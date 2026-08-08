Fulham chi 42,5 triệu bảng mua bộ đôi Gonzalo Garcia và Cesar Palacios từ Real Madrid Dưới sự dẫn dắt của Alvaro Arbeloa, Fulham chấp nhận mạo hiểm khi đặt cược tương lai hàng công vào bộ đôi trẻ Gonzalo Garcia và Cesar Palacios từ Real Madrid.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 chứng kiến một mối liên kết đầy bất ngờ giữa Fulham và Real Madrid. Dưới sự dẫn dắt của HLV Alvaro Arbeloa, người từng đảm nhận ghế nóng tại Bernabeu mùa trước, sân Craven Cottage đang trở thành bến đỗ mới cho những tài năng hứa hẹn bậc nhất từ lò đào tạo danh tiếng của Tây Ban Nha. Quyết định chiêu mộ bộ đôi Gonzalo Garcia và Cesar Palacios được xem là bước đi táo bạo nhằm mở ra một kỷ nguyên mới tại Premier League.

Fulham bước vào kỷ nguyên mới với Arbeloa.

Gonzalo Garcia: Sát thủ thế hệ mới với những con số ấn tượng

Được kỳ vọng là "Raul tiếp theo" của Real Madrid, Gonzalo Garcia từng ghi dấu ấn đậm nét tại FIFA Club World Cup với 4 bàn thắng sau 5 trận, trở thành chân sút xuất sắc nhất giải đấu. Dù cơ hội ra sân tại La Liga mùa trước bị hạn chế bởi những ngôi sao như Kylian Mbappe hay Vinicius Jr, tiền đạo 22 tuổi vẫn kịp bỏ túi 6 pha lập công, đạt hiệu suất 0,57 bàn mỗi 90 phút — nhỉnh hơn cả Vinicius Jr (0,51).

Điểm mạnh nhất của Garcia nằm ở bản năng sát thủ và hiệu quả dứt điểm đáng kinh ngạc. Thống kê chỉ ra những chỉ số vượt trội của chân sút này:

Tỷ lệ chuyển hóa cú sút: Đạt 28,6%, cao hơn hẳn so với mức 17,1% của Kylian Mbappe.

Đạt 28,6%, cao hơn hẳn so với mức 17,1% của Kylian Mbappe. Hỗ trợ phòng ngự: Trung bình 0,57 pha tắc bóng thành công mỗi 90 phút.

Trung bình 0,57 pha tắc bóng thành công mỗi 90 phút. Cường độ pressing: Thực hiện 27,7 lần gây áp lực ở 1/3 sân đối phương mỗi 90 phút, áp đảo con số 16,2 của Mbappe.

Bên cạnh năng lực ghi bàn, tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi trong các tình huống không bóng chính là yếu tố khiến HLV Arbeloa quyết tâm mang anh về Craven Cottage. Với mức phí khoảng 34 triệu bảng, Garcia được quy hoạch làm nhân tố chủ lực để khỏa lấp khoảng trống mà Harry Wilson và Raul Jimenez để lại.

Cesar Palacios: "Ảo thuật gia" mang tư duy sáng tạo

Nếu Garcia là điểm tựa trên hàng công thì Cesar Palacios lại là chìa khóa mang đến sự đột biến ở tuyến giữa. Tiền vệ tấn công 21 tuổi này từng ghi 15 bàn thắng sau 32 lần ra sân trong màu áo Real Madrid Castilla. Palacios sở hữu phong cách chơi bóng đậm chất kỹ thuật nhưng cũng vô cùng bền bỉ.

Nhận xét về học trò cưng, HLV Alvaro Arbeloa chia sẻ: “Tôi nghĩ Cesar là kiểu cầu thủ mà bạn sẵn sàng bỏ tiền mua vé để vào sân theo dõi. Cậu ấy giống như một ảo thuật gia, sở hữu tài năng thiên bẩm khác biệt nhưng cũng là một cầu thủ làm việc vô cùng chăm chỉ.”

Bộ đôi Real Madrid hứa hẹn trở thành trụ cột tại Fulham.

Mức phí chuyển nhượng khoảng 8,5 triệu bảng dành cho Palacios được đánh giá là một thương vụ hời của Fulham trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng bão giá. Sự xuất hiện của bộ đôi người Tây Ban Nha biến Fulham trở thành một trong những đội bóng sở hữu hàng công trẻ trung bậc nhất giải đấu, nơi gương mặt lớn tuổi nhất là Emile Smith Rowe cũng mới tròn 26 tuổi.

Thử thách khắc nghiệt tại Ngoại hạng Anh

Ngoại hạng Anh luôn là môi trường thi đấu khốc liệt và ít có sự khoan nhượng cho những sai lầm của tuổi trẻ. Việc loại bỏ các cựu binh giàu kinh nghiệm để đặt niềm tin vào các nhân tố chưa được kiểm chứng tại Anh là một canh bạc lớn của HLV Arbeloa.

Nếu Gonzalo Garcia và Cesar Palacios nhanh chóng bắt nhịp với môi trường bóng đá xứ sở sương mù, Fulham sẽ sở hữu một bộ khung phát triển dài hạn. Ngược lại, thử thách sẽ rất lớn đối với chiến lược gia người Tây Ban Nha khi giao phó toàn bộ vận mệnh đội bóng cho những tài năng còn rất trẻ.