FIFA tạo bước ngoặt lịch sử: Trao nhẫn vô địch cho tân vương World Cup 2026 Đội vô địch World Cup 2026 sẽ nhận bộ nhẫn độc bản lấy cảm hứng từ thể thao Mỹ, bên cạnh cúp vàng danh giá và khoản tiền thưởng kỷ lục 50 triệu USD.

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina vào rạng sáng ngày 20/7 không chỉ là cuộc thư hùng vì chiếc cúp vàng danh giá nhất hành tinh. Lần đầu tiên trong lịch sử 96 năm của giải đấu, FIFA sẽ giới thiệu một biểu tượng vinh danh hoàn toàn mới: nhẫn vô địch dành riêng cho những người đứng trên đỉnh thế giới.

Những chiếc nhẫn lần đầu được trao cho nhà vô địch World Cup. Ảnh: FIFA.

Biểu tượng quyền lực mới lấy cảm hứng từ thể thao Mỹ

Bên cạnh khoản tiền thưởng khổng lồ lên tới 50 triệu USD, đội tuyển đăng quang tại Bắc Mỹ sẽ sở hữu phần thưởng mang đậm dấu ấn văn hóa của nước chủ nhà. FIFA xác nhận sẽ trao tặng những chiếc nhẫn vô địch được thiết kế tinh xảo, một truyền thống vốn đã trở thành linh hồn của các giải đấu lớn tại Mỹ như Super Bowl (NFL) hay NBA.

Theo thông tin từ cơ quan quản lý bóng đá quyền lực nhất thế giới, sẽ chỉ có đúng 30 chiếc nhẫn được chế tác đặc biệt dành cho các thành viên đội vô địch, bao gồm các cầu thủ và ban huấn luyện. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc tại trận chung kết, đội trưởng và huấn luyện viên trưởng của đội chiến thắng sẽ được trao những chiếc nhẫn tạm thời để thực hiện nghi thức ăn mừng. Phiên bản chính thức, được cá nhân hóa hoàn toàn theo tên và số áo của từng thành viên, sẽ được trao trong một buổi lễ trang trọng sau đó.

Ảnh: FIFA.

Thiết kế độc bản và sự khan hiếm kỷ lục

Mỗi chiếc nhẫn trong bộ sưu tập này là một tác phẩm nghệ thuật kim hoàn, hội tụ những tinh hoa của giải đấu. Một mặt nhẫn khắc nổi hình ảnh chiếc cúp vàng FIFA World Cup, trong khi mặt còn lại sẽ được tùy chỉnh để thể hiện bản sắc riêng biệt của quốc gia đăng quang. Đi kèm với mỗi sản phẩm là một giấy chứng nhận xác thực, đảm bảo giá trị độc bản và tính lịch sử của vật phẩm.

Đáng chú ý, FIFA quyết định phát hành tổng cộng 2.026 chiếc nhẫn để kỷ niệm năm diễn ra giải đấu. Ngoài 30 chiếc dành cho nhà vô địch, 1.996 chiếc còn lại sẽ được mở bán giới hạn cho người hâm mộ trên toàn cầu. Đây là một chiến lược chưa từng có tiền lệ, vừa nhằm tôn vinh giá trị của nhà vô địch, vừa tạo ra sự kết nối đặc biệt với cộng đồng người hâm mộ bóng đá thế giới.

Ảnh: FIFA.

Trận chung kết của những định mệnh

Việc áp dụng truyền thống trao nhẫn từ Super Bowl hay Stanley Cup vào bóng đá cho thấy tham vọng của FIFA trong việc biến World Cup 2026 thành một sự kiện giải trí và thể thao có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất lịch sử. Đối với Argentina của Lionel Messi hay Tây Ban Nha của thế hệ trẻ Lamine Yamal, chiếc nhẫn này không chỉ là trang sức, mà là minh chứng cho việc họ là những người đầu tiên viết nên chương mới của bóng đá thế giới.

Cuộc đối đầu vào ngày 20/7 tới đây sẽ quyết định ai là chủ nhân của bộ sưu tập nhẫn đầu tiên này. Với Argentina, đó có thể là cái kết viên mãn cho kỷ nguyên Messi. Với Tây Ban Nha, đó là sự khẳng định cho một triều đại mới đang trỗi dậy mạnh mẽ. Dù kết quả ra sao, nhà vô địch World Cup 2026 sẽ đi vào lịch sử với tư cách là đội tuyển đầu tiên sở hữu "vật báu" mang phong cách Mỹ giữa lòng môn thể thao vua.

Ảnh: FIFA.

Trận chung kết sắp tới không chỉ là cuộc chiến cho ngôi sao thứ 4 trên ngực áo của Argentina hay ngôi sao thứ 2 của Tây Ban Nha, mà còn là cuộc đua để trở thành chủ nhân của những chiếc nhẫn huyền thoại, đánh dấu một cột mốc văn hóa chưa từng xuất hiện trong lịch sử túc cầu giáo.