cỏ ngay sau khi để thủng lưới. Khi tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên, Erling Haaland cùng HLV Ståle Solbakken đã vây lấy trọng tài chính Clement Turpin để yêu cầu một lời giải thích thỏa đáng.

Sự ức chế của Na Uy càng tăng cao khi trọng tài VAR Jerome Brisard – người từng bị chỉ trích trong trận tứ kết giữa Argentina và Ai Cập – không đưa ra bất kỳ tín hiệu tạm dừng nào để xem xét lại tình huống.

Thống kê và tác động đến cục diện

Tỷ số chung cuộc: Anh 2-1 Na Uy (sau 120 phút).

Anh 2-1 Na Uy (sau 120 phút). Bàn thắng quyết định: Jude Bellingham (45+2').

Jude Bellingham (45+2'). Hệ quả: Tuyển Anh chính thức ghi tên mình vào bán kết World Cup 2026.

Chiến thắng nhọc nhằn 2-1 sau 120 phút thi đấu nghẹt thở giúp "Tam sư" tiến bước vào vòng bán kết, nơi họ sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa Argentina và Thụy Sĩ. Đối với Na Uy, dù sở hữu một thế hệ tài năng với Haaland, họ phải rời giải trong sự tiếc nuối và những hoài nghi về tính tuyệt đối của công nghệ trên sân cỏ.