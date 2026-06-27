Framework nâng cấp SSD miễn phí và giảm giá cho khách hàng đặt trước Laptop 13 Pro Framework nâng cấp ổ cứng ADATA XPG MARS 970 hiệu suất cao cho Laptop 13 Pro, tăng gấp đôi dung lượng cho khách hàng đặt trước với mức chi phí thấp hơn.

Framework, nhà sản xuất máy tính nổi tiếng với triết lý thiết kế dễ sửa chữa, vừa công bố một đợt cập nhật quan trọng cho dòng Laptop 13 Pro. Theo đó, toàn bộ các đơn hàng đặt trước (pre-order) sẽ được nâng cấp miễn phí về linh kiện lưu trữ, đồng thời điều chỉnh giảm giá bán trực tiếp trên hóa đơn trước khi sản phẩm chính thức xuất xưởng.

Framework cập nhật SSD miễn phí cho tất cả đơn hàng đặt trước của dòng 13 Pro.

Bước tiến về hiệu suất với SSD ADATA XPG MARS 970

Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở việc Framework quyết định thay thế các ổ cứng PCIe Gen 5 ban đầu bằng dòng ADATA XPG MARS 970. Đây là mẫu ổ cứng cao cấp được đánh giá cao về hiệu suất đọc/ghi, khả năng tối ưu năng lượng và độ tin cậy trong điều kiện sử dụng cường độ cao lâu dài.

Việc chuyển đổi sang ADATA XPG MARS 970 không chỉ cải thiện tốc độ xử lý dữ liệu mà còn giúp Framework tối ưu hóa chi phí sản xuất. Đáng chú ý, hãng đã quyết định chuyển toàn bộ lợi ích về chi phí này trực tiếp đến tay người tiêu dùng thay vì giữ lại làm lợi nhuận.

Lợi ích kép: Tăng dung lượng, giảm chi phí

Cơ chế nâng cấp tự động của Framework mang lại lợi thế lớn cho những khách hàng đã đặt hàng sớm. Cụ thể, những người ban đầu lựa chọn tùy chọn lưu trữ 500GB sẽ được nâng cấp thẳng lên phiên bản 1TB của dòng XPG MARS 970.

Đáng ngạc nhiên hơn, mức giá của phiên bản 1TB mới này lại thấp hơn so với mức giá niêm yết cũ của bản 500GB. Do Framework vẫn chưa bắt đầu giao hàng cho các đơn đặt trước, quy trình chuyển đổi sẽ diễn ra liền mạch. Hệ thống sẽ tự động cập nhật thông tin linh kiện và điều chỉnh giảm tổng giá trị đơn hàng cho khách hàng mà không cần thực hiện thêm bất kỳ thao tác nào.

Thông số Cấu hình cũ Cấu hình mới (Cập nhật) Loại SSD PCIe Gen 5 tiêu chuẩn ADATA XPG MARS 970 Dung lượng tối thiểu 500GB 1TB Chi phí Giá niêm yết gốc Thấp hơn mức giá 500GB cũ

Cảnh báo về xu hướng tăng giá CPU trong tương lai

Mặc dù mang đến tin vui về SSD, Framework cũng đưa ra một cảnh báo thận trọng về thị trường linh kiện bán dẫn. Hãng dự báo giá CPU có thể sẽ tăng mạnh trong thời gian tới do biến động từ chuỗi cung ứng toàn cầu. Điều này đồng nghĩa với việc giá niêm yết tổng thể của hệ thống Laptop 13 Pro cho các đơn hàng mới có thể tăng lên trong vài tuần tới.

Để đảm bảo quyền lợi, Framework khuyến nghị người dùng đang quan tâm nên thực hiện đặt hàng sớm để giữ mức giá hiện tại. Hãng cũng cam kết chính sách hoàn tiền 100% cho các khoản đặt cọc cho đến khi sản phẩm chính thức được vận chuyển, giúp người dùng an tâm hơn trước các quyết định đầu tư công nghệ.