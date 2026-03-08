Fulham chi 42,3 triệu bảng hoàn tất thương vụ kép chiêu mộ bộ đôi trẻ Real Madrid HLV Alvaro Arbeloa tái hợp học trò cũ Gonzalo Garcia và Cesar Palacios tại Fulham khi đội bóng London chi 42,3 triệu bảng đưa bộ đôi Real Madrid về Anh.

Fulham đang tiến rất gần đến việc hoàn tất những khâu cuối cùng trong thương vụ chuyển nhượng kép đầy tham vọng từ Real Madrid. Đội bóng thành London đã đạt thỏa thuận chi ra tổng cộng 42,3 triệu bảng (khoảng 50 triệu euro) để sở hữu bộ đôi tài năng trẻ Gonzalo Garcia và Cesar Palacios.

Garcia và Palacios đến London kiểm tra y tế. (Ảnh: Sky Sports)

Dấu ấn chiến thuật và chất keo từ Alvaro Arbeloa

Nhân tố then chốt giúp Fulham kích hoạt thành công hai bản hợp đồng tiềm năng này chính là tân huấn luyện viên trưởng Alvaro Arbeloa. Chiến lược gia người Tây Ban Nha từng có khoảng thời gian dài làm việc tại học viện cũng như ban huấn luyện đội một của Real Madrid, qua đó nắm rất rõ năng lực cùng tiềm năng phát triển của Garcia và Palacios.

Sự am hiểu sâu sắc về phong cách thi đấu của các học trò cũ là cơ sở để HLV Arbeloa thuyết phục ban lãnh đạo Fulham chi ra khoản kinh phí đáng kể. Việc đưa hai ngôi sao trẻ về sân Craven Cottage hứa hẹn sẽ mang đến luồng sinh khí mới cho lối chơi của đội bóng trong mùa giải mới.

Sức hút từ Vua phá lưới FIFA Club World Cup

Trong số hai tân binh, Gonzalo Garcia nhận được sự chú ý lớn hơn từ giới chuyên môn. Tiền đạo 22 tuổi từng khẳng định tên tuổi khi giành danh hiệu Vua phá lưới tại kỳ FIFA Club World Cup diễn ra vào mùa hè trước. Để có được sự phục vụ của chân sút này, Fulham đã chấp nhận chi ra 34 triệu bảng.

Ở chiều ngược lại, Cesar Palacios đại diện cho khoản đầu tư mang tính tương lai dài hạn. Ở tuổi 18, tiền vệ này đã sớm có cơ hội ra mắt đội một Real Madrid vào tháng 1 vừa qua. Mức giá chuyển nhượng của Palacios rơi vào khoảng 8,5 triệu bảng.

Hoàn tất kiểm tra y tế tại London

Bộ đôi tài năng trẻ của Real Madrid hiện đã có mặt tại London để thực hiện kiểm tra y tế trước khi chính thức đặt bút ký vào hợp đồng dài hạn với đại diện Premier League. Các thủ tục đang diễn ra thuận lợi và thương vụ dự kiến sẽ sớm được Fulham công bố chính thức.