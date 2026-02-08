Galaxy S26 FE lộ diện qua phụ kiện chính hãng: Thiết kế mỏng nhẹ, hỗ trợ sạc từ tính Hình ảnh ốp lưng chính thức của Galaxy S26 FE hé lộ thiết kế mỏng nhẹ, hệ sinh thái sạc từ tính tiện lợi cùng hai phối màu Tím Cobalt và Xanh Bạc Hà.

Samsung Galaxy S26 FE vừa bất ngờ lộ diện diện mạo chi tiết thông qua loạt hình ảnh ốp lưng chính thức do trang công nghệ Android Headlines đăng tải. Rò rỉ này không chỉ xác nhận đường nét thiết kế đặc trưng cùng các tùy chọn màu sắc bắt mắt, mà còn hé lộ bước đi mới của hãng Hàn Quốc trong việc nâng cấp trải nghiệm sạc không dây từ tính cho dòng Fan Edition.

Ốp lưng Galaxy S26 FE

Giải pháp sạc từ tính linh hoạt từ hệ sinh thái phụ kiện

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong đợt rò rỉ lần này là sự xuất hiện của hai mẫu phụ kiện chính hãng bao gồm Clear Magnet Case và Silicone Magnetic Case. Cả hai phiên bản ốp lưng đều tích hợp vòng nam châm ở mặt lưng, giúp thiết bị dễ dàng kết nối với các bộ sạc không dây từ tính cũng như phụ kiện hít nam châm tiện lợi.

Về mặt kỹ thuật, việc đặt vòng nam châm lên phụ kiện thay vì tích hợp trực tiếp vào bên trong thân máy là một tính toán hợp lý của Samsung. Giải pháp này giúp hãng duy trì độ mỏng nhẹ tối đa cho điện thoại, tối ưu chi phí sản xuất mà vẫn mang lại cho người dùng trải nghiệm hít từ tính tương tự hệ sinh thái MagSafe.

Mẫu Clear Magnet Case với chất liệu trong suốt giúp khoe trọn màu sắc nguyên bản của thiết bị. Trong khi đó, mẫu Silicone Magnetic Case chế tác từ chất liệu silicon mềm mại, đem đến cảm giác cầm nắm chắc chắn và tăng cường khả năng chống va đập.

Galaxy S26 FE sẽ sớm được Samsung ra mắt

Ngôn ngữ thiết kế quen thuộc cùng các phối màu hợp xu hướng

Hình ảnh từ bộ phụ kiện cho thấy Galaxy S26 FE tiếp tục kế thừa ngôn ngữ thiết kế tối giản từ thế hệ tiền nhiệm. Mặt sau của thiết bị nổi bật với hệ thống ba camera xếp dọc trực tiếp trên mặt lưng, tạo vẻ ngoài đồng nhất và liền mạch.

Ở mặt trước, máy sở hữu màn hình viền mỏng đáp ứng tốt nhu cầu thị giác. Mặc dù phần viền dải cằm dưới vẫn có độ dày nhỉnh hơn đôi chút so với ba cạnh còn lại, không gian hiển thị tổng thể vẫn đáp ứng tiêu chuẩn hiện đại cho các tác vụ giải trí.

Đáng chú ý, đợt lộ diện này cũng xác nhận hai phiên bản màu sắc trẻ trung gồm Tím Cobalt (Cobalt Violet) và Xanh Bạc Hà (Mint). Đây là những gam màu cá tính hướng trực tiếp đến đối tượng người dùng trẻ năng động, bên cạnh các tùy chọn màu tiêu chuẩn sẽ được công bố sau.

Galaxy S26 FE sẽ có cấu hình phần cứng mạnh mẽ

Thời điểm ra mắt dự kiến và tham chiếu cấu hình

Nhiều nguồn tin rò rỉ cho biết Samsung dự kiến sẽ chính thức trình làng Galaxy S26 FE vào đầu tháng 9 tại sự kiện công nghệ IFA. Việc ra mắt vào thời điểm này giúp hãng khởi động phân khúc cận cao cấp trước khi bước vào đợt mua sắm lớn cuối năm.

Để có cái nhìn tổng quan về dòng sản phẩm Fan Edition, người dùng có thể tham khảo bảng thông số kỹ thuật của phiên bản tiền nhiệm Galaxy S25 FE dưới đây:

Thông số Galaxy S25 FE (Tham chiếu) Màn hình Dynamic AMOLED 2X 6.7 inch FHD+, 120Hz Vi xử lý Exynos 2400 Bộ nhớ RAM / ROM 8GB RAM / 512GB ROM Hệ thống camera Chính 50MP, Zoom quang 3x, Góc siêu rộng Dung lượng pin & Sạc 4900mAh, Sạc nhanh 45W Kết nối 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4

Với những cải tiến về tính năng từ tính thông qua hệ sinh thái phụ kiện cùng phong cách thiết kế thời trang, Galaxy S26 FE hứa hẹn tiếp tục là một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc cận cao cấp thời gian tới.