Floriana thất thế khi Shamrock Rovers thắng đậm ở vòng loại Champions League Shamrock Rovers thắng Floriana 5-1 tại Tallaght Stadium ở vòng loại thứ nhất UEFA Champions League, với các bàn của Grace, Watts, McGovern, Burke và Byrne. Kết quả này tạo dấu ấn cho đội chủ nhà, trong khi Floriana chịu thất bại nặng nề.

Shamrock Rovers 5 - 1 Floriana Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Shamrock Rovers tiếp đón Floriana.

7' Lee Grace đưa Shamrock Rovers vượt lên Phút 7', Lee Grace ghi bàn giúp Shamrock Rovers mở tỷ số 1-0 trước Floriana. Bàn thắng sớm cho thấy Shamrock Rovers đang nhập cuộc chủ động tại Tallaght Stadium.

13' Floriana gỡ hòa chỉ sau 13 phút Phút 13, Tomislav Gudelj lập công cho Floriana sau đường kiến tạo của Mustapha Jah, đưa tỷ số về 1-1. Bàn thắng giúp Floriana nhanh chóng trở lại thế cân bằng trước Shamrock Rovers.

13' Shamrock Rovers áp đảo từ đầu trận Phút 13', Shamrock Rovers hoàn toàn làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng 77% - 23%, liên tục đẩy Floriana lùi sâu phòng ngự. Đội chủ nhà đã dứt điểm 3 - 0, trong đó có 2 - 0 lần trúng đích, cho thấy sức ép đáng kể sau bàn mở tỷ số.

25' Shamrock Rovers áp đảo thế trận Sau 25 phút, Shamrock Rovers đang kiểm soát hoàn toàn với 71% thời lượng cầm bóng và tạo ra 4 - 1 pha dứt điểm. Floriana phải lùi sâu chống đỡ khi mới có 29% thời lượng cầm bóng, trong lúc đội chủ nhà cũng nhỉnh hơn ở phạt góc với 2 - 0.

29' Dylan Watts đưa Shamrock Rovers vượt lên Phút 29', Dylan Watts lập công cho Shamrock Rovers sau đường kiến tạo của Adam Brennan, đưa đội bóng này vượt lên dẫn Floriana 2-1. Shamrock Rovers đang cho thấy thế chủ động trong trận đấu.

37' Shamrock Rovers tiếp tục ép sân Phút 37', Shamrock Rovers vẫn là đội kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 63% - 37% và tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, 5 - 1. Floriana đang phải lùi sâu chống đỡ trước sức ép liên tục của đội chủ nhà.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' McGovern giúp Shamrock Rovers nới rộng cách biệt Phút 48', John McGovern dứt điểm thành công sau đường kiến tạo của Dylan Watts, nâng tỷ số lên 3-1 cho Shamrock Rovers. Đội chủ nhà tiếp tục tạo khoảng cách đáng kể trước Floriana.

49' Shamrock Rovers áp đảo Floriana Phút 49', Shamrock Rovers vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 60%-40% và áp đảo về dứt điểm 12-1. Floriana gần như chỉ chịu trận khi đội chủ nhà đã có 5-0 quả phạt góc.

52' Floriana điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai Phút 52, Floriana thay người: Kenan Dervisagic vào sân, Robert Murić rời trận. Đội khách cần thêm sức bật khi đang bị Shamrock Rovers dẫn 3-1.

61' Graham Burke đưa Shamrock Rovers lên 4-1 Phút 61, Graham Burke lập công cho Shamrock Rovers sau đường kiến tạo của Jake Mulraney, nới rộng cách biệt lên 4-1. Shamrock Rovers đang tạo ra thế trận vượt trội và tiếp tục gia tăng sức ép.

61' Shamrock Rovers áp đảo sau giờ nghỉ Phút 61, Shamrock Rovers vẫn kiểm soát thế trận khi dẫn 3-1 và cầm bóng 58% so với 42%. Sự áp đảo còn thể hiện qua 16 lần dứt điểm so với 2, trong đó có 11 cú trúng đích so với 1 của Floriana, khiến đối thủ phải chịu trận.

64' Floriana thay người ở phút 64 Phút 64, Floriana thay người: Dunstan Vella vào sân thay Gaston Manuel Romano. Đội khách thực hiện điều chỉnh khi đang bị Shamrock Rovers dẫn 4-1.

65' Shamrock Rovers điều chỉnh nhân sự phút 65 Phút 65, Shamrock Rovers đưa Tunmise Sobowale vào sân thay Jake Mulraney . Đội chủ nhà đang kiểm soát thế trận và duy trì lợi thế 4-1 trước Floriana.

