Flora Tallinn thắng tối thiểu, The New Saints chịu thất thế ở Tallinn
Flora Tallinn đánh bại The New Saints 1-0 ở vòng loại thứ 2 UEFA Europa Conference League trên sân A. Le Coq Arena, Tallinn, nhờ bàn duy nhất của Valdmets ở phút 31; chiến thắng giúp đội chủ nhà khép lại trận đấu với lợi thế, còn The New Saints nhận thất bại.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Flora Tallinn tiếp đón The New Saints.
- 31'R. Valdmets mở tỷ số cho Flora Tallinn
Phút 31, R. Valdmets dứt điểm ghi bàn sau đường kiến tạo của S. Zenjov, đưa Flora Tallinn vượt lên dẫn trước The New Saints 1-0.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 61'The New Saints thay người ở phút 61
Phút 61', The New Saints điều chỉnh nhân sự: B. Clark vào sân thay R. Brobbel. Đây là sự thay đổi đáng chú ý của đội khách trong thế trận đang có lợi cho Flora Tallinn.
- 61'The New Saints thay người phút 61
Phút 61', The New Saints điều chỉnh nhân sự khi E. Farrell vào sân thay J. Williams.
- 61'The New Saints thay người ở phút 61
Phút 61', The New Saints điều chỉnh nhân sự khi R. Holden vào sân thay D. Corness. Sự thay đổi này mang đến thêm lựa chọn cho đội khách trong phần còn lại của trận đấu.
- 64'Flora Tallinn thay người ở phút 64
Phút 64, Flora Tallinn đưa T. Usta vào sân thay R. Valdmets. Đội chủ nhà có thêm sự điều chỉnh khi đang dẫn The New Saints 1-0.
- 69'Flora Tallinn thay người ở phút 69
Phút 69, R. Alliku vào sân thay S. Zenjov bên phía Flora Tallinn. Đội bóng này tiếp tục bảo toàn lợi thế 1-0 trước The New Saints.
- 73'I. Antonov vào sân thay D. Kuraksin
Phút 73', Flora Tallinn điều chỉnh nhân sự khi I. Antonov vào sân thay D. Kuraksin. Đội chủ nhà có thêm sự tươi mới trong thời điểm đang dẫn trước The New Saints.
- 90+1'D. Williams nhận thẻ vàng ở phút bù giờ
Phút 90+1, D. Williams của The New Saints nhận thẻ vàng. Đây là một trong những diễn biến đáng chú ý ở những phút cuối trận.
- KTKết thúc: Flora Tallinn 1-0 The New Saints
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.
Cập nhật lúc 00:50 24/07/2026
Flora Tallinn sẽ đối đầu The New Saints tại UEFA Europa Conference League vào lúc 23h ngày 23/07/2026. Cuộc chạm trán diễn ra trên sân A. Le Coq Arena, nhưng những dữ liệu được cung cấp chưa bao gồm phong độ gần đây, lực lượng, thành tích đối đầu hoặc vị trí của hai đội.
Bối cảnh trận đấu
Với thông tin hiện có, điểm đáng chú ý nhất nằm ở cuộc so tài giữa Flora Tallinn và The New Saints trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Sân A. Le Coq Arena sẽ là địa điểm tổ chức trận đấu, tạo nên bối cảnh để Flora Tallinn thi đấu trên sân nhà.
Nhận định chiến thuật
Chưa có dữ liệu cụ thể về sơ đồ, cách vận hành hoặc những cá nhân nổi bật của hai đội. Vì vậy, chưa thể đưa ra đánh giá đáng tin cậy về cách Flora Tallinn và The New Saints triển khai bóng, tổ chức phòng ngự hay tạo áp lực trong trận đấu.
Tương tự, thông tin về cầu thủ vắng mặt và tình trạng lực lượng không được cung cấp. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lựa chọn chiến thuật, nhưng chưa đủ cơ sở để nhận định chi tiết.
Nhận định chung
Flora Tallinn vs The New Saints là trận đấu thuộc UEFA Europa Conference League, diễn ra tại A. Le Coq Arena lúc 23h ngày 23/07/2026. Do chưa có thêm số liệu về phong độ, đối đầu và lực lượng, chưa thể xác định đội chiếm ưu thế hoặc đưa ra dự đoán cụ thể về diễn biến trận đấu.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)