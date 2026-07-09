FK Liepaja hạ Dečić ở lượt đi vòng loại 1 Conference League Bàn thắng duy nhất của Oloko phút 64 giúp FK Liepaja thắng Dečić 1-0 ngay trên sân Daugavas stadions, tạo lợi thế trước lượt về vòng loại 1 UEFA Europa Conference League; trong khi Dečić rời sân trắng tay và chịu bất lợi cho trận lượt về.

FK Liepaja 1 - 0 Dečić Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FK Liepaja tiếp đón Dečić.

21' FK Liepaja mất người từ phút 21 M. Martins nhận thẻ đỏ ở phút 21, khiến FK Liepaja phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại trận đấu với Dečić. Tỷ số vẫn đang là 0-0, nhưng đây rõ ràng là bài toán cực khó cho đội chủ nhà trên sân Daugavas stadions.

25' Liepaja buộc phải xoay người sau thẻ đỏ Phút 25, Vladislavs Sorokins được tung vào sân thay Kyvon Leidsman bên phía FK Liepaja. Sự thay đổi diễn ra chỉ ít phút sau khi đội chủ nhà mất người vì thẻ đỏ của Marvin Martins, buộc HLV phải tính toán lại nhân sự khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

45+3' Liepaja nhận thêm thẻ vàng cuối hiệp 1 Phút 45+3, D. Oss của FK Liepaja phải nhận thẻ vàng, thêm một rắc rối kỷ luật cho đội chủ nhà vốn đã chơi thiếu người từ phút 21 sau chiếc thẻ đỏ của M. Martins. Tỷ số vẫn là 0-0, nhưng nhiệm vụ giữ sạch lưới của Liepaja trong hiệp hai hứa hẹn còn gian nan hơn.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

58' Maras phải nhận thẻ vàng phút 58 Phút 58, L. Maras bên phía Dečić nhận thẻ vàng, trong bối cảnh trận đấu vẫn đang giằng co 0-0. Đáng chú ý, đây đã là thẻ phạt thứ ba của trận sau chiếc thẻ đỏ dành cho M. Martins và thẻ vàng của D. Oss phía FK Liepaja, cho thấy một cuộc đối đầu khá căng thẳng và nhiều tiểu xảo.

64' Oloko phá thế bế tắc, Liepaja vượt lên dù chơi thiếu người Phút 64, E. Oloko chớp thời cơ ghi bàn từ đường kiến tạo của A. Haidara , đưa FK Liepaja vượt lên 1-0 trước Dečić. Bàn thắng càng thêm giá trị khi đội chủ nhà đã phải chơi thiếu người từ phút 21 sau thẻ đỏ của M. Martins .

65' Dečić xoay người sau bàn thua Phút 65, HLV đội Dečić lập tức có điều chỉnh khi tung A. Adzovic vào sân thay P. Pavlicevic. Sự thay đổi này diễn ra ngay sau khi FK Liepaja vừa vượt lên dẫn 1-0 ở phút 64, buộc Dečić phải xáo trộn nhân sự để tìm lại thế trận.

70' FK Liepaja tranh thủ xáo trộn nhân sự khi đang dẫn 1-0 Phút 70, C. Amatkarijo được tung vào sân thay Fellipe Vieira bên phía FK Liepaja. Sự thay đổi diễn ra trong lúc đội chủ nhà đang chơi thiếu người sau thẻ đỏ ở phút 21 nhưng vẫn giữ lợi thế 1-0 trước Dečić.

70' Liepaja tranh thủ xoay người giữ lợi thế 1-0 Phút 70', HLV FK Liepaja tung I. Pulis vào sân thay E. Oloko. Đội chủ nhà đang hơn người bên phía đối thủ do thẻ đỏ sớm của M. Martins từ phút 21, và đang bảo toàn lợi thế 1-0 sau pha lập công phút 64.

72' Dečić xáo trộn hàng công khi đang bị dẫn 1-0 Phút 72, HLV Dečić rút B. Radusinovic để tung P. Ivanovic vào sân, tìm kiếm sự tươi mới cho hàng công. Đội khách đang chịu sức ép lớn, không chỉ bởi bàn thua ở phút 64 mà còn phải chơi thiếu người từ rất sớm sau thẻ đỏ dành cho M. Martins bên phía FK Liepaja.

72' Dečić xoay người, tung Stanisavic vào sân Phút 72, HLV Dečić tung S. Stanisavic vào sân thay U. Djuranovic . Sự thay đổi diễn ra khi đội khách đang chịu cảnh chơi thiếu người sau thẻ đỏ ở phút 21 và bị dẫn 1-0, cần một luồng sinh khí mới để tìm bàn gỡ.

