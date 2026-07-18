Thể thao 360 FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Myanmar 18/7/2026 Link FPT Play trực tiếp bóng đá hôm nay Việt Nam và Myanmar lúc 19h00 ngày 18/7/2026. Thầy trò HLV Kim Sang Sik hướng tới chiến thắng trong màn tổng duyệt trước AFF Cup 2026.

FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Myanmar 18/7/2026

Việt Nam 3 - 0 Myanmar Trận đấu đang diễn ra 59' Vào! Hoàng Hên nâng tỷ số lên 3-0

Hoàng Hên tung cú đá rất khó chịu từ ngoài vòng cấm, đánh bại thủ môn Sann Sat Naing, giúp đội tuyển Việt Nam sớm có bàn thắng thứ ba trước Myanmar.

Hoàng Hên tung cú đá rất khó chịu từ ngoài vòng cấm, đánh bại thủ môn Sann Sat Naing, giúp đội tuyển Việt Nam sớm có bàn thắng thứ ba trước Myanmar. 55' Trương Tiến Anh dứt điểm không chính xác

Trương Tiến Anh dốc bóng từ cánh phải, xâm nhập vòng cấm địa Myanmar rồi tung cú dứt điểm, nhưng bóng không đi trúng đích.

Trương Tiến Anh dốc bóng từ cánh phải, xâm nhập vòng cấm địa Myanmar rồi tung cú dứt điểm, nhưng bóng không đi trúng đích. 51' Việt Nam lên bóng nguy hiểm

Đội tuyển Việt Nam tổ chức lên bóng có nét bên cánh phải, đưa bóng cắt ngang khung thành Myanmar nhưng chưa có cầu thủ áo đỏ nào kịp chạm bóng.

Đội tuyển Việt Nam tổ chức lên bóng có nét bên cánh phải, đưa bóng cắt ngang khung thành Myanmar nhưng chưa có cầu thủ áo đỏ nào kịp chạm bóng. 46' Hiệp hai bắt đầu

Đội tuyển Việt Nam giao bóng, hiệp hai trận đấu với Myanmar chính thức bắt đầu.

Đội tuyển Việt Nam giao bóng, hiệp hai trận đấu với Myanmar chính thức bắt đầu. 45+2' Hết hiệp một

Hiệp một khép lại với lợi thế 2-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam trước Myanmar.

Hiệp một khép lại với lợi thế 2-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam trước Myanmar. 45' Hiệp một có 2 phút bù giờ

Hiệp một trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar có thêm 2 phút bù giờ.

Hiệp một trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar có thêm 2 phút bù giờ. 44' Thủ môn Myanmar cứu thua

Thủ môn Sann Sat Naing phải vất vả cứu thua cho Myanmar sau cú đánh đầu cận thành của Hoàng Hên.

Thủ môn Sann Sat Naing phải vất vả cứu thua cho Myanmar sau cú đánh đầu cận thành của Hoàng Hên. 42' Việt Nam thoát thua

Cánh trái của đội tuyển Việt Nam bị Myanmar khai thác, nhưng hàng thủ áo đỏ vẫn kịp tránh bàn thua ở thời điểm cuối hiệp một.

Cánh trái của đội tuyển Việt Nam bị Myanmar khai thác, nhưng hàng thủ áo đỏ vẫn kịp tránh bàn thua ở thời điểm cuối hiệp một. 39' Vào! Xuân Mạnh nhân đôi cách biệt

Phạm Xuân Mạnh có mặt đúng lúc để đón quả tạt của Trương Tiến Anh, đánh đầu cận thành chính xác, giúp đội tuyển Việt Nam nâng tỷ số lên 2-0.

Phạm Xuân Mạnh có mặt đúng lúc để đón quả tạt của Trương Tiến Anh, đánh đầu cận thành chính xác, giúp đội tuyển Việt Nam nâng tỷ số lên 2-0. 35' Xuân Son bỏ lỡ cơ hội

Văn Hậu tạt bóng đầy biến ảo từ cánh trái, đưa bóng đến vị trí của Xuân Son. Tiếc rằng pha xử lý sau đó chưa đủ hiểm để mang về bàn thắng.

