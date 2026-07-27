Fiio Snowsky Echo Nano: Mẫu máy nghe nhạc hoài niệm mang sức mạnh giải mã DAC hiện đại Fiio ra mắt máy nghe nhạc Snowsky Echo Nano tại Mỹ với giá 49,99 USD, kết hợp thiết kế cổ điển phong cách Sony Walkman thập niên 2000 cùng chip DAC Cirrus Logic chuẩn Hi-Res.

Thương hiệu âm thanh Fiio chính thức mở bán mẫu máy nghe nhạc cầm tay Snowsky Echo Nano tại thị trường Mỹ với mức giá 49,99 USD. Thiết bị nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ sự kết hợp giữa ngôn ngữ thiết kế hoài niệm lấy cảm hứng từ dòng máy nghe nhạc Sony Network Walkman những năm 2000 và hệ thống giải mã âm thanh kỹ thuật số hiện đại.

Máy nghe nhạc cầm tay hỗ trợ âm thanh Hi-Res Fiio Snowsky Echo phiên bản màu Sky Blue.

Thiết kế kim loại nhỏ gọn lấy cảm hứng từ Sony Network Walkman

Về ngoại hình, Fiio Snowsky Echo Nano sở hữu kiểu dáng thuôn dài tựa như một chiếc bật lửa với kích thước lần lượt là 83,5 x 23 x 14 mm và trọng lượng siêu nhẹ chỉ 33,5 g. Phần thân máy được gia công CNC chính xác từ hợp kim nhôm-magiê, mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn và bền bỉ trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Sản phẩm gợi nhớ trực tiếp đến dòng máy nghe nhạc huyền thoại Sony Network Walkman NW-S600/S700F ra mắt vào năm 2006. Ở một đầu thiết bị là núm xoay điều khiển bằng kim loại có gờ bảo vệ, đầu còn lại trang bị cổng cắm tai nghe chuẩn 3,5 mm. Mặt bên tích hợp màn hình hiển thị OLED đa dòng kích thước 0,91 inch, giúp người dùng dễ dàng theo dõi thông tin bài hát và điều chỉnh các thông số thiết lập.

Dòng máy nghe nhạc Sony Network Walkman S600/S700F ra mắt năm 2006 là nguồn cảm hứng thiết kế cho Fiio Snowsky Echo Nano.

Sức mạnh giải mã âm thanh chuẩn Hi-Res với chip DAC Cirrus Logic

Dù sở hữu mức giá bình dân và kích thước nhỏ gọn, Fiio Snowsky Echo Nano vẫn được đầu tư nghiêm túc về mặt phần cứng âm thanh. Trung tâm của hệ thống là chip giải mã DAC Cirrus Logic CS43131 MasterHIFI, cho phép thiết bị đạt chứng nhận âm thanh chất lượng cao Sony Hi-Res Audio.

Về mặt kỹ thuật, máy có khả năng xuất công suất 32 mW mỗi kênh ở mức trở kháng 32 ohm qua cổng tai nghe 3,5 mm. Thiết bị đạt độ méo hài tổng (THD) cực thấp dưới 0,0003% và tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (SNR) vượt mốc 129 dB, đảm bảo tín hiệu âm thanh đầu ra sạch sẽ và độ chi tiết cao.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Chip DAC Cirrus Logic CS43131 MasterHIFI Định dạng hỗ trợ DSD256, WAV, FLAC, APE (24-bit/192 kHz), MP3, M4A, OGG Công suất đầu ra 32 mW / kênh @ 32 ohm (cổng 3,5 mm) Tỷ lệ SNR / Độ méo THD > 129 dB / < 0,0003% Khả năng lưu trữ Thẻ nhớ microSD tối đa 256 GB Dung lượng pin 360 mAh (khoảng 7 giờ phát nhạc) Kích thước & Trọng lượng 83,5 x 23 x 14 mm / 33,5 g

Khả năng tương thích định dạng rộng mở và tính năng USB DAC

Fiio Snowsky Echo Nano hỗ trợ đa dạng các định dạng âm thanh từ phổ thông đến chất lượng cao, bao gồm MP3, M4A, OGG cho đến các chuẩn nhạc lossless độ phân giải cao như DSD256 hay WAV, FLAC và APE ở định dạng 24-bit/192 kHz. Do không tích hợp bộ nhớ trong, máy trang bị khe cắm thẻ nhớ microSD hỗ trợ dung lượng tối đa 256 GB.

Đáng chú ý, thiết bị không chỉ hoạt động như một máy nghe nhạc độc lập mà còn có thể biến thành một giải pháp giải mã USB DAC rời (Card âm thanh bên ngoài). Khi kết nối với máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy chơi game thông qua chuẩn USB UAC, thiết bị giúp cải thiện đáng kể chất lượng âm thanh đầu ra cho các thiết bị này.

Máy sở hữu viên pin dung lượng 360 mAh, cung cấp thời lượng phát nhạc liên tục lên đến 7 giờ theo công bố từ nhà sản xuất. Sản phẩm hiện đã lên kệ trên sàn thương mại điện tử Amazon với 4 lựa chọn màu sắc bao gồm Xanh lá (Green), Hồng (Pink), Xanh da trời (Sky Blue) và Trắng (White).