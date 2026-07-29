Galaxy S25 Ultra và S24 Ultra bị phản ánh hao pin, nóng máy sau bản vá tháng 7 Người dùng Galaxy S25 Ultra và Galaxy S24 Ultra trên diễn đàn Samsung Community phản ánh hao pin nhanh, máy nóng hơn và sạc chậm sau bản vá bảo mật tháng 7.

Một số người dùng Galaxy S25 Ultra và Galaxy S24 Ultra cho biết gặp tình trạng hao pin nhanh, nhiệt độ máy tăng và tốc độ sạc giảm sau khi cài bản vá bảo mật tháng 7. Các phản ánh xuất hiện trên diễn đàn Samsung Community, trong khi Samsung chưa đưa ra tuyên bố chính thức xác nhận nguyên nhân hoặc lịch sửa lỗi.

Thông tin hiện có cho thấy đây là các báo cáo từ người dùng, chưa phải kết luận rằng bản cập nhật là nguyên nhân trực tiếp gây ra sự cố trên mọi thiết bị. Tuy nhiên, việc nhiều chủ sở hữu hai mẫu máy cùng nêu các triệu chứng tương tự sau thời điểm cập nhật khiến vấn đề cần được theo dõi.

Galaxy S25 Ultra.

Các dấu hiệu được người dùng phản ánh

Một chủ sở hữu Galaxy S25 Ultra trên Samsung Community cho biết tình trạng bắt đầu ngay sau khi cài bản vá bảo mật tháng 7. Theo phản ánh này, thời lượng pin của máy vốn bình thường trước cập nhật nhưng sau đó giảm từ khoảng 85% lúc nửa đêm xuống gần 5% vào giữa trưa.

Người dùng này cho biết thiết bị chỉ có khoảng hai giờ sáng màn hình trong quãng thời gian trên. Họ cũng phản ánh máy mất khoảng 5% đến 7% pin mỗi giờ ngay cả khi không sử dụng, khác với trạng thái trước khi cập nhật.

Một bài đăng riêng từ chủ sở hữu Galaxy S24 Ultra mô tả hiện tượng tương tự. Theo người này, thiết bị từng có thể dùng trọn một ngày với một lần sạc, nhưng thời lượng pin giảm rõ rệt sau bản cập nhật tháng 7.

Triệu chứng được nêu Thiết bị được phản ánh Chi tiết từ báo cáo Hao pin nhanh Galaxy S25 Ultra Pin giảm từ khoảng 85% xuống gần 5% từ nửa đêm đến giữa trưa, với khoảng hai giờ sáng màn hình. Tiêu hao khi không dùng Galaxy S25 Ultra Người dùng cho biết máy mất khoảng 5% đến 7% pin mỗi giờ ở trạng thái không sử dụng. Thời lượng pin giảm Galaxy S24 Ultra Thiết bị được cho là không còn duy trì thời lượng dùng cả ngày như trước bản cập nhật. Nóng máy và sạc chậm Galaxy S25 Ultra và S24 Ultra Một số người dùng khác phản ánh thiết bị nóng hơn bình thường và tốc độ sạc giảm.

Hao pin, nhiệt độ và tốc độ sạc có thể liên quan thế nào

Về mặt vận hành, hao pin nhanh và máy nóng thường là hai dấu hiệu có thể xuất hiện đồng thời khi điện thoại tiêu thụ nhiều năng lượng hơn bình thường. Khi mức tiêu thụ điện tăng, phần năng lượng không chuyển thành công việc xử lý có thể biểu hiện dưới dạng nhiệt, khiến người dùng cảm nhận thiết bị nóng hơn.

Tuy vậy, các báo cáo hiện chưa cung cấp dữ liệu kỹ thuật như ứng dụng tiêu thụ pin, mức nhiệt cụ thể, nhật ký hệ thống hay kết quả kiểm tra trong cùng điều kiện sử dụng. Vì thế, chưa thể xác định liệu vấn đề xuất phát từ hệ thống, một ứng dụng, quá trình chạy nền sau cập nhật hay yếu tố riêng của từng máy.

Việc sạc chậm cũng được một số người dùng đề cập, nhưng nguồn chưa nêu mức công suất sạc, loại củ sạc, cáp sạc hoặc điều kiện nhiệt độ khi sạc. Do đó, chưa có cơ sở để kết luận cơ chế sạc của hai mẫu máy đã bị thay đổi bởi bản vá tháng 7.

Điều các phản ánh này xác nhận và chưa xác nhận

Các bài đăng trên Samsung Community cho thấy một nhóm người dùng nhận thấy trải nghiệm pin và nhiệt thay đổi sau khi cập nhật. Nhiều người khác đã phản hồi trong các chủ đề này hoặc lập bài đăng riêng để nói rằng họ gặp triệu chứng tương tự.

Ngược lại, nguồn chưa cho biết số lượng thiết bị bị ảnh hưởng, phạm vi thị trường, phiên bản phần mềm chi tiết hay tỷ lệ sự cố trong tổng số người dùng Galaxy S25 Ultra và S24 Ultra. Không có thông tin nào cho thấy toàn bộ thiết bị cài bản vá tháng 7 đều gặp lỗi.

Quan trọng hơn, Samsung hiện chưa công nhận các phản ánh này và cũng chưa xác nhận liệu có bản sửa lỗi đang được phát triển hay không. Vì vậy, mối liên hệ theo thời điểm giữa bản cập nhật và hiện tượng hao pin chưa thể được xem là kết luận kỹ thuật cuối cùng.

Người dùng bị ảnh hưởng có thể theo dõi gì

Trong khi chờ phản hồi từ Samsung, người dùng gặp hiện tượng tương tự có thể theo dõi mức pin tiêu thụ, thời lượng sáng màn hình, nhiệt độ thiết bị cảm nhận được và tốc độ sạc trước khi báo lỗi. Những thông tin này giúp mô tả vấn đề nhất quán hơn khi đăng phản ánh trên diễn đàn hỗ trợ.

Người dùng cũng nên chú ý liệu tình trạng chỉ xuất hiện khi thiết bị không sử dụng, trong lúc sạc hay sau một tác vụ cụ thể. Tuy nhiên, nguồn không nêu biện pháp khắc phục chính thức, vì vậy chưa có căn cứ để khẳng định một thao tác cụ thể sẽ giải quyết được vấn đề.

Nhìn chung, các báo cáo về Galaxy S25 Ultra và Galaxy S24 Ultra hiện mới phản ánh tình trạng từ một số người dùng sau bản vá tháng 7. Câu trả lời về nguyên nhân và phương án xử lý sẽ phụ thuộc vào phản hồi hoặc bản cập nhật phần mềm tiếp theo từ Samsung.