Văn Hậu tạt bóng đầy biến ảo từ cánh trái, đưa bóng đến vị trí của Xuân Son. Tiếc rằng pha xử lý sau đó chưa đủ hiểm để mang về bàn thắng. 30' Xuân Son đánh đầu không chính xác

Xuân Son có cơ hội đánh đầu cận thành khá tốt, nhưng bóng không đi trúng đích.

Xuân Son có cơ hội đánh đầu cận thành khá tốt, nhưng bóng không đi trúng đích. 29' Myanmar nhận thêm thẻ vàng

Mg Mg Lwin vào bóng nguy hiểm từ phía sau với Quang Hải và phải nhận thẻ vàng từ trọng tài.

Mg Mg Lwin vào bóng nguy hiểm từ phía sau với Quang Hải và phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. 25' Hoàng Hên va chạm với thủ môn Myanmar

Hoàng Hên va chạm với thủ môn Sann Sat Naing trong tình huống tấn công của đội tuyển Việt Nam.

Hoàng Hên va chạm với thủ môn Sann Sat Naing trong tình huống tấn công của đội tuyển Việt Nam. 22' Myanmar sút xa quyết đoán

Mg Mg Lwin tung cú sút xa khá tốt bên phía Myanmar. May mắn cho thủ môn Lê Giang khi bóng không hướng vào khung thành.

Mg Mg Lwin tung cú sút xa khá tốt bên phía Myanmar. May mắn cho thủ môn Lê Giang khi bóng không hướng vào khung thành. 19' Việt Nam thoát thua sau pha đánh đầu cHoàng Hên va chạm với thủ môn Sann Sat Naing trong tình huống tấn công của đội tuyển Việt Nam.

22' Myanmar sút xa quyết đoán

Mg Mg Lwin tung cú sút xa khá tốt bên phía Myanmar. May mắn cho thủ môn Lê Giang khi bóng không hướng vào khung thành.

Mg Mg Lwin tung cú sút xa khá tốt bên phía Myanmar. May mắn cho thủ môn Lê Giang khi bóng không hướng vào khung thành. 19' Việt Nam thoát thua sau pha đánh đầu cận thành

Myanmar tổ chức tấn công bài bản và tạo ra cơ hội nguy hiểm, nhưng Win Naing Tun lại đánh đầu cận thành đưa bóng đi ra ngoài.

Myanmar tổ chức tấn công bài bản và tạo ra cơ hội nguy hiểm, nhưng Win Naing Tun lại đánh đầu cận thành đưa bóng đi ra ngoài. 14' Việt Nam đá phạt góc bài bản

Quang Hải phất bóng ra ngoài để Hoàng Đức tung cú vô-lê, nhưng pha dứt điểm của tiền vệ đội tuyển Việt Nam không đi trúng đích.

Quang Hải phất bóng ra ngoài để Hoàng Đức tung cú vô-lê, nhưng pha dứt điểm của tiền vệ đội tuyển Việt Nam không đi trúng đích. 11' Hoàng Đức sút xa khó chịu

Hoàng Đức tung cú đá tốt từ ngoài vòng cấm, khiến thủ môn Myanmar phải vất vả cản phá.

Hoàng Đức tung cú đá tốt từ ngoài vòng cấm, khiến thủ môn Myanmar phải vất vả cản phá. 5' Vào! Xuân Son mở tỷ số cho Việt Nam

Xuân Son tung cú vô-lê quyết đoán từ rìa vòng cấm, giúp đội tuyển Việt Nam sớm vượt lên dẫn Myanmar 1-0.

Xuân Son tung cú vô-lê quyết đoán từ rìa vòng cấm, giúp đội tuyển Việt Nam sớm vượt lên dẫn Myanmar 1-0. 1' Myanmar nhận thẻ vàng sớm

Ngay ở những giây đầu tiên, Tài Lộc bị cầu thủ Myanmar phạm lỗi. Trọng tài rút thẻ vàng dành cho Kyaw Min Do.

Ngay ở những giây đầu tiên, Tài Lộc bị cầu thủ Myanmar phạm lỗi. Trọng tài rút thẻ vàng dành cho Kyaw Min Do. 1' Trận đấu bắt đầu

Myanmar giao bóng, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar chính thức bắt đầu.

Myanmar giao bóng, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar chính thức bắt đầu. 0' Trận đấu chuẩn bị bắt đầu

Trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar đang được chuẩn bị.

Trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar diễn ra lúc 19h00 ngày 18/7/2026 trên sân vận động Thái Nguyên. Đây là màn tổng duyệt quan trọng để HLV Kim Sang Sik kiểm tra đội hình, hoàn thiện phương án chiến thuật và chuẩn bị cho AFF Cup 2026.

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Việt Nam vs Myanmar: https://fptplay.vn/su-kien/viet-nam-myanmar-6a599ffac0c88d2ff529c5ef?event=event&type=highlight

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Đội tuyển Việt Nam trở về nước với trạng thái tích cực sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Ba chiến thắng trước Siheung, Yongin và Gangwon giúp ban huấn luyện có thêm dữ liệu để đánh giá nhân sự, đồng thời tạo cơ hội cho các cầu thủ thích nghi với cách vận hành mới.

Cuộc đối đầu Myanmar là bài kiểm tra cuối cùng trước khi HLV Kim Sang Sik hoàn thiện bộ khung tham dự AFF Cup 2026. Bên cạnh kết quả, khả năng kết nối giữa các tuyến, tốc độ triển khai bóng và hiệu quả pressing sẽ là những yếu tố được quan tâm.

Việt Nam cần duy trì thế chủ động, tạo ra sức ép đủ lớn và giải quyết tốt các cơ hội trước khung thành. Một chiến thắng thuyết phục sẽ giúp toàn đội củng cố sự tự tin trước khi bước vào giải đấu khu vực.

Tương quan sức mạnh: Việt Nam chiếm ưu thế

Việt Nam được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình, phong độ ổn định và thành tích đối đầu vượt trội. Trong năm trận gần nhất, đội tuyển của chúng ta giành trọn năm chiến thắng, còn Myanmar thắng ba và thua hai trận.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng về phía đội chủ nhà. Qua năm lần gặp nhau gần đây, Việt Nam thắng bốn trận, hòa một và chưa phải nhận thất bại. Hàng phòng ngự Việt Nam còn giữ sạch lưới trong bốn cuộc đối đầu liên tiếp với Myanmar.

Khác biệt lớn nhất nằm ở khả năng kiểm soát khu vực giữa sân. Với những cầu thủ có kỹ thuật và tư duy tổ chức tốt, Việt Nam đủ khả năng duy trì quyền kiểm soát bóng, buộc đối phương phải lùi sâu và chờ đợi cơ hội phản công.

Quang Hải, Hoàng Đức và Xuân Son là trục tấn công chủ đạo

Bộ ba Quang Hải, Hoàng Đức và Xuân Son được kỳ vọng trở thành điểm tựa trong cách vận hành của đội tuyển Việt Nam. Mỗi cầu thủ đảm nhận một vai trò khác nhau nhưng có khả năng bổ trợ cho nhau.

Quang Hải có thể di chuyển vào khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng phòng ngự Myanmar để nhận bóng. Khả năng xoay trở, chuyền quyết định và dứt điểm từ xa của tiền vệ này giúp Việt Nam có thêm phương án khi đối thủ bố trí đội hình thấp.

Hoàng Đức giữ vai trò điều tiết, luân chuyển bóng và kiểm soát nhịp độ. Khi Việt Nam đẩy cao đội hình, khả năng thoát pressing và thực hiện những đường chuyền xuyên tuyến của Hoàng Đức sẽ giúp đội chủ nhà đưa bóng đến khu vực nguy hiểm nhanh hơn.

Trên hàng công, Xuân Son là mũi nhọn có khả năng hoạt động rộng, làm tường và chạy chỗ phía sau hàng phòng ngự. Sự hiện diện của tiền đạo này không chỉ tạo ra sức ép trực tiếp lên các trung vệ Myanmar mà còn mở khoảng trống cho các cầu thủ tuyến hai băng lên.

Hai biên cũng là hướng tấn công đáng chú ý. Văn Hậu và Tiến Anh có thể dâng cao, kéo giãn đội hình Myanmar và cung cấp những quả tạt vào khu vực cấm địa. Nếu phối hợp tốt với Quang Hải và Hoàng Đức, Việt Nam sẽ tạo ra nhiều phương án tiếp cận khung thành hơn.

Myanmar bước vào giai đoạn chuyển giao

Myanmar vừa bổ nhiệm HLV Jørn Andersen nên chưa có nhiều thời gian để thay đổi toàn diện cấu trúc thi đấu. Nhà cầm quân này cần nhanh chóng đánh giá nhân sự, xây dựng cách pressing và cải thiện khả năng kết nối giữa các tuyến.

Dù bị đánh giá thấp hơn, Myanmar vẫn sở hữu một số cầu thủ có khả năng tạo đột biến. Maung Maung Lwin có tốc độ và kỹ thuật, Lwin Moe Aung có thể thoát khỏi sức ép ở tuyến giữa, còn Than Paing mang đến sức mạnh trong những tình huống tranh chấp trực diện.

Đội khách nhiều khả năng ưu tiên phòng ngự chắc chắn, thu hẹp không gian ở trung lộ và chờ cơ hội phản công. Các đường chuyền nhanh hướng đến Maung Maung Lwin hoặc Than Paing có thể gây khó khăn nếu hàng phòng ngự Việt Nam dâng lên quá cao.

Vì vậy, Thành Chung và Việt Anh cần duy trì khoảng cách hợp lý, đồng thời chủ động bọc lót khi hai hậu vệ biên tham gia tấn công. Khả năng ngăn chặn phản công ngay sau khi mất bóng sẽ ảnh hưởng lớn đến sự an toàn của khung thành đội chủ nhà.

Phong độ và lịch sử đối đầu Việt Nam vs Myanmar

Việt Nam đang có phong độ rất cao với năm chiến thắng liên tiếp. Chuỗi kết quả tích cực giúp các cầu thủ duy trì sự tự tin, đồng thời tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ ở nhiều vị trí.

Myanmar thắng ba và thua hai trong năm trận gần đây. Đội bóng này có khả năng tấn công đáng chú ý, nhưng sự ổn định ở hàng phòng ngự vẫn là vấn đề cần cải thiện.

Trong năm lần đối đầu gần nhất, Việt Nam giành bốn chiến thắng và hòa một trận. Myanmar chưa thắng Việt Nam trong giai đoạn này và không ghi được bàn ở bốn cuộc chạm trán liên tiếp.

Thông tin lực lượng Việt Nam vs Myanmar

Đội tuyển Việt Nam không có sự phục vụ của Đỗ Duy Mạnh, Lê Ngọc Bảo, Khuất Văn Khang và Ngô Đăng Khoa do chấn thương. Những trường hợp vắng mặt này làm giảm chiều sâu ở hàng phòng ngự và tuyến giữa.

Dù vậy, Thành Chung cùng Việt Anh vẫn đủ kinh nghiệm để tổ chức hàng thủ. Ở phía trên, Hoàng Hên và Tài Lộc đem đến những cách tiếp cận mới, giúp Việt Nam không phải phụ thuộc hoàn toàn vào các đường bóng bổng hướng đến Xuân Son.

Myanmar có đầy đủ lực lượng và đủ khả năng sử dụng đội hình mạnh nhất. Đây là cơ hội để HLV Jørn Andersen kiểm tra năng lực của các trụ cột trước khi bước vào AFF Cup 2026.

Phân tích chiến thuật Việt Nam vs Myanmar

Việt Nam nhiều khả năng nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng và đẩy Myanmar về phần sân nhà. Hoàng Đức có thể lùi thấp nhận bóng, còn Quang Hải di chuyển tự do phía sau Xuân Son để liên kết các đợt tấn công.

