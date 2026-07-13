Tối 12/7, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), Bộ Công an phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức đêm Gala nghệ thuật đặc biệt “Tổ quốc bình yên” tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Chương trình nghệ thuật Gala "Tổ quốc bình yên". Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Đến dự chương trình có các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Cùng dự có lãnh đạo các bộ ngành, lãnh đạo các đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân, cùng đông đảo người dân đến thưởng thức nghệ thuật và tham gia hoạt động trưng bày, triển lãm và trải nghiệm được tổ chức trong chương trình “Tổ quốc bình yên”.

Gala nghệ thuật “Tổ quốc bình yên” mang chủ đề “Dòng chảy”, được dàn dựng như một bản trường ca nghệ thuật về lực lượng An ninh nhân dân ngay tại nơi khởi nguồn truyền thống. Chương trình mang đến sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các loại hình nghệ thuật đặc sắc, phóng sự tư liệu, lấy hình ảnh dòng nước làm mạch cảm xúc xuyên suốt, ẩn dụ cho phẩm chất người chiến sĩ An ninh: Vô hình trước hào quang nhưng luôn hiện diện ở những mặt trận cam go nhất.

Một tiết mục nghệ thuật tại chương trình. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Đêm Gala đưa khán giả đi qua ba chương, mỗi chương là một dòng chảy cảm xúc khác nhau trong hành trình 80 năm của lực lượng An ninh nhân dân.

Chương “Khơi dòng”: Trở về Hà Nội năm 1946 qua ngôn ngữ kịch nói và hoạt cảnh, tái hiện chuyên án số 7 Ôn Như Hầu - thời khắc lực lượng An ninh non trẻ mưu trí đập tan âm mưu phản cách mạng, khơi nguồn cho một dòng chảy 80 năm vẻ vang.

Chương “Mạch ngầm”: Lắng lại trước những hy sinh thầm lặng của bao thế hệ chiến sĩ An ninh nhân dân trên mọi mặt trận, gắn bó máu thịt với nhân dân để giữ trọn bình yên cho Tổ quốc.

Chương “Dòng chảy lớn": Thể hiện tinh thần đổi mới tư duy, kiên định mục tiêu và kế thừa truyền thống vẻ vang 80 năm của lực lượng An ninh nhân dân, khẳng định định hướng chiến lược về công tác an ninh chủ động trong kỷ nguyên mới, đồng thời vinh danh, tri ân các thế hệ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tiêu biểu của lực lượng qua các thời kỳ.