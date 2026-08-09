FIFA kịch liệt bác cáo buộc đời tư, phản pháo nỗ lực phế truất Chủ tịch Infantino từ châu Âu Trước áp lực đòi từ chức từ châu Âu cùng cáo buộc đời tư liên quan đến UEFA, FIFA khẳng định Chủ tịch Gianni Infantino luôn có sự ủng hộ hợp pháp, dân chủ.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa chính thức đưa ra thông điệp đanh thép nhằm đập tan các cáo buộc nhắm vào đời tư của Chủ tịch Gianni Infantino, đồng thời kịch liệt lên án chiến dịch ngầm từ các liên đoàn châu Âu nhằm hạ thấp uy tín và phế truất người đứng đầu tổ chức.

FIFA đáp trả những động thái phế truất Gianni Infantino. (Ảnh: Getty Images)

Cáo buộc đời tư và cuộc xung đột quyền lực gia tăng

Làn sóng chỉ trích bùng phát mạnh mẽ sau khi tờ Daily Telegraph công bố thông tin cho rằng một người được cho là tình nhân của ông Infantino đã nhận khoản tiền thôi việc từ UEFA trong thời gian ông còn đảm nhiệm vị trí Tổng thư ký tại liên