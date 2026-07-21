Floriana và Drita bất phân thắng bại ở vòng loại Conference League
Floriana hòa Drita 1-1 tại vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League trên sân Centenary Stadium, Ta' Qali, khiến cả hai chưa tạo được lợi thế sau trận đấu.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Floriana tiếp đón Drita.
- 20'K. Abazaj nhận thẻ vàng
Phút 20', K. Abazaj bên phía Drita nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu giữa Floriana và Drita vẫn đang diễn ra thận trọng.
- 34'B. Krasniqi nhận thẻ vàng
Phút 34', B. Krasniqi của Drita nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là thẻ vàng thứ hai của Drita trong trận đấu đang có tỷ số 0-0.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 50'P. Mbong nhận thẻ vàng
Phút 50', P. Mbong (Floriana) nhận thẻ vàng. Trận đấu vẫn đang giằng co khi Floriana và Drita chưa thể tạo ra khác biệt.
- 62'Floriana điều chỉnh nhân sự ở phút 62
Phút 62, Floriana đưa K. Dervisagic vào sân thay R. Muric. Đội chủ nhà có thêm sự điều chỉnh trong bối cảnh tỷ số vẫn là 0-0 trước Drita.
- 73'Floriana điều chỉnh nhân sự phút 73
Phút 73, Floriana đưa Chapi vào sân thay D. Vella. Sự điều chỉnh diễn ra khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.
- 73'Floriana thay người ở phút 73
Phút 73', Floriana đưa Z. Scerri vào sân thay M. Jah. Sự điều chỉnh diễn ra khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.
- 73'Floriana điều chỉnh nhân sự ở phút 73
Phút 73', Floriana đưa T. Gudelj vào sân thay C. Zammit Lonardelli.
- 73'Drita làm mới hàng công ở phút 73
Phút 73', Drita đưa L. Balaj vào sân thay A. Manaj. Đội bóng này làm mới nhân sự trong thế trận vẫn chưa có bàn thắng.
- 88'Drita thay người ở phút 88
Phút 88, Drita đưa B. Sheji vào sân thay K. Abazaj. Đội khách có sự điều chỉnh trong những phút cuối khi tỷ số vẫn là 0-0.
- 90+7'L. Balaj đưa Drita vượt lên phút 90+7
Phút 90+7, L. Balaj ghi bàn cho Drita sau đường kiến tạo của B. Krasniqi, mở tỷ số trước Floriana. Bàn thắng đến ở những giây cuối, đưa Drita vượt lên dẫn 0-1.
- 90+9'Floriana thay người ở phút bù giờ
Phút 90+9', Floriana đưa A. Drina vào sân thay A. Kurtalic. Một điều chỉnh nhân sự diễn ra khi trận đấu đã bước vào những phút bù giờ.
- 90+9'Drita thay người ở phút bù giờ
Phút 90+9', H. Salihu vào sân thay I. Jashari bên phía Drita. Một sự điều chỉnh muộn trong những phút cuối trận.
- 90+9'Drita thay người ở phút bù giờ thứ chín
Phút 90+9', O. Grezda vào sân thay L. Balaj bên phía Drita. Sự điều chỉnh ở thời điểm cuối trận có thể nhằm gia cố đội hình.
- 90+10'H. Salihu nhận thẻ vàng ở phút bù giờ
Phút 90+10', H. Salihu của Drita nhận thẻ vàng.
- 90+12'Floriana gỡ hòa nghẹt thở ở phút 90+12
Phút 90+12', A. Drina đón đường kiến tạo của F. Varela, lập công giúp Floriana gỡ hòa 1-1 trước Drita. Bàn thắng đến ngay sau khi Drita vượt lên, tạo nên màn rượt đuổi kịch tính ở những phút bù giờ.
- KTKết thúc: Floriana 1-1 Drita
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.
Cập nhật lúc 02:41 22/07/2026
Floriana sẽ đối đầu Drita trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League vào lúc 00:30 ngày 22/07/2026. Trận đấu diễn ra tại Independence Ground, nhưng hiện chưa có thêm dữ liệu về phong độ, lực lượng, vị trí hoặc thành tích đối đầu của hai đội.
Bối cảnh trận đấu
Cuộc chạm trán giữa Floriana và Drita được xác định là một trận đấu thuộc UEFA Europa Conference League. Với thông tin hiện có, chưa thể đánh giá cụ thể lợi thế của từng đội dựa trên kết quả gần đây, khoảng cách trên bảng xếp hạng hay mục tiêu tại giải.
Phong độ và thế đối đầu
Dữ liệu được cung cấp không bao gồm thành tích trong các trận gần nhất cũng như thống kê đối đầu giữa Floriana và Drita. Vì vậy, chưa có cơ sở để kết luận đội nào đang chiếm ưu thế về phong độ hoặc có xu hướng vượt trội trong những lần gặp nhau trước đây.
Lực lượng và đội hình
Chưa có thông tin về cầu thủ vắng mặt, tình trạng chấn thương, đội hình dự kiến hoặc sơ đồ chiến thuật của Floriana và Drita. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách hai đội tiếp cận trận đấu, nhưng chưa thể phân tích khi chưa có dữ liệu xác nhận.
Nhận định trước trận
Independence Ground sẽ là nơi Floriana và Drita tranh tài. Do thiếu các số liệu chuyên môn cần thiết, trận đấu hiện chỉ có thể được giới thiệu theo bối cảnh lịch thi đấu, thay vì đưa ra đánh giá cụ thể về khả năng kiểm soát thế trận hay kết quả.
Thông tin đáng chú ý trước giờ bóng lăn là thời gian và địa điểm tổ chức: Floriana gặp Drita lúc 00:30 ngày 22/07/2026 tại Independence Ground. Các nhận định sâu hơn về chiến thuật, lực lượng và xu hướng trận đấu cần chờ thêm dữ liệu chính thức.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)