Gais hạ FC Nordsjaelland, giành lợi thế ở vòng loại Gais thắng FC Nordsjaelland 1-0 nhờ bàn của Brienne ở phút 42 tại Gamla Ullevi, Gothenburg, trong khuôn khổ vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League; kết quả giúp Gais hưởng niềm vui, còn FC Nordsjaelland nhận thất bại đáng tiếc.

Gais 1 - 0 FC Nordsjaelland Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Gais tiếp đón FC Nordsjaelland.

30' Gais tạo sức ép dù ít bóng Phút 30, FC Nordsjaelland nhỉnh hơn về kiểm soát bóng (46% - 54%), nhưng Gais mới là đội tạo sức ép rõ hơn với dứt điểm 6 - 2 và phạt góc 4 - 1. Thế trận vẫn giằng co khi hai đội chưa thể phá vỡ tỷ số 0-0.

42' Gais mở tỷ số trước FC Nordsjaelland Phút 42, M. de Brienne lập công, đưa Gais vượt lên dẫn trước FC Nordsjaelland 1-0. Đội chủ nhà đang tạo được sức ép đáng kể với 8 quả phạt góc.

42' Gais dồn ép dù lép vế quyền kiểm soát Phút 42, Gais đang tạo sức ép rõ nét với 8 - 2 quả phạt góc và 7 - 4 lần dứt điểm, trong đó có 2 - 0 cú sút trúng đích. FC Nordsjaelland cầm bóng nhỉnh hơn ở mức 53% - 47% nhưng vẫn phải phòng ngự nhiều, khiến thế trận giữ ở tỷ số 0-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

55' Gais ép sân dù ít cầm bóng Phút 55, Gais vẫn dẫn 1-0 và tạo sức ép rõ nét dù chỉ cầm bóng 44% - 56%. Đội chủ nhà vượt trội về dứt điểm 9 - 5, trong đó có 3 - 0 lần trúng đích, còn FC Nordsjaelland kiểm soát bóng nhưng chưa tạo được cơ hội đủ sắc bén.

60' Gais thay người ở phút 60 Phút 60', Gais thực hiện thay người: S. Jorgensen vào sân, M. Andersson rời trận. Đội chủ nhà đang dẫn 1-0 và có sự điều chỉnh để duy trì lợi thế.

60' W. Milovanovic nhận thẻ vàng Phút 60, W. Milovanovic của Gais phải nhận thẻ vàng. Gais cần giữ sự tỉnh táo để bảo toàn lợi thế 1-0 trong phần còn lại của trận đấu.

63' O. Solbakken vào sân thay H. Rasmussen Phút 63, FC Nordsjaelland điều chỉnh nhân sự khi O. Solbakken vào sân thay H. Rasmussen. Đang bị dẫn 1-0, đội khách cần tạo thêm sức ép để tìm bàn gỡ.

63' FC Nordsjaelland thay người ở phút 63 Phút 63', FC Nordsjaelland đưa N. Rojkjaer vào sân thay M. Brink. Đội khách thực hiện điều chỉnh khi đang bị dẫn trước, trong nỗ lực tìm bàn gỡ.

67' Gais giữ thế chủ động dù ít bóng Phút 67', FC Nordsjaelland kiểm soát bóng tốt hơn với 41% - 59%, nhưng Gais mới là đội tạo sức ép rõ nét hơn qua các chỉ số dứt điểm 10 - 8 và phạt góc 8 - 3. Đội chủ nhà đang dẫn 1-0, còn Nordsjaelland phải tìm cách chuyển ưu thế cầm bóng thành những cơ hội sắc bén hơn.

68' Gais điều chỉnh nhân sự ở phút 68 Phút 68, H. Sletsjoe vào sân thay J. Fagerjord, mang đến sự điều chỉnh nhân sự cho Gais. Đội chủ nhà đang dẫn 1-0 và có thể hướng tới việc bảo toàn lợi thế trong phần còn lại.

68' Gais điều chỉnh nhân sự ở phút 68 Phút 68, Gais đưa N. Vasic vào sân thay S. Salter. Sự điều chỉnh diễn ra khi Gais đang dẫn FC Nordsjaelland 1-0.

73' FC Nordsjaelland điều chỉnh nhân sự phút 73 Phút 73, FC Nordsjaelland đưa L. Nene vào sân thay L. Sadio. Đang bị dẫn 1-0, đội khách hy vọng sự thay đổi này sẽ tạo thêm sức bật trong những phút còn lại.

