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    Ford Territory 2026: Đánh giá chi tiết SUV 5 chỗ đầy công nghệ và giá lăn bánh mới nhất

    Tuệ Nhân21/07/2026 13:39

    Ford Territory 2026 khẳng định vị thế trong phân khúc SUV cỡ C với thiết kế 'răng nanh' mạnh mẽ, nội thất màn hình kép hiện đại cùng hệ thống an toàn thông minh vượt trội.

    Ford Territory là kết quả của sự hợp tác chiến lược giữa Ford và JMC, chính thức gia nhập thị trường từ năm 2018. Tại Việt Nam, mẫu xe này nhanh chóng trở thành hiện tượng kể từ khi ra mắt vào tháng 10/2022 nhờ mức giá cạnh tranh và lợi thế lắp ráp trong nước. Đến tháng 8/2025, phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) đã được giới thiệu với những thay đổi toàn diện về cả thẩm mỹ lẫn công nghệ.

    Giá xe Ford Territory lăn bánh và ưu đãi tháng 7/2026

    Hiện nay, Ford Territory 2026 được phân phối với 4 phiên bản chính, đi kèm 5 tùy chọn màu sắc ngoại thất: Trắng, Đen, Xanh, Bạc và Đỏ. Dưới đây là bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính tại các khu vực trọng điểm:

    Phiên bảnGiá niêm yết (triệu VND)Lăn bánh Hà Nội (triệu VND)Lăn bánh TP.HCM (triệu VND)Ưu đãi
    Ford Territory Trend762869854Lãi suất 0% trong 9 tháng
    Ford Territory Titanium840956940Lãi suất 0% trong 9 tháng
    Ford Territory Titanium X8961.0191.001Lãi suất 0% trong 9 tháng

    *Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mãi riêng biệt tại đại lý.

    Giá xe Ford Territory lăn bánh kèm ưu đãi tháng 7/2026
    Ford Territory 2026 duy trì vị thế cạnh tranh nhờ giá bán hấp dẫn và ưu đãi tài chính.

    Thiết kế ngoại thất: Sự lột xác mạnh mẽ và nam tính

    Ford Territory 2026 rũ bỏ những đường nét mềm mại để hướng tới phong cách cơ bắp, đúng chất SUV Mỹ. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.630 x 1.935 x 1.706 mm, cùng trục cơ sở 2.726 mm, tạo nên một ngoại hình bề thế và vững chãi.

    Ngoại thất Ford Territory 2026
    Mặt trước gây ấn tượng với cụm đèn định vị dạng răng nanh sắc sảo.

    Điểm nhấn lớn nhất nằm ở phần đầu xe với lưới tản nhiệt mạ chrome dạng ngang uy quyền, kết hợp cùng cụm đèn pha LED thiết kế mới theo phong cách răng nanh. Thân xe nổi bật với các đường gân dập nổi chạy dọc, đi kèm bộ mâm hợp kim 19 inch (trên bản Titanium X) giúp tối ưu khả năng tản nhiệt phanh và tăng tính thẩm mỹ.

    Đuôi xe Ford Territory 2026
    Cụm đèn hậu LED 3D mảnh mai mang lại vẻ hiện đại cho phần đuôi xe.

    Không gian nội thất: Kỷ nguyên số hóa với FordPass

    Bước vào cabin, người dùng sẽ bị ấn tượng bởi sự tối giản nhưng đầy sang trọng. Táp-lô được giải phóng khỏi các nút bấm vật lý rườm rà, thay vào đó là cặp màn hình kép 12,3 inch tích hợp trong một mặt kính duy nhất. Hệ thống này hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây mượt mà.

    Nội thất Ford Territory 2026
    Khoang lái hiện đại với cặp màn hình kép và núm xoay chuyển số tinh tế.

    Đáng chú ý, nền tảng FordPass cho phép chủ xe tương tác thông minh qua smartphone như: khóa/mở cửa từ xa, khởi động xe để làm mát khoang lái hoặc kiểm tra tình trạng nhiên liệu. Toàn bộ ghế ngồi được bọc da cao cấp, riêng bản Titanium X có thêm tính năng thông gió hàng ghế trước, mang lại sự thoải mái tối đa trong điều kiện khí hậu nóng ẩm.

    Hàng ghế sau Ford Territory 2026
    Hàng ghế thứ hai cực kỳ rộng rãi với sàn xe phẳng hoàn toàn.

    Vận hành và công nghệ an toàn chủ động

    Dưới nắp ca-pô là khối động cơ xăng tăng áp Ecoboost 1,5 lít, sản sinh công suất 160 mã lực và mô-men xoắn cực đại 248 Nm. Sức mạnh này được truyền qua hộp số tự động 7 cấp, đi kèm 4 chế độ lái: Eco, Normal, Sport và Mountain, giúp xe vận hành linh hoạt trên nhiều địa hình.

    Động cơ Ford Territory 2026
    Động cơ Ecoboost 1,5 lít cung cấp sức mạnh ổn định và tiết kiệm nhiên liệu.

    Hệ thống an toàn trên Ford Territory 2026 được nâng cấp mạnh mẽ với gói hỗ trợ lái thông minh, bao gồm: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn, phanh tự động khẩn cấp, camera 360 độ và hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động.

    Công nghệ an toàn trên Ford Territory
    Các tính năng an toàn chủ động giúp người lái tự tin hơn trên mọi hành trình.

    Thông số kỹ thuật chi tiết

    Thông sốFord Territory Titanium X
    Động cơEcoboost 1.5L
    Công suất cực đại160 mã lực tại 5.400-5.700 vòng/phút
    Mô-men xoắn cực đại248 Nm tại 1.500-3.500 vòng/phút
    Hộp sốTự động 7 cấp (7AT)
    Dẫn độngCầu trước (FWD)
    Kích thước lốp235/50 R19
    Tiêu thụ hỗn hợp7,4 lít/100 km

    Nhìn chung, Ford Territory 2026 là lựa chọn sáng giá cho những khách hàng tìm kiếm một chiếc SUV gia đình rộng rãi, giàu công nghệ và có mức giá hợp lý. Dù chưa có tùy chọn dẫn động 4 bánh, nhưng với những nâng cấp về tiện nghi và an toàn, đây vẫn là đối thủ nặng ký trước Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson.

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      Ford Territory 2026: Đánh giá chi tiết SUV 5 chỗ đầy công nghệ và giá lăn bánh mới nhất
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