80' FK Liepaja thay người củng cố thế trận Phút 80, Ogunniyi được tung vào sân thay Haidara khi FK Liepaja đang bảo toàn lợi thế 1-0 trước Dečić. Đội chủ nhà đã phải chơi thiếu người từ phút 21 sau chiếc thẻ đỏ dành cho Martins, nên sự thay đổi này được xem như bài toán làm mới sức chiến đấu ở những phút cuối.

84' Dečić xáo trộn nhân sự khi đang bị dẫn Phút 84, HLV Dečić rút D. Kontic để tung M. Djokaj vào sân, hy vọng tạo thêm sinh khí cho hàng công trong bối cảnh đội nhà đang chịu tỷ số 1-0 trước FK Liepaja. Thời gian không còn nhiều, đây có thể là quân bài cuối cùng để đội khách tìm bàn gỡ.

84' Dečić xoay người, tung Jukovic vào sân Phút 84, HLV Dečić quyết định rút M. Gjolaj để tung M. Jukovic vào sân, tìm kiếm nguồn năng lượng mới cho những phút cuối. Đang bị dẫn 1-0 trước FK Liepaja và chỉ còn chơi với 10 người từ hiệp một, đây được xem như nỗ lực xoay chuyển thế trận trong quãng thời gian ít ỏi còn lại.

KT Kết thúc: FK Liepaja 1-0 Dečić Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 00:54 10/07/2026

FK Liepaja sẽ chào đón Dečić trên sân nhà Daugavas stadions trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League, trận đấu diễn ra vào lúc 23h00 ngày 09/07/2026. Đây là cơ hội để cả hai đội thể hiện tham vọng tại đấu trường châu Âu ngay từ những vòng đấu sớm.

Bối cảnh trận đấu

UEFA Europa Conference League luôn là sân chơi mà các câu lạc bộ đến từ những giải vô địch quốc gia nhỏ hơn tìm kiếm cơ hội khẳng định vị thế trước các đối thủ quốc tế. Với FK Liepaja, lợi thế sân nhà tại Daugavas stadions được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng chủ nhà tạo ra sức ép cần thiết ngay từ những phút đầu trận.

Trong khi đó, Dečić bước vào trận đấu với tư cách đội khách, buộc phải thích nghi nhanh với điều kiện sân bãi và không khí cổ vũ từ khán đài đối phương. Yếu tố di chuyển và làm quen môi trường thi đấu mới thường đóng vai trò quan trọng đối với các đội bóng tham dự vòng loại sớm của giải đấu này.

Những điểm cần theo dõi

Khả năng tổ chức tấn công của cả hai đội sẽ là yếu tố quyết định cục diện trận đấu. Đội bóng nào kiểm soát tốt hơn khu vực giữa sân và tận dụng hiệu quả các tình huống cố định nhiều khả năng sẽ chiếm ưu thế trong 90 phút thi đấu.

Bên cạnh đó, sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự cũng sẽ được đặt lên hàng đầu, khi các trận đấu vòng loại châu Âu thường chứng kiến sự thận trọng ban đầu trước khi các đội mở rộng lối chơi tấn công ở giai đoạn sau của trận.

Nhận định

Trận đấu giữa FK Liepaja và Dečić được dự báo sẽ diễn ra cân bằng và giàu tính cạnh tranh, đúng như tinh thần của các cặp đấu vòng loại UEFA Europa Conference League. Lợi thế sân nhà có thể giúp FK Liepaja nhỉnh hơn đôi chút, nhưng Dečić hoàn toàn có khả năng tạo bất ngờ nếu tận dụng tốt các cơ hội phản công.

Phong độ gần đây của FK Liepaja

04/07/2026: BFC Daugavpils 3-1 FK Liepaja (Thua)

30/06/2026: FK Liepaja 4-0 Ogre United (Thắng)

26/06/2026: FK Liepaja 0-2 Rīgas FS (Thua)

21/06/2026: Riga 4-0 FK Liepaja (Thua)

16/06/2026: Grobiņa 1-0 FK Liepaja (Thua)

Phong độ gần đây của Dečić

05/07/2026: Dečić 4-1 Arsenal Tivat (Thắng)

17/06/2026: Vllaznia Shkodër 1-1 Dečić (Hòa)

29/05/2026: Dečić 0-1 Mornar (Thua)

25/05/2026: Bokelj 1-0 Dečić (Thua)

21/05/2026: Dečić 1-2 Arsenal Tivat (Thua)

Phong độ và thống kê đội

FK Liepaja (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Dečić (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

FK Liepaja: Không có thông tin chấn thương

Dečić: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

FK Liepaja thắng: 33%

Hòa: 33%

Dečić thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

FK Liepaja: bàn

Dečić: bàn

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