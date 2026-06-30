Thông tin FLOWER MAX 8000: Giải pháp phá vỡ trạng thái ngủ nghỉ của mầm hoa - kiến tạo những vụ mùa đậu trái đột phá Bước vào giai đoạn làm bông xử lý ra hoa, bất kỳ người nông dân nào cũng hiểu rằng mình đang bước vào một cuộc đua cân não với thời tiết. Trong canh tác nông nghiệp ngày nay, việc sở hữu một vườn cây ra hoa rộ, bông thoát nhanh và mập nụ là điều kiện cần thiết để bảo đảm năng suất thu hoạch.

Thế nhưng, thời tiết thất thường dễ khiến cây bị "liệt" mầm, nghẹn hoa hoặc rụng nụ hàng loạt. Nhằm giúp bà con làm chủ hoàn toàn giai đoạn sinh sản của cây trồng, phân bón hỗn hợp PK VINAF 07 (tên thương mại là FLOWER MAX 8000) ra đời như một giải pháp công nghệ chuyên biệt, kích thích phân hóa mầm hoa, chống nghẹn bông và gia tăng tỷ lệ đậu trái tối đa.

Bức tranh làm bông của nông nghiệp Việt Nam và những thách thức từ nghịch cảnh

Nền nông nghiệp Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ sang hướng xuất khẩu chính ngạch, đòi hỏi các loại trái cây đặc sản như sầu riêng, điều...hay những cây ăn trái như xoài, bưởi da xanh… phải đạt độ đồng đều rất cao. Chính vì vậy, việc thúc cho toàn bộ vườn cây xuống hoa cùng một thời điểm không chỉ giúp tối ưu hóa công sức chăm sóc mà còn quyết định việc bán được giá cao ở đầu vụ. Tuy nhiên, quá trình làm bông tại các nhà vườn hiện nay đang gặp phải rất nhiều trở ngại lớn:

Hiện tượng nghẹn bông sinh lý: Cây trồng đã được cắt nước, cắt cành đón hoa nhưng gặp thời tiết mưa nắng, nóng lạnh thất thường, khiến mầm hoa bị "nghẹn" lại, khó phá lớp lớp vỏ bọc để thoát ra ngoài.

Tình trạng ra hoa lác đác, kéo dài: Hoa nhú không đều khiến việc thụ phấn diễn ra phân tán, tỷ lệ đậu quả cực thấp.

Chất lượng hạt phấn kém, bông nhỏ, dễ rụng: Cuống hoa mảnh khảnh, nụ hoa còi cọc do không được nuôi dưỡng đầy đủ. Gặp gió lớn hoặc mưa rào, bông dễ bị thối đen và rụng.

Nếu không có một giải pháp khoa học để hỗ trợ cây chuyển trạng thái sinh lý một cách mạnh mẽ, vườn cây sẽ rất dễ bị lỡ mất "thời điểm vàng" để ra hoa, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế.

Bản chất sinh lý của quá trình tạo mầm và những rào cản từ thói quen canh tác cũ

Để một mầm hoa được hình thành, cây trồng phải trải qua quá trình tích lũy dinh dưỡng để tạo ra sự chuyển dịch sinh lý bên trong. Cây phải ngưng quá trình sinh trưởng sinh dưỡng (ra lá, phát triển chồi) để tập trung năng lượng cho quá trình sinh sản. Để làm được điều này, hàm lượng Lân và Kali trong tế bào thực vật phải tăng vọt, trong khi lượng Đạm phải được siết chặt ở mức tối thiểu.

Mặc dù hiểu rõ nguyên lý này, nhiều bà con vẫn vấp phải những sai lầm khi xử lý như lạm dụng chất ức chế sinh trưởng liều cao hay sử dụng quá mức nhiều loại phân bón làm thay đổi môi trường bề mặt vỏ vây, khiến hoa khó đậu, cháy mầm hoa non vừa nhú và làm khô bông.

Chính vì vậy, tư duy làm bông hiện đại đòi hỏi một sản phẩm không chỉ có hàm lượng Lân và Kali đậm đặc mà còn phải có độ pH chuẩn mực, giúp cây hấp thụ dinh dưỡng một cách êm dịu nhất, đánh thức các mắt ngủ một cách tự nhiên và an toàn.

Tại sao FLOWER MAX 8000 là giải pháp tối ưu cho giai đoạn sinh sản?

FLOWER MAX 8000 được nghiên cứu chuyên sâu dựa trên đặc tính sinh lý của các dòng cây trồng chịu áp lực thời tiết cao tại Việt Nam. Sản phẩm không chứa các chất điều hòa sinh trưởng độc hại, với thành phần Lân (18,7%) và Kali cùng các nguyên tố vi lượng được chia với tỷ lệ khoa học, cùng với độ pH lý tưởng, FLOWER MAX 8000 đã mang đến hiệu quả vượt trội

Kích Phân Hóa & Ra Hoa Đồng Loạt: Sản phẩm đẩy nhanh quá trình tích lũy mầm hoa từ sâu bên trong các mô tế bào. Với hàm lượng Lân dồi dào, FLOWER MAX 8000 tạo ra các kích thích sinh sản liên tục, buộc cây phải tập trung năng lượng để đưa hoa ra ngoài một cách đồng bộ, giúp bà con dễ dàng quản lý cơi bông và tiết kiệm chi phí phun thuốc phòng ngừa dịch hại.

Chống Nghẹn Hoa & Mập Nụ: Đối với những vườn cây đang bị nghẹn hoa do ảnh hưởng của thời tiết lạnh hoặc mưa trái mùa, FLOWER MAX 8000 hoạt động như một chất dẫn đường, "đánh thức" các mắt ngủ đang bị ức chế. Nguồn dinh dưỡng cân đối giúp nụ hoa mập mạp, cuống hoa chắc khỏe, dai bền, hạn chế tối đa tình trạng khô bông hoặc nghẹn bông sinh lý thường gặp.

Cải Thiện Sắc Hoa & Độ Bền: Nhờ hàm lượng Kali hữu hiệu (14,2%), sản phẩm giúp điều hòa lượng nước trong tế bào cánh hoa, làm dày cánh và giữ cho màu sắc hoa luôn tươi sáng, đậm đà. Điều này không chỉ giúp kéo dài thời gian hoa tươi trên cành để tăng cơ hội thụ phấn tự nhiên mà còn giúp cuống hoa dẻo dai, chống chọi tốt trước những trận mưa rào bất chợt.

FLOWER MAX 8000 tự hào là người bạn đồng hành tin cậy của nhà nông, giúp đánh thức mầm hoa đang ngủ quên, kích thích hoa trổ đều và mở ra một chu kỳ đậu trái bội thu.

Sản phẩm được phân phối bởi CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PTNN AGRI AMIN

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