80' Gais giữ thế chủ động trước Nordsjaelland Phút 80, Gais vẫn dẫn 1-0 dù FC Nordsjaelland kiểm soát bóng nhiều hơn với 59% so với 41%. Đội chủ nhà tạo sức ép hiệu quả hơn qua số lần dứt điểm 12 - 8 và phạt góc 8 - 3, buộc đối thủ phải tìm cách xuyên phá trong thế bế tắc.

81' Gais điều chỉnh nhân sự ở phút 81 Phút 81, Gais thay người: R. Wendin Thomasson vào sân thay M. de Brienne. Gais thực hiện điều chỉnh khi đang dẫn FC Nordsjaelland 1-0, trong bối cảnh đối thủ cầm bóng nhiều hơn.

81' Gais thay người ở phút 81 Phút 81, Gais đưa D. Collander vào sân thay O. Pettersson. Gais đang bảo toàn lợi thế 1-0 trước FC Nordsjaelland trong những phút cuối.

KT Kết thúc: Gais 1-0 FC Nordsjaelland Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 01:52 24/07/2026

Gais Thống kê FC Nordsjaelland 40% Kiểm soát bóng 60% 16 Dứt điểm 9 4 Trúng đích 1 8 Phạt góc 5 12 Phạm lỗi 12 3 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Matteo de Brienne Gais 1 bàn August Wängberg Gais 1 kiến tạo · điểm 7.3 Anes Cardaklija Gais Điểm 7.6 Oskar Ågren Gais Điểm 7.3 Joackim Fagerjord Gais Điểm 7.3 Andreas Hansen FC Nordsjaelland Điểm 7.3

Thông tin trận đấu

Gais sẽ đối đầu FC Nordsjaelland tại UEFA Europa Conference League vào lúc 00:00 ngày 24/07/2026 trên sân Gamla Ullevi. Đây là trận đấu có bối cảnh đáng chú ý bởi lần chạm trán gần nhất giữa hai đội đã kết thúc với kết quả hòa.

Thế đối đầu cân bằng

Gais và FC Nordsjaelland mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Kết quả tổng hợp cho thấy Gais chưa giành chiến thắng, FC Nordsjaelland cũng chưa có trận thắng, trong khi hai đội đã hòa nhau một lần.

Điều này cho thấy khác biệt giữa hai đội chưa được thể hiện rõ trong cuộc chạm trán trước đó. Vì vậy, trận đấu tại Gamla Ullevi có thể được quyết định bởi cách mỗi bên triển khai thế trận và tận dụng những thời điểm quan trọng.

Những điểm đáng chờ đợi

Với dữ liệu hiện có, chưa có thông tin cụ thể về phong độ gần đây, vị trí tại giải, lực lượng vắng mặt hay đội hình dự kiến của Gais và FC Nordsjaelland. Do đó, chưa thể xác định lợi thế rõ ràng cho một bên dựa trên các yếu tố này.

Trọng tâm của trận đấu sẽ nằm ở khả năng kiểm soát thế trận và tạo ra sự khác biệt trong những tình huống quyết định. Gais có lợi thế sân nhà, nhưng kết quả hòa ở lần đối đầu gần nhất cho thấy FC Nordsjaelland vẫn có thể tạo ra thế trận cân bằng.

Nhận định trận đấu

Đây là màn so tài khó phân định khi hai đội không tạo ra ưu thế trong lần gặp nhau gần nhất. Gais có điểm tựa Gamla Ullevi, trong khi FC Nordsjaelland bước vào trận đấu với cơ sở từ kết quả đối đầu cân bằng.

Nhìn chung, thế trận được dự báo sẽ giằng co và phụ thuộc nhiều vào khả năng xử lý của hai đội trong các thời điểm then chốt. Kết quả hòa là xu hướng đáng lưu ý, nhưng trận đấu vẫn có thể thay đổi nếu một bên tận dụng tốt cơ hội mà mình tạo ra.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Gais · 0 thắng 1 hòa FC Nordsjaelland · 0 thắng Gais 0 - 0 FC Nordsjaelland Hòa

Gais 5 trận gần nhất H B T H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới FC Nordsjaelland 5 trận gần nhất H H B T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới