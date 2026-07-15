Galatasaray gây sốc với kế hoạch chiêu mộ Phil Foden giá 70 triệu euro Tiền vệ Phil Foden đang cân nhắc khả năng rời Manchester City để gia nhập Galatasaray trong một thương vụ bom tấn, khi thời gian thi đấu tại Etihad không còn được đảm bảo.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang xôn xao trước thông tin Galatasaray, gã khổng lồ của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, đang lên kế hoạch thực hiện một bước đi táo bạo nhằm chiêu mộ Phil Foden từ Manchester City. Động thái này được xem là một trong những tham vọng lớn nhất của đội bóng thành Istanbul trong những năm gần đây.

Galatasaray bất ngờ đặt Phil Foden vào tầm ngắm. Ảnh: Getty Images

Theo báo cáo từ Fanatik, Galatasaray sẵn sàng thử thách sự kiên nhẫn của đội chủ sân Etihad bằng một lời đề nghị trị giá khoảng 70 triệu euro. Đây là con số ấn tượng cho một cầu thủ đang bước vào giai đoạn quan trọng của sự nghiệp và bắt đầu cân nhắc về tương lai ngoài biên giới nước Anh.

Chiến lược của Chủ tịch Dursun Ozbek và "siêu cò" George Gardi

Để hiện thực hóa thương vụ đầy tham vọng này, Chủ tịch Galatasaray, ông Dursun Ozbek, đã đặt niềm tin tuyệt đối vào người đại diện George Gardi. Chuyên gia đàm phán người Ý này vốn nổi tiếng với khả năng kết nối và đưa các ngôi sao hàng đầu thế giới cập bến sân Rams Park.

George Gardi không chỉ là người dẫn dắt các cuộc đàm phán mà còn được cho là nhân vật đầu tiên đề xuất cái tên Phil Foden cho ban lãnh đạo Galatasaray. Với kinh nghiệm dày dặn trong việc thực hiện các thương vụ phức tạp, Gardi được kỳ vọng sẽ tạo nên một bước ngoặt lớn trên bàn đàm phán với Manchester City.

Bước ngoặt từ tương lai của Phil Foden tại Etihad

Tương lai của ngôi sao 26 tuổi tại sân vận động Etihad đang trở nên bất định hơn bao giờ hết. Thông tin Phil Foden bước vào năm cuối của hợp đồng đã khiến nhiều đội bóng lớn tại châu Âu phải chú ý. Đặc biệt, việc thời gian ra sân của anh bị sụt giảm đáng kể trong mùa giải 2025/2026 là nguyên nhân chính khiến tiền vệ sinh năm 2000 cân nhắc việc tìm kiếm một bến đỗ mới.

Dù đã khẳng định được đẳng cấp trong màu áo Man City, nhưng khao khát được thi đấu thường xuyên và tìm kiếm thử thách tại một môi trường mới như Super Lig đang thôi thúc Foden xem xét các lựa chọn. Galatasaray, với suất tham dự các giải đấu châu lục và tham vọng thống trị quốc nội, đang nổi lên như một điểm đến tiềm năng.

Những rào cản tài chính và sự cạnh tranh khốc liệt

Tuy nhiên, con đường đưa Phil Foden về Istanbul chắc chắn sẽ không trải đầy hoa hồng. Mức giá 70 triệu euro dù lớn nhưng vẫn có thể chưa đủ để làm hài lòng Manchester City, đội bóng vốn luôn cứng rắn trên bàn đàm phán. Ngoài ra, cơ cấu lương thưởng cho một ngôi sao hạng A như Foden cũng là bài toán khó cho ngân sách của Galatasaray.

Bên cạnh đó, Galatasaray không hề đơn độc trong cuộc đua này. Nhiều câu lạc bộ hàng đầu tại châu Âu cũng đang theo dõi sát sao mọi động thái của Foden tại Etihad. Nếu tiền vệ người Anh chính thức quyết định ra đi, một cuộc đấu thầu khốc liệt giữa các ông lớn chắc chắn sẽ nổ ra, đòi hỏi Galatasaray phải có những bước đi nhanh chóng và quyết liệt hơn.