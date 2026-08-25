Fulham thua Chelsea 2-3, Arbeloa vẫn ca ngợi áp lực tầm cao sau trận derby tây London Fulham thua 2-3 trên sân Craven Cottage dù tung 14 cú sút và kiểm soát bóng nhỉnh hơn Chelsea; Alvaro Arbeloa hài lòng với áp lực tầm cao của đội chủ nhà.

Fulham khởi đầu mùa giải Ngoại hạng Anh bằng thất bại 2-3 trước Chelsea tại Craven Cottage, nhưng HLV Alvaro Arbeloa vẫn nhìn thấy nền tảng tích cực từ cách đội bóng phản ứng sau bàn thua sớm. Đội chủ nhà tung ra 14 cú sút, kiểm soát bóng nhỉnh hơn và tạo ra một nửa giờ cuối đầy sức ép sau khi rút ngắn tỷ số.

Fulham nhận thất bại đáng tiếc ngày ra quân. Ảnh: Getty.

Bàn thua ở giây 31 và cuộc rượt đuổi không ngừng

Trận derby tây London bắt đầu theo cách tệ nhất cho Fulham. João Pedro ghi bàn cho Chelsea ngay ở giây thứ 31, đặt đội chủ nhà vào thế phải đuổi theo tỷ số gần như từ khoảnh khắc đầu tiên.

Fulham không sụp đổ sau cú đánh sớm đó. Josh King đưa trận đấu trở lại thế cân bằng, trước khi Morgan Rogers và Cole Palmer lần lượt ghi bàn để Chelsea tạo cách biệt 3-1, với các pha lập công đến trước và sau giờ nghỉ.

Đến gần phút 60, Gonzalo García rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Bàn thắng này thay đổi nhịp độ trận đấu, châm ngòi cho hơn nửa giờ cuối căng thẳng khi Fulham gia tăng áp lực nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

Những con số ủng hộ tinh thần của Fulham

Dù trắng tay, Fulham có những dữ liệu để tin rằng họ không hề bị cuốn khỏi trận đấu. Đội chủ nhà tung 14 cú sút, đồng thời nhỉnh hơn Chelsea về quyền kiểm soát bóng, số đường chuyền hướng lên phía trước và các đường chuyền thành công ở một phần ba sân đối phương.

Các chỉ dấu đó phản ánh đúng điều Arbeloa muốn xây dựng: một đội bóng chủ động gây áp lực tầm cao, duy trì cường độ và không từ bỏ cách chơi ngay cả khi gặp đối thủ mạnh. Fulham đã không thể biến ưu thế trong nhiều giai đoạn thành bàn thắng quyết định, nhưng màn trình diễn cuối trận cho thấy họ vẫn giữ được sức ép sau khi bị dẫn hai bàn.

Arbeloa nhấn mạnh cá tính và tham vọng

Phát biểu sau trận, Arbeloa nói ông hài lòng với sự tiến bộ của các học trò. Ông cho biết: "Tôi đã thấy năng lượng và lối chơi gây áp lực tầm cao mà chúng tôi hướng tới. Tôi đã nói với các học trò rằng đội bóng sẽ luôn giữ vững triết lý này bất kể đối thủ là ai."

HLV người Tây Ban Nha nhấn mạnh yêu cầu về bản lĩnh trong suốt 90 phút: "Chúng tôi cần thi đấu với cá tính, tham vọng và nguồn năng lượng đó từ phút đầu tiên cho đến phút cuối cùng."

Cuộc đối đầu cũng đánh dấu màn ra mắt tại Ngoại hạng Anh của Arbeloa và Xabi Alonso trên băng ghế chỉ đạo. Với Fulham, thất bại 2-3 không mang lại điểm số, nhưng cách họ trở lại sau bàn thua ở giây 31 và duy trì sức ép ở cuối trận là điều Arbeloa muốn giữ lại.

Yêu cầu cao hơn cho các cầu thủ trẻ

Arbeloa dành lời khen cho Josh King, 19 tuổi, cùng Gonzalo García, những người đã ghi bàn cho Fulham. Tuy nhiên, ông cũng đặt ra tiêu chuẩn rõ ràng: tài năng sẵn có chưa đủ để các cầu thủ trẻ tạo bước tiến dài trong mùa giải.

Theo Arbeloa, Josh King, Gonzalo García, Oscar Bobb, César Palacios và Kevin cần cải thiện các chỉ số cá nhân, đồng thời ghi thêm nhiều bàn thắng. Sau một trận derby có ba lần Fulham bị đặt vào thế phải rượt đuổi, thông điệp của ông là đội bóng cần biến năng lượng và áp lực thành hiệu quả cụ thể hơn.