68' John McGovern nhận thẻ vàng ở phút 68 Phút 68, John McGovern (Shamrock Rovers) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi. Trong thế dẫn 4-1, Shamrock Rovers cần giữ sự tập trung để tránh những tình huống không đáng có.

71' Floriana thay người ở phút 71 Phút 71, Floriana thay người: Ange Curtis N Dri vào sân, Tomislav Gudelj rời cuộc chơi. Floriana có thêm điều chỉnh khi đang bị Shamrock Rovers dẫn sâu.

73' Jack Byrne giúp Shamrock Rovers chạm mốc 5-1 Phút 73', Jack Byrne dứt điểm ghi bàn cho Shamrock Rovers sau đường kiến tạo của Dylan Watts. Đội chủ nhà tiếp tục nới rộng cách biệt lên 5-1.

73' Shamrock Rovers áp đảo toàn diện Phút 73', Shamrock Rovers vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 57% - 43%. Đội chủ nhà áp đảo rõ rệt ở khả năng tạo cơ hội, khi dứt điểm 17 - 3 và có 12 - 1 pha trúng đích, còn Floriana chủ yếu chịu trận.

75' Dylan Watts nhận thẻ vàng phút 75 Phút 75, Dylan Watts của Shamrock Rovers nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Trong thế trận Shamrock Rovers đang dẫn 5-1, chiếc thẻ này là lời nhắc nhở cần thiết ở những phút cuối.

77' Connor Malley vào sân thay John O'Reilly-O'Sullivan Phút 77, Connor Malley vào sân thay John O'Reilly-O'Sullivan bên phía Shamrock Rovers. Đội bóng này thực hiện thêm một điều chỉnh khi đang dẫn Floriana 5-1.

77' Shamrock Rovers thay người ở phút 77 Phút 77, Najemedine Razi vào sân thay Dylan Watts bên phía Shamrock Rovers. Với tỷ số 5-1, Shamrock Rovers có thể hướng tới việc duy trì thế trận trong những phút cuối.

77' Shamrock Rovers thay người ở phút 77 Phút 77', Shamrock Rovers đưa Jonathan Afolabi vào sân thay Graham Burke. Với lợi thế 5-1, đội chủ nhà có thể hướng đến những phút cuối đầy chủ động.

77' Shamrock Rovers thay người ở phút 77 Phút 77', Shamrock Rovers đưa Michael Noonan vào sân thay John McGovern. Sau khi tạo cách biệt 5-1, đội chủ nhà có thể hướng tới việc kiểm soát những phút còn lại.

81' Dunstan Vella nhận thẻ vàng Phút 81, Dunstan Vella của Floriana nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Đây là tín hiệu cho thấy sự nôn nóng của Floriana trong lúc đội khách đang bị Shamrock Rovers dẫn 5-1.

82' Najemedine Razi nhận thẻ vàng Phút 82', Najemedine Razi của Shamrock Rovers nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Shamrock Rovers vẫn nắm lợi thế lớn khi đang dẫn 5-1.

85' Shamrock Rovers hoàn toàn áp đảo Phút 85', Shamrock Rovers vẫn hoàn toàn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 58% - 42% và vượt trội về dứt điểm 19 - 3, trong đó có 13 - 1 lần trúng đích. Floriana gần như chỉ biết chống đỡ trước sức ép liên tục của đội chủ nhà.

KT Kết thúc: Shamrock Rovers 5-1 Floriana Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 1.

Cập nhật lúc 03:58 15/07/2026

Đội hình chính thức Shamrock Rovers Sơ đồ 3-5-2 · HLV Stephen Bradley Floriana Sơ đồ 4-4-2 · HLV Daniel Portela 1 E. McGinty 5 L. Grace 4 Pico 27 O'Sullivan 11 J. Mulraney 7 D. Watts 26 John O'Sullivan 29 J. Byrne 19 A. Brennan 88 J. McGovern 10 G. Burke 23 Guilherme Cioletti 21 Zammit Lonardelli 4 Kauan 3 M. Beerman 11 R. Murić 16 Chapi Romano 22 T. Gudelj Dự bị Shamrock Rovers 18 J. Afolabi 25 L. Steacy 15 M. Asamoah 33 C. Barrett 38 Max Kovaleskis 23 C. Malley 41 Alex Noonan 31 M. Noonan 17 O'Regan Floriana 12 D. Vella 8 Z. Scerri 6 A. Drina Cập nhật đội hình lúc 01:31 15/07/2026

Shamrock Rovers Thống kê Floriana 56% Kiểm soát bóng 44% 21 Dứt điểm 6 14 Trúng đích 1 6 Phạt góc 2

Cầu thủ nổi bật D. Watts Shamrock Rovers 1 bàn · 2 kiến tạo J. Byrne Shamrock Rovers 1 bàn · 1 kiến tạo T. Gudelj Floriana 1 bàn L. Grace Shamrock Rovers 1 bàn J. McGovern Shamrock Rovers 1 bàn G. Burke Shamrock Rovers 1 bàn

Shamrock Rovers đối mặt thử thách từ Floriana

Shamrock Rovers sẽ tiếp Floriana tại Tallaght Stadium lúc 02:00 ngày 15/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Champions League. Đây là cuộc chạm trán có sự tương phản rõ rệt ở những thông tin gần nhất: Shamrock Rovers vừa nhận thất bại, trong khi Floriana bước vào trận đấu sau một chiến thắng.

