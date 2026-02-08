Fulham nhắm tiền vệ trẻ Thiago Pitarch từ Real Madrid theo tiếng gọi của Alvaro Arbeloa Fulham đang tiến hành đàm phán thăm dò nhằm chiêu mộ tài năng trẻ 18 tuổi Thiago Pitarch từ Real Madrid theo nguyện vọng của HLV Alvaro Arbeloa.

Fulham đang tiếp tục chiến dịch gia tăng chất thép cho tuyến giữa bằng cách hướng ống ngắm về phía đại bản doanh Valdebebas của Real Madrid. Mục tiêu mới nhất của đội bóng thành London là Thiago Pitarch, tiền vệ đầy triển vọng mới 18 tuổi. Động thái này xuất phát từ mong muốn của HLV Alvaro Arbeloa trong việc tái hợp với học trò cũ nhằm bổ sung chiều sâu cho đội hình Fulham.

Fulham đang cân nhắc chiêu mộ tiền vệ trẻ Thiago Pitarch từ Real Madrid

Kế hoạch rút ruột lò Valdebebas của HLV Alvaro Arbeloa

Theo thông tin từ nhật báo Marca, ban lãnh đạo Fulham đã bắt đầu những bước thăm dò đầu tiên trên bàn đàm phán với Real Madrid. Việc đưa Thiago Pitarch vào danh sách chuyển nhượng nằm trong chiến lược dài hạn nhằm xây dựng khung nhân sự dựa trên các tài năng trẻ từng trưởng thành dưới sự hướng dẫn của HLV Arbeloa.

Bên cạnh đó, đây không phải lần đầu tiên Fulham thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới các sản phẩm của lò đào tạo Valdebebas. Trước đó, đội bóng nước Anh từng sẵn sàng chi ra tới 50 triệu euro để sở hữu bộ đôi tấn công Gonzalo Garcia và Cesar Palacios. Ban huấn luyện Fulham tin tưởng môi trường thi đấu giàu thể lực và tốc độ tại Ngoại hạng Anh sẽ là bệ phóng lý tưởng giúp các tài năng trẻ từ Tây Ban Nha nhanh chóng nâng tầm sự nghiệp.

Bài toán tuyến giữa và rào cản chấn thương

Sinh năm 2007, Thiago Pitarch là một trong những tiền vệ trung tâm sở hữu tư duy chơi bóng hiện đại. Anh từng có bước phát triển thần tốc ở các cấp độ đội trẻ Real Madrid dưới sự dẫn dắt của HLV Arbeloa, trước khi chính thức được đôn lên đội một trong mùa giải 2025/26. Dù số lần ra sân còn hạn chế, tiền vệ 18 tuổi vẫn kịp để lại ấn tượng nhờ khả năng điều tiết nhịp độ và đọc tình huống nhạy bén.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh khốc liệt tại hàng tiền vệ Real Madrid khiến không gian phát triển của Pitarch bị giới hạn đáng kể. Việc chuyển tới Fulham để tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên được xem là nước đi hợp lý cho sự nghiệp của cầu thủ trẻ này.

Mặc dù vậy, quá trình thương thảo hiện vẫn diễn ra vô cùng thận trọng. Lý do là bởi Thiago Pitarch đang trong quá trình điều trị chấn thương đầu gối. Phía Fulham đang tích cực đánh giá tình trạng thể lực của tiền vệ người Tây Ban Nha, đồng thời cân nhắc thêm các phương án nhân sự khác trước khi ra quyết định chốt hạ.

Dù mới dừng lại ở bước thăm dò, quyết tâm từ phía đội chủ sân Craven Cottage cùng mối quan hệ thân thiết giữa HLV Arbeloa và Thiago Pitarch được kỳ vọng sẽ sớm thúc đẩy thương vụ đi đến hoàn tất.