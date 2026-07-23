Flora Tallinn thắng tối thiểu, The New Saints chịu thất thế ở Tallinn Flora Tallinn đánh bại The New Saints 1-0 ở vòng loại thứ 2 UEFA Europa Conference League trên sân A. Le Coq Arena, Tallinn, nhờ bàn duy nhất của Valdmets ở phút 31; chiến thắng giúp đội chủ nhà khép lại trận đấu với lợi thế, còn The New Saints nhận thất bại.

Flora Tallinn 1 - 0 The New Saints Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Flora Tallinn tiếp đón The New Saints.

31' R. Valdmets mở tỷ số cho Flora Tallinn Phút 31, R. Valdmets dứt điểm ghi bàn sau đường kiến tạo của S. Zenjov, đưa Flora Tallinn vượt lên dẫn trước The New Saints 1-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

61' The New Saints thay người ở phút 61 Phút 61', The New Saints điều chỉnh nhân sự: B. Clark vào sân thay R. Brobbel. Đây là sự thay đổi đáng chú ý của đội khách trong thế trận đang có lợi cho Flora Tallinn.

61' The New Saints thay người phút 61 Phút 61', The New Saints điều chỉnh nhân sự khi E. Farrell vào sân thay J. Williams .

61' The New Saints thay người ở phút 61 Phút 61', The New Saints điều chỉnh nhân sự khi R. Holden vào sân thay D. Corness. Sự thay đổi này mang đến thêm lựa chọn cho đội khách trong phần còn lại của trận đấu.

64' Flora Tallinn thay người ở phút 64 Phút 64, Flora Tallinn đưa T. Usta vào sân thay R. Valdmets. Đội chủ nhà có thêm sự điều chỉnh khi đang dẫn The New Saints 1-0.

69' Flora Tallinn thay người ở phút 69 Phút 69, R. Alliku vào sân thay S. Zenjov bên phía Flora Tallinn. Đội bóng này tiếp tục bảo toàn lợi thế 1-0 trước The New Saints.

73' I. Antonov vào sân thay D. Kuraksin Phút 73', Flora Tallinn điều chỉnh nhân sự khi I. Antonov vào sân thay D. Kuraksin. Đội chủ nhà có thêm sự tươi mới trong thời điểm đang dẫn trước The New Saints.

90+1' D. Williams nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+1, D. Williams của The New Saints nhận thẻ vàng. Đây là một trong những diễn biến đáng chú ý ở những phút cuối trận.

KT Kết thúc: Flora Tallinn 1-0 The New Saints Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 00:50 24/07/2026

Đội hình chính thức Flora Tallinn Sơ đồ 4-3-3 · HLV Konstantin Vasiliev The New Saints Sơ đồ 4-3-3 · HLV Craig Harrison 33 Evert Grünvald 7 Danil Kuraksin 23 Mihhail Kolobov 3 Airon Kollo 26 Sander Tovstik 18 Remo Valdmets 32 Vladislav Kreida 14 Tony Varjund 20 Sergei Zenjov 11 Rauno Sappinen 29 Sander Alamaa 1 Nathan Shepperd 22 Danny Davies 16 Dynel Simeu 6 Jack Bodenham 10 Daniel Redmond 21 Leo Smith 14 Daniel Williams 4 Dominic Corness 8 Ryan Brobbel 17 Jordan Williams 20 Rhys Hughes Dự bị Flora Tallinn 22 Andero Tatrik 99 Kaur Kivila 6 Robert Veering 24 Oscar Pihela 53 Ronald Sammul 8 Tristan Toomas Teeväli 9 Rauno Alliku 51 Marten Kukkonen 67 Ilja Antonov The New Saints 30 Jack Edwards 2 Jacob Owen 12 Harvey Godsmark-Ford 23 Zach Nolan 31 Ben Woollam 15 Eoin Farrell 18 Rory Holden 19 Ben Clark 34 Joshua Lock Cập nhật đội hình lúc 22:33 23/07/2026

Flora Tallinn sẽ đối đầu The New Saints tại UEFA Europa Conference League vào lúc 23h ngày 23/07/2026. Cuộc chạm trán diễn ra trên sân A. Le Coq Arena, nhưng những dữ liệu được cung cấp chưa bao gồm phong độ gần đây, lực lượng, thành tích đối đầu hoặc vị trí của hai đội.

Bối cảnh trận đấu

Với thông tin hiện có, điểm đáng chú ý nhất nằm ở cuộc so tài giữa Flora Tallinn và The New Saints trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Sân A. Le Coq Arena sẽ là địa điểm tổ chức trận đấu, tạo nên bối cảnh để Flora Tallinn thi đấu trên sân nhà.

Nhận định chiến thuật

Chưa có dữ liệu cụ thể về sơ đồ, cách vận hành hoặc những cá nhân nổi bật của hai đội. Vì vậy, chưa thể đưa ra đánh giá đáng tin cậy về cách Flora Tallinn và The New Saints triển khai bóng, tổ chức phòng ngự hay tạo áp lực trong trận đấu.

Tương tự, thông tin về cầu thủ vắng mặt và tình trạng lực lượng không được cung cấp. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lựa chọn chiến thuật, nhưng chưa đủ cơ sở để nhận định chi tiết.

Nhận định chung

Flora Tallinn vs The New Saints là trận đấu thuộc UEFA Europa Conference League, diễn ra tại A. Le Coq Arena lúc 23h ngày 23/07/2026. Do chưa có thêm số liệu về phong độ, đối đầu và lực lượng, chưa thể xác định đội chiếm ưu thế hoặc đưa ra dự đoán cụ thể về diễn biến trận đấu.

Flora Tallinn 5 trận gần nhất B H B T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới The New Saints 5 trận gần nhất B B T H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới