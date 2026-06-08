Galaxy S26 FE lộ diện thiết kế mới: Cụm camera xếp dọc độc đáo cùng chip Exynos 2500 Hình ảnh render rò rỉ của Galaxy S26 FE cho thấy Samsung đã thay đổi ngôn ngữ thiết kế camera xếp dọc, đi kèm vi xử lý Exynos 2500 và RAM 8GB mạnh mẽ.

Những thông tin rò rỉ đầu tiên về mẫu smartphone Galaxy S26 FE vừa xuất hiện từ dự án The Cipher Project, thu hút sự chú ý của cộng đồng công nghệ. Mẫu máy thế hệ mới của Samsung hứa hẹn mang đến diện mạo mới ở mặt lưng cùng những nâng cấp phần cứng đáng chú ý trong phân khúc cận cao cấp.

Galaxy S26 FE lộ ảnh render, hé lộ 3 tùy chọn màu bắt mắt

Thay đổi ngôn ngữ thiết kế cụm camera

Điểm khác biệt rõ nét nhất trên Galaxy S26 FE so với thế hệ tiền nhiệm nằm ở cụm camera sau. Thay vì bố trí các ống kính đặt riêng lẻ từng mắt như trên Galaxy S25 FE, Samsung chuyển sang gom toàn bộ ống kính vào một mô-đun hình chữ nhật xếp dọc. Thay đổi này giúp tổng thể mặt lưng trở nên gọn gàng, liền mạch và tăng mức độ nhận diện thương hiệu cho sản phẩm.

Ốp lưng Galaxy S26 FE

Ở mặt trước, thiết bị tiếp tục sử dụng màn hình phẳng với phần viền bezel được tối ưu độ mỏng. Cảm biến selfie dạng "nốt ruồi" đặt ở vị trí chính giữa cạnh trên. Khung viền của máy được làm phẳng theo xu hướng hiện nay, tích hợp cụm phím vật lý gồm phím nguồn và tăng giảm âm lượng ở cạnh phải.

Galaxy S26 FE sẽ sớm được Samsung ra mắt

Tùy chọn màu sắc và thông số kỹ thuật

Theo nguồn tin rò rỉ, Galaxy S26 FE sẽ ra mắt với ba tùy chọn màu sắc gồm xanh đen pha ánh tím, xanh lá nhạt và đen cổ điển, hướng tới đối tượng người dùng trẻ tuổi.

Về sức mạnh xử lý, máy dự kiến trang bị vi xử lý Exynos 2500 do chính Samsung sản xuất trên tiến trình mới, kết hợp cùng bộ nhớ RAM 8GB. Sự kết hợp này nhằm đảm bảo khả năng vận hành mượt mà các tác vụ đa nhiệm cũng như các ứng dụng yêu cầu đồ họa cao.

Galaxy S26 FE sẽ có cấu hình phần cứng mạnh mẽ

Thời điểm ra mắt dự kiến

Mẫu điện thoại Galaxy S26 FE được kỳ vọng sẽ chính thức ra mắt vào tháng tới, nhiều khả năng tại sự kiện triển lãm công nghệ IFA. Sản phẩm được nhận định sẽ là nhân tố cạnh tranh trực tiếp trong nhóm smartphone cận cao cấp thời gian tới.