Ford Ranger 2026: Bảng giá lăn bánh chi tiết và đánh giá sức mạnh vua bán tải Khám phá giá lăn bánh xe Ford Ranger 2026 đầy đủ các phiên bản cùng đánh giá chi tiết về thiết kế, động cơ 3,0L V6 và công nghệ an toàn hàng đầu.

Ford Ranger 2026 tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu phân khúc bán tải cỡ trung tại Việt Nam nhờ sự kết hợp giữa thiết kế đậm chất Mỹ, danh sách tiện nghi hiện đại và khả năng vận hành đa dạng. Xe được phân phối với dải phiên bản phong phú có giá niêm yết từ 707 triệu đến 1.093 triệu VND, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày lẫn vận tải hạng nặng.

Giá niêm yết và lăn bánh Ford Ranger 2026 mới nhất

Dưới đây là bảng tổng hợp giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Ford Ranger 2026 tại thị trường Việt Nam:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu VND) Ranger XLS 2,0L AT 4x2 707 774 766 752 Ranger XLS 2,0L 4x4 AT 776 848 839 825 Ranger Sport 2,0L 4x4 AT 864 942 932 913 Ranger Wildtrak 2,0L AT 4x4 979 1.066 1.054 1.040 Ranger Stormtrak 1.039 1.130 1.118 1.104 Ranger Wildtrak 3,0L 4x4 AT 1.093 1.188 1.175 1.161

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại riêng từ đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị cụ thể.

Ngoại thất mạnh mẽ và thiết kế thùng xe tiện ích

Ford Ranger 2026 sở hữu ngoại hình bệ vệ với kích thước Dài x Rộng x Cao tương ứng 5.362 x 1.918 x 1.875 mm cùng chiều dài cơ sở 3.270 mm. Khoảng sáng gầm xe 235 mm giúp mẫu bán tải dễ dàng chinh phục các đoạn đường địa hình phức tạp.

Phần đầu xe gây chú ý với lưới tản nhiệt sơn đen cỡ lớn nối liền cụm đèn chiếu sáng dạng chữ C. Trên bản Wildtrak, xe được trang bị hệ thống đèn LED Matrix thông minh có khả năng tự động điều chỉnh góc chiếu và chùm sáng high-beam. Bên cạnh đó, mâm xe tùy chọn kích thước từ 16 inch đến 18 inch hợp kim đúc tôn lên vẻ thể thao cho tổng thể thiết kế.

Thùng xe phía sau cũng được mở rộng kích thước, tích hợp bậc bước chân ở góc cản sau cùng nhiều điểm cố định hàng hóa, tăng tính ứng dụng cho việc chở đồ lẫn phục vụ các chuyến đi dã ngoại.

Không gian cabin hiện đại và công nghệ kết nối SYNC 4

Bước vào bên trong, khoang lái của Ford Ranger 2026 tạo điểm nhấn với phong cách số hóa hiện đại. Trung tâm táp-lô bố trí màn hình cảm ứng 12 inch đặt dọc tích hợp hệ thống thông tin giải trí SYNC 4, cho phép kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây linh hoạt.

Phía sau vô-lăng bọc da là cụm đồng hồ kỹ thuật số 8 inch hiển thị đa thông tin trực quan. Nhằm tối ưu trải nghiệm sử dụng, xe trang bị phanh tay điện tử thiết kế gọn gàng, sạc điện thoại không dây, chìa khóa thông minh, điều hòa tự động 2 vùng độc lập cùng cửa gió riêng cho hàng ghế sau.

Hiệu năng vận hành và các tùy chọn động cơ

Ford Ranger 2026 cung cấp 3 cấu hình động cơ Diesel đáp ứng các nhu cầu vận hành khác nhau:

Động cơ 2,0L Turbo đơn: Đạt công suất tối đa 170 PS tại 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 405 Nm tại 1.750–2.500 vòng/phút, kết hợp hộp số 6 cấp (6MT hoặc 6AT).

Đạt công suất tối đa 170 PS tại 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 405 Nm tại 1.750–2.500 vòng/phút, kết hợp hộp số 6 cấp (6MT hoặc 6AT). Động cơ 2,0L Bi-Turbo: Đạt công suất 210 PS tại 3.750 vòng/phút và mô-men xoắn 500 Nm tại 1.750–2.000 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 10 cấp.

Đạt công suất 210 PS tại 3.750 vòng/phút và mô-men xoắn 500 Nm tại 1.750–2.000 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 10 cấp. Động cơ 3,0L V6: Đạt công suất 250 PS tại 3.250 vòng/phút và mô-men xoắn ấn tượng 600 Nm tại 1.750–2.250 vòng/phút, kết hợp hộp số 10AT cùng hệ dẫn động hai cầu.

Mẫu bán tải này còn trang bị Hệ thống kiểm soát đường địa hình với 6 chế độ lái tùy chọn (Normal, Eco, Tow/Haul, Slippery, Mud/Ruts, Sand) cùng khả năng gài cầu điện tử, hỗ trợ xe di chuyển linh hoạt trên nhiều dạng địa hình phức tạp.

Công nghệ an toàn và hỗ trợ người lái

Ford Ranger 2026 được tích hợp gói trang bị an toàn chủ động hiện đại bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường, cảnh báo va chạm kèm hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước, camera 360 độ và hệ thống 6 túi khí tiêu chuẩn.

Đánh giá chung

Ưu điểm

Ngoại thất thể thao, đậm chất việt dã.

Trang bị nội thất vượt trội với nhiều công nghệ tiên tiến.

Tùy chọn động cơ đa dạng, khả năng kéo tải và vượt địa hình tốt.

Hệ thống an toàn chủ động hoạt động chính xác.

Hạn chế