Final Fantasy XIV trên Switch 2 chiếm tới 117 GB: Thách thức dung lượng cho máy game cầm tay Tựa game Final Fantasy XIV Online chuẩn bị ra mắt trên Nintendo Switch 2 với dung lượng 117 GB, chiếm gần một nửa bộ nhớ trong và tạo áp lực lớn lên lưu trữ.

Square Enix vừa chính thức công bố thời điểm phát hành tựa game nhập vai trực tuyến nhiều người chơi (MMORPG) Final Fantasy XIV Online trên hệ máy Nintendo Switch 2 vào ngày 4/8. Đáng chú ý, phiên bản kỹ thuật số này yêu cầu dung lượng bộ nhớ lên tới 117 GB, đánh dấu một trong những trò chơi có tệp cài đặt lớn nhất trên dòng máy cầm tay mới của Nintendo.

Với bộ nhớ trong mặc định của Switch 2 là 256 GB, chỉ riêng một cài đặt Final Fantasy XIV đã chiếm khoảng 46% không gian lưu trữ của thiết bị. Điều này buộc người dùng phải tính toán kỹ lưỡng về khả năng lưu trữ nếu muốn trải nghiệm tựa game này di động.

Nguyên nhân khiến dung lượng Final Fantasy XIV đạt mức kỷ lục trên máy cầm tay

Việc một tựa game MMORPG ngốn hơn 100 GB dung lượng trên hệ máy handheld không phải là điều quá bất ngờ, nhưng vẫn gây ngạc nhiên cho cộng đồng game thủ kỳ vọng vào khả năng nén dữ liệu của Nintendo. Nguyên nhân chính đến từ việc Square Enix sử dụng bộ cài đặt hợp nhất (unified installer). Dù người chơi lựa chọn bản Starter, Complete hay Complete Collector’s Edition, toàn bộ dữ liệu cấu thành trò chơi vẫn được tải về đầy đủ.

Phiên bản Final Fantasy XIV trên Switch 2 cùng thẻ nhớ MicroSD Express

Bên cạnh đó, kể từ khi phát hành lần đầu vào năm 2010, Final Fantasy XIV đã liên tục cập nhật các bản mở rộng đồ sộ như Dawntrail. Hệ thống chất lượng hình ảnh được nâng cấp với độ phân giải kết cấu (texture) cao hơn, đi kèm hàng loạt đoạn phim cắt cảnh (cutscene) và hệ thống lồng tiếng quy mô lớn, khiến tổng dung lượng dữ liệu tăng lên đáng kể.

Xét trên các nền tảng khác, trò chơi này đòi hỏi khoảng 100 GB trên PlayStation 5 và Xbox Series X|S, trong khi bản PC (Windows) yêu cầu tới 140 GB. So với các tựa game khác trên Switch 2, Final Fantasy XIV vượt qua Final Fantasy VII Rebirth (hơn 102 GB) và chỉ đứng sau bộ sưu tập Kingdom Hearts Collection (131 GB).

Bài toán chi phí nâng cấp thẻ nhớ và phí dịch vụ cho người chơi

Để giải quyết áp lực lưu trữ, việc trang bị thẻ nhớ mở rộng chuẩn MicroSD Express là phương án khả thi nhất cho người sở hữu Switch 2. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu vẫn tiếp diễn, giá thành của các dòng thẻ MicroSD Express tốc độ cao duy trì ở mức khá đắt đỏ. Ngoài ra, khả năng Nintendo ra mắt phiên bản Switch 2 OLED hay Pro sở hữu dung lượng bộ nhớ lớn hơn trong thời gian ngắn là rất thấp.

Nền tảng / Tựa game Dung lượng yêu cầu Final Fantasy XIV (PC / Windows) ~140 GB Final Fantasy XIV (Switch 2) 117 GB Final Fantasy XIV (PS5 / Xbox Series X|S) ~100 GB Final Fantasy VII Rebirth (Switch 2) >102 GB Kingdom Hearts Collection (Switch 2) 131 GB

Không dừng lại ở gánh nặng bộ nhớ, người chơi Final Fantasy XIV trên Switch 2 còn phải duy trì khoản phí thuê bao hàng tháng sau thời gian trải nghiệm bản dùng thử miễn phí. Mặc dù dữ liệu tiến trình chơi có thể chuyển đổi qua lại giữa các hệ máy, những tài khoản từng thi đấu trên PC, PS5 hay Xbox vẫn cần đăng ký gói dịch vụ mới khi chuyển sang Switch 2. Mặc dù vậy, sự tiện lợi khi trải nghiệm thế giới mở rộng lớn của trò chơi ở định dạng máy game cầm tay vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng game thủ.