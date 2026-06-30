Folarin Balogun và lời cảnh báo đanh thép trước trận cầu sinh tử của tuyển Mỹ tại World Cup 2026 Tiền đạo Folarin Balogun khẳng định quyết tâm phá bỏ dớp 24 năm không thắng tại vòng knock-out World Cup khi tuyển Mỹ đối đầu Bosnia và Herzegovina ở vòng 32 đội.

Đội tuyển Mỹ đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử tại kỳ World Cup 2026 được tổ chức trên sân nhà. Sau một chiến dịch vòng bảng đầy biến động nhưng thành công với ngôi nhất bảng D, đoàn quân của huấn luyện viên Mauricio Pochettino đang chuẩn bị cho cuộc đối đầu sinh tử gặp Bosnia và Herzegovina tại vòng 32 đội. Đây không chỉ là một trận đấu loại trực tiếp thông thường, mà còn là thử thách cực đại để bóng đá xứ cờ hoa chứng minh vị thế mới dưới triều đại chiến lược gia người Argentina.

Folarin Balogun: Điểm tựa trên hàng công của Mauricio Pochettino

Trong hành trình tiến vào vòng knock-out, Folarin Balogun nổi lên như nhân tố quan trọng nhất trong hệ thống chiến thuật của Pochettino. Ở tuổi 24, chân sút thuộc biên chế Monaco đã đi vào lịch sử bóng đá Mỹ khi trở thành cầu thủ nam đầu tiên lập cú đúp tại một kỳ World Cup kể từ năm 1930, kỳ tích được thực hiện trong chiến thắng áp đảo 4-1 trước Paraguay.

Balogun bừng sáng ở vòng bảng. Ảnh: Getty.

Dù sở hữu những thống kê ấn tượng, Balogun vẫn giữ một thái độ vô cùng thực tế và tập trung. Chia sẻ trước giới truyền thông, tiền đạo này khẳng định: "Đối với tôi, những danh hiệu cá nhân không có nhiều ý nghĩa. Mục tiêu tối thượng là chiến thắng. Tôi không phải là người sẽ nhìn lại quá khứ rồi nghĩ rằng chúng tôi đã làm tốt. Đó không phải là tư duy của tôi. Tôi chỉ đang hướng tới trận đấu vào thứ Năm và mong muốn ra sân để giành chiến thắng".

Sự thay đổi về tư duy chiến đấu tại vòng loại trực tiếp

Sự nghiêm túc và bầu không khí khẩn trương đang bao trùm trại tập trung của đội tuyển Mỹ. Kể từ sau chiến thắng trước Australia và cú sảy chân 2-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ, toàn đội đã có những điều chỉnh quan trọng về mặt tâm lý. Balogun nhấn mạnh rằng bản thân anh và các đồng đội đã chuyển sang một "bộ số tư duy" mạnh mẽ hơn, bởi tính chất của vòng loại trực tiếp không cho phép bất kỳ sai lầm nào.

Về mặt chiến thuật, sự hiện diện của Balogun không chỉ mang lại bàn thắng mà còn tạo ra không gian cho các vệ tinh xung quanh nhờ khả năng di chuyển thông minh và pressing tầm cao – một đặc điểm ưa thích trong triết lý của Pochettino. Tuy nhiên, áp lực lịch sử là rất lớn: tuyển Mỹ đã không thể giành chiến thắng trong một trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp World Cup kể từ năm 2002.

Thống kê đáng chú ý của tuyển Mỹ tại vòng bảng World Cup 2026:

Trận đấu Kết quả Ghi chú Mỹ vs Paraguay 4-1 Balogun lập cú đúp lịch sử Mỹ vs Australia 2-0 Giữ sạch lưới ấn tượng Mỹ vs Thổ Nhĩ Kỳ 2-3 Duy trì ngôi đầu bảng D

Trận đấu với Bosnia và Herzegovina tới đây sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh cho tham vọng của đội chủ nhà. Với một Balogun đang ở độ chín của sự nghiệp và một tập thể khao khát khẳng định mình, người hâm mộ Mỹ đang kỳ vọng vào một chương mới rực rỡ hơn tại kỳ World Cup lịch sử này.