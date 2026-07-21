Floriana và Drita bất phân thắng bại ở vòng loại Conference League Floriana hòa Drita 1-1 tại vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League trên sân Centenary Stadium, Ta' Qali, khiến cả hai chưa tạo được lợi thế sau trận đấu.

Floriana 1 - 1 Drita Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Floriana tiếp đón Drita.

20' K. Abazaj nhận thẻ vàng Phút 20', K. Abazaj bên phía Drita nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu giữa Floriana và Drita vẫn đang diễn ra thận trọng.

34' B. Krasniqi nhận thẻ vàng Phút 34', B. Krasniqi của Drita nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là thẻ vàng thứ hai của Drita trong trận đấu đang có tỷ số 0-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' P. Mbong nhận thẻ vàng Phút 50', P. Mbong (Floriana) nhận thẻ vàng. Trận đấu vẫn đang giằng co khi Floriana và Drita chưa thể tạo ra khác biệt.

62' Floriana điều chỉnh nhân sự ở phút 62 Phút 62, Floriana đưa K. Dervisagic vào sân thay R. Muric. Đội chủ nhà có thêm sự điều chỉnh trong bối cảnh tỷ số vẫn là 0-0 trước Drita.

73' Floriana điều chỉnh nhân sự phút 73 Phút 73, Floriana đưa Chapi vào sân thay D. Vella. Sự điều chỉnh diễn ra khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

73' Floriana thay người ở phút 73 Phút 73', Floriana đưa Z. Scerri vào sân thay M. Jah. Sự điều chỉnh diễn ra khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

73' Floriana điều chỉnh nhân sự ở phút 73 Phút 73', Floriana đưa T. Gudelj vào sân thay C. Zammit Lonardelli.

73' Drita làm mới hàng công ở phút 73 Phút 73', Drita đưa L. Balaj vào sân thay A. Manaj. Đội bóng này làm mới nhân sự trong thế trận vẫn chưa có bàn thắng.

88' Drita thay người ở phút 88 Phút 88, Drita đưa B. Sheji vào sân thay K. Abazaj. Đội khách có sự điều chỉnh trong những phút cuối khi tỷ số vẫn là 0-0.

90+7' L. Balaj đưa Drita vượt lên phút 90+7 Phút 90+7, L. Balaj ghi bàn cho Drita sau đường kiến tạo của B. Krasniqi, mở tỷ số trước Floriana. Bàn thắng đến ở những giây cuối, đưa Drita vượt lên dẫn 0-1.

90+9' Floriana thay người ở phút bù giờ Phút 90+9', Floriana đưa A. Drina vào sân thay A. Kurtalic. Một điều chỉnh nhân sự diễn ra khi trận đấu đã bước vào những phút bù giờ.

90+9' Drita thay người ở phút bù giờ Phút 90+9', H. Salihu vào sân thay I. Jashari bên phía Drita. Một sự điều chỉnh muộn trong những phút cuối trận.

90+9' Drita thay người ở phút bù giờ thứ chín Phút 90+9', O. Grezda vào sân thay L. Balaj bên phía Drita. Sự điều chỉnh ở thời điểm cuối trận có thể nhằm gia cố đội hình.

90+10' H. Salihu nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+10', H. Salihu của Drita nhận thẻ vàng.

90+12' Floriana gỡ hòa nghẹt thở ở phút 90+12 Phút 90+12', A. Drina đón đường kiến tạo của F. Varela, lập công giúp Floriana gỡ hòa 1-1 trước Drita. Bàn thắng đến ngay sau khi Drita vượt lên, tạo nên màn rượt đuổi kịch tính ở những phút bù giờ.

KT Kết thúc: Floriana 1-1 Drita Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 02:41 22/07/2026

Đội hình chính thức Floriana Sơ đồ 4-3-3 · HLV Daniel Portela Drita Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Zekirija Ramadani 23 Guilherme Cioletti 21 Carlo Zammit Lonardelli 17 Owen Spiteri 4 Kauan 3 Myles Beerman 14 Alen Kurtalić 10 Fede Varela 12 Dunstan Vella 11 Robert Murić 19 Mustapha Jah 28 Paul Mbong 1 Faton Maloku 2 Besnik Krasniqi 25 Altin Bytyçi 32 Jorgo Pëllumbi 26 Raddy Ovouka 14 Albert Dabiqaj 8 Vesel Limaj 77 Kristal Abazaj 19 Blerim Krasniqi 7 Igball Jashari 9 Arb Manaj Dự bị Floriana 80 Pablo Picón 5 Gerrard Cann Rodgers 6 Amar Drina 8 Zachary Scerri 16 Chapi Romano 20 Emerson Piscopo 27 Zyas Vella Newell 9 Kenan Dervišagić 22 Tomislav Gudelj Drita 22 Laurit Behluli 74 Eron Isufi 3 Blerton Sheji 28 Agan Mjaki 55 Hajdin Salihu 4 Rron Broja 10 Liridon Balaj 24 William Baeten 99 Mike Arthur Cập nhật đội hình lúc 00:03 22/07/2026

Floriana sẽ đối đầu Drita trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League vào lúc 00:30 ngày 22/07/2026. Trận đấu diễn ra tại Independence Ground, nhưng hiện chưa có thêm dữ liệu về phong độ, lực lượng, vị trí hoặc thành tích đối đầu của hai đội.

Bối cảnh trận đấu

Cuộc chạm trán giữa Floriana và Drita được xác định là một trận đấu thuộc UEFA Europa Conference League. Với thông tin hiện có, chưa thể đánh giá cụ thể lợi thế của từng đội dựa trên kết quả gần đây, khoảng cách trên bảng xếp hạng hay mục tiêu tại giải.

Phong độ và thế đối đầu

Dữ liệu được cung cấp không bao gồm thành tích trong các trận gần nhất cũng như thống kê đối đầu giữa Floriana và Drita. Vì vậy, chưa có cơ sở để kết luận đội nào đang chiếm ưu thế về phong độ hoặc có xu hướng vượt trội trong những lần gặp nhau trước đây.

Lực lượng và đội hình

Chưa có thông tin về cầu thủ vắng mặt, tình trạng chấn thương, đội hình dự kiến hoặc sơ đồ chiến thuật của Floriana và Drita. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách hai đội tiếp cận trận đấu, nhưng chưa thể phân tích khi chưa có dữ liệu xác nhận.

Nhận định trước trận

Independence Ground sẽ là nơi Floriana và Drita tranh tài. Do thiếu các số liệu chuyên môn cần thiết, trận đấu hiện chỉ có thể được giới thiệu theo bối cảnh lịch thi đấu, thay vì đưa ra đánh giá cụ thể về khả năng kiểm soát thế trận hay kết quả.

Thông tin đáng chú ý trước giờ bóng lăn là thời gian và địa điểm tổ chức: Floriana gặp Drita lúc 00:30 ngày 22/07/2026 tại Independence Ground. Các nhận định sâu hơn về chiến thuật, lực lượng và xu hướng trận đấu cần chờ thêm dữ liệu chính thức.

Floriana 5 trận gần nhất B T T H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Drita 5 trận gần nhất B H B B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới