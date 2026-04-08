Fulham chính thức chiêu mộ tiền đạo Gonzalo Garcia từ Real Madrid với hợp đồng 5 năm Fulham hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền đạo 22 tuổi Gonzalo Garcia từ Real Madrid với bản hợp đồng kéo dài đến năm 2031 cùng lựa chọn gia hạn thêm 1 năm.

Fulham vừa hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền đạo 22 tuổi Gonzalo Garcia từ Real Madrid với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Chân sút người Tây Ban Nha sẽ gắn bó với đội chủ sân Craven Cottage đến mùa hè năm 2031, kèm tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng từ phía câu lạc bộ.

Gonzalo Garcia gia nhập Fulham. Ảnh: Trang chủ Fulham.

Kỳ vọng lớn dành cho tân binh mang áo số 7

Tại đội bóng mới, Gonzalo Garcia nhận chiếc áo số 7 yêu thích – số áo anh từng mang ở các cấp độ đội tuyển trẻ. Dù mức phí chuyển nhượng không được tiết lộ, thương vụ này cho thấy sự đầu tư dài hạn của đội bóng thành London vào các tài năng triển vọng.

Chia sẻ trên kênh truyền hình chính thức FFCtv sau khi hoàn tất thủ tục ký kết, Garcia bày tỏ sự hào hứng: "Tôi cảm thấy rất biết ơn và hạnh phúc khi có mặt tại đây. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo câu lạc bộ và HLV Alvaro Arbeloa vì niềm tin họ đã dành cho tôi. Tôi thực sự rất hào hứng khi bắt đầu hành trình mới này."

Bên cạnh đó, Chủ tịch điều hành Tony Khan cũng dành nhiều lời ngợi khen cho tiền đạo sinh năm 2004. Ông khẳng định Garcia là một chân sút tài năng, giàu khao khát và sẵn sàng chứng minh năng lực tại môi trường khắc nghiệt của Ngoại hạng Anh.

Hành trình trưởng thành và dấu ấn thống kê ấn tượng

Sinh ra tại Madrid, Garcia gia nhập lò đào tạo trẻ của Real Madrid từ năm 10 tuổi. Ngoại trừ một mùa giải thi đấu cho đội trẻ Mallorca, anh quay trở lại Real Madrid vào năm 2019 và phát triển vượt bậc dưới sự hướng dẫn của HLV Alvaro Arbeloa.

Trong màu áo Real Madrid Castilla, chân sút sinh năm 2004 bùng nổ mạnh mẽ khi đóng góp dấu giày vào 29 bàn thắng (25 bàn thắng, 4 kiến tạo) sau 36 lần ra sân. Tên tuổi của anh tiếp tục gây chú ý sau màn trình diễn tại giải đấu FIFA Club World Cup diễn ra trên đất Mỹ. Phong độ xuất thần thời điểm đó từng khiến cựu HLV Xabi Alonso so sánh anh với huyền thoại Raul Gonzalez.

Ở mùa giải 2025/26, Garcia có 39 lần ra sân cho đội chủ sân Bernabeu, đóng góp 8 bàn thắng và 3 đường kiến tạo. Ở cấp độ quốc tế, anh sở hữu hiệu suất ghi bàn ấn tượng với 6 pha lập công sau 7 trận cho U21 Tây Ban Nha, trước khi chính thức có màn ra mắt ĐTQG Tây Ban Nha trong trận giao hữu trước thềm World Cup.