FIFA hủy kế hoạch bán cổ phần World Cup 20 tỷ USD sau làn sóng tẩy chay Chủ tịch Gianni Infantino chính thức rút lại đề xuất thành lập công ty trị giá 20 tỷ USD để điều hành World Cup do sự phản đối gay gắt từ UEFA và sự cố nội bộ FIFA.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã chính thức từ bỏ kế hoạch thành lập một công ty con trị giá 20 tỷ USD để quản lý các giải đấu thương mại của bóng đá thế giới. Quyết định rút lui đột ngột này diễn ra sau khi đề xuất bán cổ phần World Cup vấp phải sự phản đối dữ dội từ các liên đoàn châu lục cùng làn sóng từ chức ngay bên trong thượng tầng FIFA.

Gianni Infantino đã phải từ bỏ ý tưởng của mình. Ảnh: Getty.

Trong thông báo phát đi vào tối muộn thứ Sáu, người đứng đầu FIFA thừa nhận dự án không còn tính khả thi do tạo ra sự chia rẽ quá lớn. Ông Infantino xác nhận đề xuất sẽ không được tiếp tục thực hiện sau khi cơ quan này lắng nghe ý kiến từ các bên liên quan, đồng thời nhận thấy dự án đã đi lệch khỏi mục tiêu ban đầu.

Làn sóng phản đối và lời đe dọa tẩy chay toàn diện từ UEFA

Tâm điểm của cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ phản ứng quyết liệt của Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA). Cụ thể, toàn bộ 55 quốc gia thành viên UEFA đã thống nhất kế hoạch tẩy chay World Cup cùng tất cả các giải đấu do FIFA tổ chức. Quyết định này đe dọa trực tiếp đến Giải vô địch bóng đá nữ U20 thế giới dự kiến diễn ra tại Ba Lan vào ngày 5/9.

Phía UEFA chỉ trích mạnh mẽ đề xuất thương mại hóa giải đấu lớn nhất hành tinh, cho rằng đây là sự thoái thác trách nhiệm quản lý bóng đá của FIFA. Đáng chú ý, bản thân ông Infantino từng giữ chức Tổng thư ký UEFA trước khi trúng cử Chủ tịch FIFA vào năm 2016. Ngay sau động thái của châu Âu, Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (Concacaf) cùng Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) cũng đồng loạt lên tiếng phản đối.

Rạn nứt nội bộ và làn sóng từ chức tại thượng tầng FIFA

Áp lực đối với ông Infantino không chỉ đến từ bên ngoài mà còn bùng nổ ngay trong bộ máy lãnh đạo FIFA. Ông Carlos Cordeiro, đại diện của FIFA trong Nhóm công tác Nhà Trắng về World Cup đồng thời là cựu nhân sự ngân hàng Goldman Sachs, đã tuyên bố từ chức cố vấn chủ tịch để phản đối việc thương mại hóa giải đấu.

Infantino đã bị phản đối trên diện rộng với kế hoạch của mình. Ảnh: Getty.

Bên cạnh đó, Giám đốc điều hành FIFA Kevin Lamour – một cộng sự lâu năm của Infantino – đã công khai cáo buộc các nhân viên FIFA bị lừa dối do thiếu sự minh bạch trong quá trình lập kế hoạch. Ông Lamour khẳng định đây là dự án mang tính cá nhân và kêu gọi các nhà lãnh đạo bóng đá thế giới cần đưa ra những quyết định sáng suốt để bảo vệ môn thể thao này.

Chi tiết thương vụ 20 tỷ USD và đòn giáng vào vị thế chính trị

Theo thiết kế ban đầu, Infantino muốn tách mảng kinh doanh thương mại của FIFA – bao gồm World Cup nam, nữ và Club World Cup – thành một công ty con trị giá 20 tỷ USD. Trong đó, 20% cổ phần sẽ được bán cho các nhà đầu tư tư nhân. Đối tác chủ chốt được nhắm đến là một quỹ đầu tư tại New York do Joshua Kushner (em trai của Jared Kushner) sáng lập.

Thất bại của dự án này giáng một đòn mạnh vào uy tín của Infantino trong bối cảnh cuộc đua quyền lực tại FIFA đang đến gần. Dù từng tái đắc cử không đối thủ vào các năm 2019 và 2023, thời hạn chốt danh sách ứng viên cho nhiệm kỳ tiếp theo sẽ khép lại vào ngày 18/11, trước khi cuộc bầu cử chính thức diễn ra tại Rabat, Morocco. Sự cố lần này khiến vị thế vốn rất vững chắc của Chủ tịch FIFA trở nên lung lay hơn bao giờ hết.