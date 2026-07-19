Fiorentina thắng đậm, Fiorentina U20 nhận thất bại nặng nề Trong trận giao hữu câu lạc bộ, Fiorentina thắng Fiorentina U20 8-1, khép lại màn so tài với cách biệt lớn cho đội một.

Fiorentina 8 - 1 Fiorentina U20 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Fiorentina tiếp đón Fiorentina U20.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: Fiorentina 8-1 Fiorentina U20 Trận đấu khép lại với tỷ số 8 - 1.

Cập nhật lúc 02:36 20/07/2026

Fiorentina sẽ đối đầu Fiorentina U20 trong khuôn khổ Giao hữu câu lạc bộ vào lúc 23h30 ngày 19/07/2026. Đây là trận đấu giữa đội một Fiorentina và đội trẻ Fiorentina U20, nhưng những dữ liệu được cung cấp chưa bao gồm phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí trên bảng xếp hạng, lực lượng vắng mặt hoặc đội hình dự kiến.

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Fiorentina vs Fiorentina U20

Thời gian: 23h30 ngày 19/07/2026

Giải đấu: Giao hữu câu lạc bộ

Những điểm chưa thể đánh giá

Do chưa có số liệu về các trận gần nhất, không thể xác định chính xác xu hướng phong độ của hai đội hoặc bên nào đang chiếm ưu thế. Tương tự, dữ liệu hiện có không cho phép phân tích thành tích đối đầu, hiệu suất ghi bàn, khả năng giữ sạch lưới hay khoảng cách chuyên môn giữa Fiorentina và Fiorentina U20.

Thông tin về cầu thủ vắng mặt, sơ đồ chiến thuật và đội hình xuất phát cũng chưa được cung cấp. Vì vậy, mọi nhận định cụ thể về cách tiếp cận trận đấu hoặc những cá nhân có thể tạo khác biệt đều chưa đủ cơ sở để khẳng định.

Nhận định trước trận

Trận đấu được xác định là màn so tài giữa Fiorentina và Fiorentina U20 tại Giao hữu câu lạc bộ. Khi chưa có thêm dữ liệu chuyên môn, hướng đánh giá phù hợp nhất là theo dõi đội hình được công bố và cách hai bên tổ chức thi đấu trước khi đưa ra kết luận về thế trận.

Fiorentina 5 trận gần nhất H T H B H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Fiorentina U20 5 trận gần nhất T T B T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới