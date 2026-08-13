Galatasaray ra giá 45 triệu euro mua Martinelli, Chelsea gia nhập cuộc đua chiêu mộ Zubimendi Thị trường chuyển nhượng hè bùng nổ khi Galatasaray gửi đề nghị 45 triệu euro cho Martinelli, còn Chelsea sẵn sàng chi 77 triệu bảng cho Zubimendi.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè tiếp tục chứng kiến những biến động mãnh liệt khi các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu đẩy mạnh chiến dịch nâng cấp đội hình. Đáng chú ý nhất là động thái đầy bất ngờ từ Galatasaray dành cho tiền đạo Gabriel Martinelli của Arsenal, cùng sự bứt phá của Chelsea trong cuộc đua giành chữ ký tiền vệ Martin Zubimendi.

Galatasaray gây sốc với đề nghị 45 triệu euro cho Gabriel Martinelli

Đại diện bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray đã chính thức gửi lời đề nghị trị giá 45 triệu euro đến Arsenal nhằm sở hữu chân sút người Brazil. Ban lãnh đạo Galatasaray xác định Martinelli là mục tiêu trọng tâm để gia tăng sức mạnh tấn công, trong bối cảnh họ muốn khẳng định vị thế tại đấu trường châu lục.

Gabriel Martinelli được Galatasaray quan tâm. Ảnh: Getty Images

Phía Arsenal hiện đang cân nhắc kỹ lưỡng con số này trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng. Sự ra đi của Martinelli nếu xảy ra sẽ mang lại nguồn tài chính đáng kể, nhưng cũng buộc đội chủ sân Emirates phải tìm kiếm giải pháp thay thế xứng tầm bên hành lang cánh.

Chelsea cạnh tranh quyết liệt chữ ký Martin Zubimendi

Bên cạnh thương vụ Martinelli, tương lai của tiền vệ Martin Zubimendi cũng đang thu hút sự chú ý lớn. Để có được sự phục vụ của ngôi sao người Tây Ban Nha, mức phí chuyển nhượng được yêu cầu lên tới ít nhất 77 triệu bảng.

Martin Zubimendi nằm trong tầm ngắm của Chelsea. Ảnh: Getty Images

Chelsea đã nhanh chóng nhập cuộc và trở thành đối trọng cực kỳ nặng ký. Đội bóng thành London thể hiện quyết tâm cao độ trong việc chiêu mộ Zubimendi nhằm củng cố chất lượng và sự linh hoạt cho khu vực trung tuyến.

Aston Villa tích cực mua sắm: Nhắm Wan-Bissaka và Palhinha

Ở một diễn biến khác, Aston Villa đang đẩy mạnh công cuộc gia tăng chiều sâu đội hình. Đội bóng sân Villa Park đã đàm phán với West Ham để chiêu mộ hậu vệ Aaron Wan-Bissaka, người hiện được định giá khoảng 25 triệu bảng, nhằm củng cố hành lang cánh phải.

Chưa dừng lại ở đó, Aston Villa cũng đã gửi đề nghị hỏi mượn tiền vệ Joao Palhinha từ Bayern Munich kèm điều khoản mua đứt. Dù vậy, gã khổng lồ nước Đức ưu tiên phương án bán đứt tuyển thủ Bồ Đào Nha để thu hồi vốn ngay lập tức. Các bên vẫn đang tiếp tục thương thảo để tìm tiếng nói chung.

Newcastle tái thiết tuyến giữa và các chuyển động đáng chú ý

Để chuẩn bị cho kịch bản phương án thay thế Bruno Guimaraes và Sandro Tonali, Newcastle đã đưa tiền vệ Carlos Baleba của Brighton vào danh sách mục tiêu số một. Cầu thủ người Cameroon đã chứng minh được năng lực chơi bóng đỉnh cao tại Ngoại hạng Anh và được xem là mảnh ghép hoàn hảo để tái thiết tuyến giữa cho đại diện vùng Tyneside.

Song song đó, tiền vệ Joe Willock của Newcastle cũng sẵn sàng chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ khoác áo Besiktas nếu nhận được mức phí 20 triệu euro. Ở các thương vụ khác, Ipswich sắp hoàn tất việc chiêu mộ cầu thủ đa năng Abdoul Ouattara từ Strasbourg, còn Hull City tiến sát thỏa thuận mua đứt tiền đạo Joe Gelhardt từ Leeds United sau thời gian thi đấu mượn thành công.