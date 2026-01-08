FIFA hủy kế hoạch bán 20% cổ phần World Cup giá 4,2 tỷ USD sau làn sóng phản đối Chủ tịch FIFA Gianni Infantino chính thức rút lại đề xuất thành lập công ty thương mại trị giá 20 tỷ USD sau áp lực từ UEFA và phản ứng dữ dội trong nội bộ.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino đã chính thức xác nhận tổ chức này sẽ không tiếp tục triển khai kế hoạch bán cổ phần trong đơn vị quản lý hoạt động thương mại và vận hành các giải đấu lớn, bao gồm World Cup nam và nữ. Động thái lùi bước này diễn ra sau khi đề xuất vấp phải sự phản đối dữ dội từ Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cùng làn sóng bất bình gay gắt ngay trong bộ máy cấp cao của FIFA.

Chủ tịch Infantino thừa nhận từ bỏ kế hoạch bán World Cup vì gây chia rẽ sâu sắc

Thỏa thuận thương mại 20 tỷ USD và áp lực tẩy chay từ UEFA

Theo đề xuất ban đầu, FIFA dự kiến tách toàn bộ hoạt động thương mại của World Cup và Club World Cup (dành cho cả nam và nữ) sang một công ty con mới có tên FIFA Forward Enterprise (FFE). Doanh nghiệp này được định giá khoảng 20 tỷ USD, với kế hoạch bán 20% cổ phần cho các nhà đầu tư tư nhân để thu về 4,2 tỷ USD.

Nhà đầu tư dẫn dắt được xác định là Thrive Eternal, quỹ tư nhân do Joshua Kushner sáng lập. Joshua Kushner là em trai của Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước thông tin này, đại diện Thrive Eternal từ chối bình luận, trong khi Tổng thống Donald Trump khẳng định ông không thảo luận với Chủ tịch Gianni Infantino về đề xuất trên.

Dự án lập tức đối mặt với sự kháng cự quyết liệt từ các tổ chức quản lý bóng đá khu vực. Đáng chú ý nhất, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã đưa ra lời đe dọa mạnh mẽ rằng các quốc gia thành viên của họ có thể tẩy chay toàn bộ các giải đấu do FIFA tổ chức nếu kế hoạch bán cổ phần được thông qua.

Trước tình hình căng thẳng, ông Infantino buộc phải tuyên bố dừng dự án: “Dự án FIFA Forward Enterprise được xây dựng nhằm tạo nền tảng tăng cường hỗ trợ các Liên đoàn thành viên. Tuy nhiên, sau khi lắng nghe cẩn trọng mọi ý kiến, chúng tôi nhận thấy dự án đã tạo ra những chia rẽ đến mức không còn phục vụ mục tiêu ban đầu là đoàn kết và phát triển. Vì vậy, đề xuất này sẽ không được tiếp tục.”

Bùng nổ mâu thuẫn nội bộ và cáo buộc lừa dối

Bên cạnh áp lực bên ngoài, nội bộ FIFA cũng chứng kiến những chấn động lớn. Giám đốc điều hành (COO) FIFA Kevin Lamour đã đưa ra tuyên bố gay gắt trên hãng tin AP, gọi đây là “dự án của một người” và cáo buộc Chủ tịch Infantino thiếu minh bạch, làm dấy lên sự bất mãn trong dàn nhân sự.

“Không chỉ dự án này không nên được tiếp tục, đã đến lúc các nhà lãnh đạo chính trị của bóng đá phải tự đặt ra những câu hỏi đúng đắn và đưa ra những quyết định đúng đắn. Nếu điều đó khiến tôi mất việc thì tôi cũng chấp nhận. Ít nhất tối nay tôi sẽ ngủ ngon,” ông Lamour nhấn mạnh.

Cùng thời điểm, Cố vấn cấp cao Carlos Cordeiro đã đệ đơn từ chức để phản đối kế hoạch kinh doanh này. Ông Cordeiro khẳng định bản thân bị gạt ra khỏi các cuộc thảo luận và gọi thỏa thuận trị giá 20 tỷ USD là “một thỏa thuận tồi đối với bóng đá”.

Phân tích về khía cạnh tài chính, ông Cordeiro chỉ ra rằng FIFA hoàn toàn không có nhu cầu cấp thiết phải bán tài sản: “FIFA hiện nắm giữ hàng tỷ USD dự trữ và không có nợ. Tổ chức đã đạt doanh thu khoảng 15 tỷ USD trong chu kỳ 4 năm gần nhất, chủ yếu nhờ World Cup. Trong bối cảnh đó, việc bán vĩnh viễn một phần tài sản giá trị nhất để lấy 4,2 tỷ USD chẳng khác nào đem tương lai của bóng đá ra thế chấp mà không có lý do thuyết phục.”

Quyết định rút lại dự án FFE của Infantino tạm thời khép lại một trong những cuộc khủng hoảng thượng tầng lớn nhất tại FIFA thời gian qua, nhưng đồng thời làm bộc lộ rõ những rạn nứt sâu sắc trong công tác quản trị của cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới.