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    Fiorentina thắng đậm, Fiorentina U20 nhận thất bại nặng nề

    Tuệ Nhân19/07/2026 18:45

    Trong trận giao hữu câu lạc bộ, Fiorentina thắng Fiorentina U20 8-1, khép lại màn so tài với cách biệt lớn cho đội một.

    Fiorentina8 - 1Fiorentina U20Kết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Fiorentina tiếp đón Fiorentina U20.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • KTKết thúc: Fiorentina 8-1 Fiorentina U20

      Trận đấu khép lại với tỷ số 8 - 1.

    Cập nhật lúc 02:36 20/07/2026

    Fiorentina sẽ đối đầu Fiorentina U20 trong khuôn khổ Giao hữu câu lạc bộ vào lúc 23h30 ngày 19/07/2026. Đây là trận đấu giữa đội một Fiorentina và đội trẻ Fiorentina U20, nhưng những dữ liệu được cung cấp chưa bao gồm phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí trên bảng xếp hạng, lực lượng vắng mặt hoặc đội hình dự kiến.

    Thông tin trận đấu

    Trận đấu: Fiorentina vs Fiorentina U20

    Thời gian: 23h30 ngày 19/07/2026

    Giải đấu: Giao hữu câu lạc bộ

    Những điểm chưa thể đánh giá

    Do chưa có số liệu về các trận gần nhất, không thể xác định chính xác xu hướng phong độ của hai đội hoặc bên nào đang chiếm ưu thế. Tương tự, dữ liệu hiện có không cho phép phân tích thành tích đối đầu, hiệu suất ghi bàn, khả năng giữ sạch lưới hay khoảng cách chuyên môn giữa Fiorentina và Fiorentina U20.

    Thông tin về cầu thủ vắng mặt, sơ đồ chiến thuật và đội hình xuất phát cũng chưa được cung cấp. Vì vậy, mọi nhận định cụ thể về cách tiếp cận trận đấu hoặc những cá nhân có thể tạo khác biệt đều chưa đủ cơ sở để khẳng định.

    Nhận định trước trận

    Trận đấu được xác định là màn so tài giữa Fiorentina và Fiorentina U20 tại Giao hữu câu lạc bộ. Khi chưa có thêm dữ liệu chuyên môn, hướng đánh giá phù hợp nhất là theo dõi đội hình được công bố và cách hai bên tổ chức thi đấu trước khi đưa ra kết luận về thế trận.

    Fiorentina
    5 trận gần nhất
    HTHBH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Fiorentina U20
    5 trận gần nhất
    TTBTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Fiorentina thắng đậm, Fiorentina U20 nhận thất bại nặng nề
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