Khi đối thủ phòng ngự tập trung ở trung lộ, Văn Hậu và Tiến Anh sẽ trở thành những hướng triển khai quan trọng. Hai cầu thủ chạy biên có thể kéo giãn hàng thủ, tạo khoảng trống để Quang Hải, Tài Lộc hoặc Hoàng Hên xâm nhập.

Pressing ngay sau khi mất bóng cũng là yêu cầu quan trọng. Myanmar sở hữu những cầu thủ có tốc độ nên Việt Nam cần giành lại quyền kiểm soát càng sớm càng tốt, tránh để đối phương có không gian tổ chức phản công.

Các tình huống cố định có thể mang đến lợi thế cho đội chủ nhà. Với Xuân Son, Thành Chung và Việt Anh, Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tranh chấp bóng bổng trong khu vực cấm địa.

Dự đoán số bàn thắng Việt Nam vs Myanmar

Năm trận gần nhất của Việt Nam xuất hiện trung bình 2,8 bàn mỗi trận. Con số tương ứng trong năm trận mới nhất của Myanmar lên tới 4,4 bàn.

Năm lần đối đầu gần đây giữa hai đội có trung bình 3,4 bàn mỗi trận. Việt Nam giữ sạch lưới bốn trận liên tiếp trước Myanmar, cho thấy sự vượt trội cả trong phòng ngự lẫn khả năng kiểm soát thế trận.

Sức tấn công của đội chủ nhà đủ khả năng tạo ra khác biệt rõ ràng. Tuy nhiên, nhịp độ của một trận giao hữu có thể giảm trong hiệp hai khi hai đội thực hiện nhiều sự thay đổi nhân sự.

Dự đoán: 3 bàn.

Dự đoán tỷ số Việt Nam vs Myanmar

Việt Nam nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát tuyến giữa, chất lượng nhân sự và số phương án tạo cơ hội. Nếu duy trì tốc độ luân chuyển bóng, pressing tốt sau khi mất bóng và tận dụng hiệu quả tình huống cố định, thầy trò HLV Kim Sang Sik có nhiều cơ hội giành chiến thắng cách biệt.

Myanmar có thể gây khó khăn trong một số thời điểm bằng tốc độ của Maung Maung Lwin và sức mạnh của Than Paing. Tuy nhiên, việc phải phòng ngự trước sức ép liên tục trong phần lớn thời gian sẽ là thử thách lớn đối với đội khách.

Dự đoán tỷ số: Việt Nam 3-0 Myanmar.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Myanmar

Đội hình Việt Nam dự kiến: Lê Giang; Xuân Mạnh, Thành Chung, Việt Anh, Văn Hậu; Tiến Anh, Quang Hải, Hoàng Đức, Tài Lộc; Hoàng Hên, Xuân Son.

Đội hình Myanmar dự kiến: Pyae Phyo Aung; Thet Hein Soe, Soe Moe Kyaw, Nanda Kyaw, Aung Hlaing Win; Kyaw Min Oo, Lwin Moe Aung, Myat Kaung Khant; Aung Naing Win, Than Paing, Maung Maung Lwin.

Thống kê đáng chú ý Việt Nam vs Myanmar

Việt Nam toàn thắng năm trận gần nhất.

Myanmar thắng ba và thua hai trong năm trận mới đây.

Việt Nam thắng bốn, hòa một trong năm lần đối đầu gần nhất với Myanmar.

Việt Nam giữ sạch lưới trong bốn trận liên tiếp trước Myanmar.

Năm trận gần nhất của Việt Nam xuất hiện trung bình 2,8 bàn mỗi trận.

Năm trận mới nhất của Myanmar có trung bình 4,4 bàn mỗi trận.

Năm cuộc đối đầu gần đây giữa hai đội xuất hiện trung bình 3,4 bàn mỗi trận.

Ba lần chạm trán gần nhất có trung bình 8 quả phạt góc và 2 thẻ vàng mỗi trận.