Bên cạnh đó, kết quả đối đầu gần nhất cũng tạo thêm điểm nhấn cho cuộc so tài. Floriana là đội giành chiến thắng trong lần hai bên gặp nhau gần nhất, còn Shamrock Rovers chưa có chiến thắng hay trận hòa trong thống kê này.

Phong độ gần nhất tạo thế giằng co

Shamrock Rovers chỉ có một kết quả được ghi nhận trong chuỗi phong độ gần nhất và đó là thất bại. Vì vậy, đội chủ nhà cần thể hiện khả năng phản ứng nhanh, đặc biệt trong cách nhập cuộc và duy trì sự tập trung khi Floriana tạo sức ép.

Trong khi đó, Floriana có khởi đầu thuận lợi hơn với một chiến thắng ở trận gần nhất. Kết quả này có thể giúp đội khách bước vào trận đấu với sự tự tin, nhưng không đủ để khẳng định ưu thế tuyệt đối khi hai đội phải thi đấu tại Tallaght Stadium.

Đối đầu gần nhất nghiêng về Floriana

Ở lần đối đầu gần nhất được thống kê, Floriana thắng còn Shamrock Rovers không giành được kết quả có lợi. Đây là cơ sở để đội khách có thêm niềm tin về cách tiếp cận trận đấu, trong khi Shamrock Rovers sẽ cần tìm phương án phá bỏ xu hướng bất lợi đó.

Tuy nhiên, một kết quả đối đầu đơn lẻ không thể phản ánh toàn bộ cục diện hiện tại. Diễn biến trên sân sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng kiểm soát nhịp độ, chất lượng xử lý trong các thời điểm quyết định và cách mỗi đội chuyển hóa cơ hội.

Điểm then chốt về chiến thuật

Shamrock Rovers nhiều khả năng cần ưu tiên sự chắc chắn ở giai đoạn đầu trận, tránh để thất bại gần nhất ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu. Việc kiểm soát bóng có tổ chức và đưa bóng lên phía trước với tốc độ hợp lý sẽ giúp đội chủ nhà tạo áp lực thay vì rơi vào thế bị động.

Floriana có thể tận dụng sự tự tin từ chiến thắng gần nhất và kết quả đối đầu thuận lợi để chơi chủ động hơn. Dù vậy, đội khách cũng phải cân bằng giữa việc gây sức ép và bảo đảm cự ly đội hình, bởi Shamrock Rovers có lợi thế sân nhà và sẽ không muốn lặp lại kết quả bất lợi trước đó.

Thông tin hiện có chưa đề cập đến cầu thủ chấn thương, án treo giò, đội hình dự kiến hoặc sơ đồ chiến thuật cụ thể của hai đội. Vì thế, trọng tâm nhận định nên đặt vào màn trình diễn tập thể thay vì những cá nhân chưa được xác nhận sẽ góp mặt.

Nhận định trước trận

Floriana sở hữu hai điểm tựa đáng chú ý là chiến thắng ở trận gần nhất và kết quả có lợi trong lần đối đầu gần nhất. Shamrock Rovers lại có lợi thế được thi đấu tại Tallaght Stadium, đồng thời đứng trước yêu cầu phải cải thiện màn trình diễn sau thất bại mới nhất.

Nhìn chung, đây là trận đấu có thể được quyết định bởi đội kiểm soát tốt hơn những thời điểm chuyển trạng thái và duy trì sự tỉnh táo trong suốt 90 phút. Floriana đang có nền tảng tâm lý thuận lợi hơn, nhưng Shamrock Rovers vẫn có cơ hội tạo thế cân bằng nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà và nhập cuộc đủ chủ động.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Shamrock Rovers · 0 thắng 0 hòa Floriana · 1 thắng Floriana 2 - 0 Shamrock Rovers FLO

Shamrock Rovers 5 trận gần nhất B T T T H 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 2 Thủng lưới Floriana 5 trận gần nhất T T H T B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 0 Thủng lưới

Shamrock Rovers 0% Hòa 50% Floriana 50% 0% 50% 50% Khuyến nghị: Combo Winner : Floriana and -3.5 goals