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    Frenkie de Jong làm rõ chấn thương từ World Cup và khẳng định cam kết tương lai với Barcelona

    Tuệ Nhân24/07/2026 10:00

    Tiền vệ Frenkie de Jong chính thức lên tiếng về chấn thương đầu gối gặp phải tại World Cup, đồng thời bác bỏ những tin đồn thất thiệt về tương lai tại Barcelona.

    Tiền vệ Frenkie de Jong đã lên tiếng đập tan những đồn đoán vô căn cứ bằng thông điệp làm rõ tình trạng chấn thương đầu gối nghiêm trọng gặp phải từ kỳ World Cup, đồng thời tái khẳng định cam kết cống hiến trọn vẹn cho câu lạc bộ Barcelona.

    De Jong đã có những chia sẻ về tình hình chấn thương cũng như sự cam kết của anh dành cho CLB chủ quản.
    Frenkie de Jong chia sẻ về tình hình chấn thương và cam kết gắn bó với Barcelona.

    Sự thật đằng sau chấn thương đầu gối tại World Cup

    Thông tin từ phía Barcelona xác nhận ngôi sao người Hà Lan gặp chấn thương đầu gối phức tạp và phải nghỉ thi đấu trong một khoảng thời gian dài. Chia sẻ về nguyên nhân, De Jong giải thích rằng vấn đề đã phát sinh khi anh làm nhiệm vụ cùng đội tuyển quốc gia tại kỳ World Cup vừa qua.

    Theo De Jong, các đánh giá y tế ban đầu nhận định đây chỉ là tổn thương nhỏ và không gặp rủi ro trở nên nghiêm trọng hơn nếu anh tiếp tục ra sân. Việc thi đấu đòi hỏi anh phải nén đau, điều mà ngôi sao sinh năm 1997 khẳng định anh luôn sẵn sàng thực hiện trong suốt sự nghiệp để đóng góp cho tập thể.

    Tuy nhiên, các cuộc kiểm tra chuyên sâu tại Barcelona sau khi giải đấu kết thúc mới phản ánh đúng mức độ tổn thương nặng hơn dự tính. Dù vậy, điểm tích cực là De Jong chưa cần can thiệp phẫu thuật và hiện đang tập trung vào lộ trình hồi phục thể lực.

    Lên tiếng trước những nghi ngại về lòng trung thành

    Bên cạnh yếu tố chuyên môn, ngôi sao tuyến giữa của Barcelona cũng bày tỏ sự thất vọng trước các thông tin sai sự thật cho rằng anh thiếu quyết tâm cống hiến hoặc không còn giữ trọn cam kết với câu lạc bộ.

    De Jong nhấn mạnh rằng việc khoác áo Barcelona là niềm tự hào lớn lao trong sự nghiệp. Anh cam kết luôn cống hiến tất cả những gì tốt nhất cho cả đội bóng xứ Catalonia lẫn đội tuyển quốc gia Hà Lan, đồng thời khẳng định mối quan hệ và trách nhiệm đối với câu lạc bộ sẽ không bao giờ thay đổi.

    Hiện tại, tiền vệ người Hà Lan đang nỗ lực từng ngày trong quá trình hồi phục, hướng đến mục tiêu sớm trở lại sân cỏ để đồng hành cùng các đồng đội chinh phục những thử thách tiếp theo.

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      Frenkie de Jong làm rõ chấn thương từ World Cup và khẳng định cam kết tương lai với Barcelona
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