Fiio Snowsky Beatbox: Chiếc máy phát CD đa năng hỗ trợ LDAC và khả năng trích xuất nhạc Fiio Snowsky Beatbox là giải pháp âm thanh hiện đại kết hợp giữa trải nghiệm CD truyền thống và công nghệ không dây LDAC. Thiết bị gây ấn tượng với khả năng trích xuất nhạc trực tiếp, hệ thống loa 2.1 tích hợp và thiết kế mô-đun cho phép tùy biến ngoại hình.

Fiio vừa chính thức giới thiệu Snowsky Beatbox, một thiết bị âm thanh đa năng hướng đến những người dùng vẫn giữ niềm đam mê với đĩa CD nhưng mong muốn sự tiện dụng của công nghệ hiện đại. Không chỉ đơn thuần là một máy phát đĩa di động, thiết bị này còn tích hợp nhiều tính năng như trích xuất nhạc (rip CD), phát nhạc qua USB, AUX, đài FM và hoạt động như một loa Bluetooth chất lượng cao.

Thiết kế linh hoạt và khả năng tùy biến cao

Fiio Snowsky Beatbox sở hữu kích thước nhỏ gọn 190 x 190 x 36.5 mm với trọng lượng chỉ 615 g, phù hợp để mang theo hoặc bài trí trong không gian làm việc. Điểm độc đáo trong thiết kế của sản phẩm là mặt trước có thể thay thế bằng các tấm bảng tùy chỉnh, cho phép người dùng cá nhân hóa ngoại hình theo sở thích. Ở mặt sau, thiết bị được trang bị ngàm gắn nam châm, hỗ trợ treo tường hoặc lắp thêm chân đế để bàn một cách chắc chắn.

Máy phát CD đa năng Fiio Snowsky Beatbox hỗ trợ kết nối Bluetooth LDAC.

Phân tích hiệu suất âm thanh và kết nối không dây

Dù có ngoại hình nhỏ gọn, Snowsky Beatbox được trang bị hệ thống loa 2.1 bao gồm hai trình điều khiển 3 watt và một loa siêu trầm (woofer) 5 watt. Cấu hình này giúp thiết bị có thể hoạt động độc lập như một hệ thống loa Bluetooth khi kết nối với các nguồn phát bên ngoài.

Về mặt kỹ thuật, các đầu ra có dây của máy đạt tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (SNR) trên 90 dB và độ méo hài tổng (THD) dưới 0,02%, đảm bảo độ trung thực của âm thanh. Đáng chú ý, thiết bị hỗ trợ chuẩn LDAC Bluetooth, cho phép truyền tải âm thanh chất lượng cao không dây – một tính năng hiếm thấy trên các dòng máy phát CD phổ thông.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết Fiio Snowsky Beatbox

Thông số Chi tiết Kích thước 190 x 190 x 36.5 mm Trọng lượng 615 g Kết nối đầu ra 3.5 mm, USB-C, Bluetooth Hệ thống loa 2x 3W + 1x 5W (Woofer) Chỉ số âm thanh SNR > 90 dB, THD < 0.02% Pin 3.350 mAh (Loại 18650, có thể tháo rời) Thời gian sử dụng Lên đến 8 giờ

Khả năng lưu trữ và vận hành bền bỉ

Một trong những tính năng giá trị nhất của Snowsky Beatbox là khả năng trích xuất nhạc (ripping) từ đĩa CD. Điều này cho phép người dùng số hóa bộ sưu tập đĩa vật lý của mình một cách thuận tiện. Ngoài ra, thiết bị tích hợp sẵn bộ thu sóng FM, mở rộng nguồn nội dung giải trí cho người dùng.

Về năng lượng, Fiio sử dụng viên pin 18650 dung lượng 3.350 mAh có thể tháo rời. Thiết kế này giúp kéo dài tuổi thọ sản phẩm khi người dùng có thể dễ dàng thay thế pin sau một thời gian dài sử dụng. Máy cho phép phát nhạc liên tục trong khoảng 8 giờ và mất khoảng 2 giờ để sạc đầy qua cổng USB-C.

Người dùng có thể điều khiển thiết bị thông qua hệ thống nút bấm vật lý ở cạnh máy hoặc sử dụng điều khiển từ xa hồng ngoại đi kèm. Hiện tại, Fiio Snowsky Beatbox được phân phối với các tùy chọn màu sắc gồm đen, trắng và trắng điểm xuyết đỏ, mang lại vẻ ngoài hiện đại và tinh tế.