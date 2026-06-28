Flextail Blast Air: Máy thổi bụi mini tích hợp sạc không dây Qi đầu tiên Flextail Blast Air là thiết bị vệ sinh cầm tay nhỏ gọn gây ấn tượng với khả năng sạc không dây Qi và tốc độ gió lên tới 145 mph. Sản phẩm đã thu hút hơn 193.000 USD trên Kickstarter, hứa hẹn thay đổi cách người dùng vệ sinh thiết bị điện tử.

Flextail, thương hiệu vốn nổi tiếng với các dòng máy bơm mini, vừa chính thức ra mắt dự án gọi vốn cho mẫu máy thổi bụi cầm tay mới mang tên Blast Air. Điểm khiến thiết bị này trở nên khác biệt so với hàng loạt đối thủ trên thị trường chính là việc tích hợp công nghệ sạc không dây Qi, mang lại sự tiện lợi tối đa cho người dùng trong hệ sinh thái thiết bị thông minh hiện nay.

Bước tiến mới trong công nghệ vệ sinh cầm tay

Chiến dịch Kickstarter của Flextail Blast Air đã đạt được thành công vang dội khi huy động được hơn 193.000 USD, vượt xa mục tiêu ban đầu là 5.000 USD. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT và báo chí kỹ thuật, các chuyên gia nhận định đây không chỉ là một đợt gọi vốn đơn thuần mà còn là cách để Flextail đo lường nhu cầu thực tế của thị trường trước khi sản xuất hàng loạt.

Blast Air là máy thổi khí nén hỗ trợ chuẩn sạc không dây Qi.

Thiết kế công thái học và tính năng sạc Qi độc đáo

Về mặt ngoại hình, Blast Air sở hữu thiết kế khá lạ mắt. Nhìn từ xa, thiết bị có vẻ ngoài hơi cồng kềnh với phần đế tay cầm rộng và dài. Tuy nhiên, hình dáng này được thiết kế dựa trên kích thước của một chiếc điện thoại thông minh để tối ưu hóa việc tích hợp cuộn cảm sạc không dây.

Người dùng có thể đặt Blast Air trực tiếp lên các đế sạc Qi tiêu chuẩn để nạp năng lượng, loại bỏ sự phụ thuộc vào dây cáp. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thiết bị này chỉ nhận sạc không dây chứ không có tính năng sạc ngược (power bank) cho các thiết bị khác. Bên cạnh sạc Qi, máy vẫn giữ lại cổng USB-C để sạc nhanh khi cần thiết.

Thông số kỹ thuật và hiệu suất hoạt động

Mặc dù có kích thước nhỏ gọn với trọng lượng chỉ khoảng 7,4 oz (tương đương 210g), Blast Air sở hữu sức mạnh thổi đáng kinh ngạc. Theo công bố từ nhà sản xuất, máy có thể tạo ra tốc độ gió tối đa lên tới 145 mph (khoảng 233 km/h), đủ sức thổi bay những hạt bụi cứng đầu nhất trong kẽ bàn phím hoặc linh kiện máy tính.

Thông số Chi tiết Trọng lượng 7,4 oz (khoảng 210g) Tốc độ gió tối đa 145 mph (233 km/h) Lưu lượng không khí 42,4 cubic feet/phút (1,2 m³/phút) Công nghệ sạc Sạc không dây Qi, USB-C Thời lượng pin 1 giờ (ở mức thấp nhất)

Thiết bị cung cấp 3 mức độ thổi khác nhau. Ở mức cài đặt thấp nhất (Level 1), viên pin tích hợp cho phép máy hoạt động liên tục trong khoảng 1 giờ. Flextail hiện chưa công bố thời lượng pin cụ thể cho mức 2 và mức 3, vốn là những chế độ tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để đạt được tốc độ gió cực đại.

Khả năng ứng dụng đa năng

Blast Air không chỉ giới hạn ở việc vệ sinh thiết bị điện tử. Nhờ bộ phụ kiện chuyển đổi đi kèm, máy còn có thể sử dụng để bơm căng các loại ống dẫn hoặc vật dụng hơi nhỏ. Flextail cũng đang nghiên cứu thêm đầu nối hỗ trợ tính năng hút khí (hút chân không), dù tính năng này vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện và chưa chắc chắn xuất hiện trong phiên bản Kickstarter đầu tiên.

Hiện tại, sản phẩm đang được chào bán với mức giá ưu đãi trên Kickstarter là 69 USD. Theo lộ trình, Flextail dự kiến sẽ bắt đầu bàn giao những đơn hàng đầu tiên tới tay người dùng vào tháng 8/2026. Mặc dù dự án đã đạt mục tiêu tài chính, người dùng vẫn cần lưu ý các rủi ro tiềm ẩn thường thấy của các dự án gọi vốn cộng đồng trước khi sản phẩm chính thức đi vào sản xuất đại trà.