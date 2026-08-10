Galaxy S26 FE và Galaxy Tab S12 Series đạt chứng nhận Bluetooth SIG, hé lộ ngày ra mắt chính thức Cơ sở dữ liệu Bluetooth SIG đã cấp chứng nhận cho Galaxy S26 FE cùng Tab S12 Plus và Tab S12 Ultra, hé lộ đầy đủ các mã model và lịch ra mắt dự kiến.

Tổ chức Bluetooth SIG vừa chính thức cấp chứng nhận cho hàng loạt thiết bị thế hệ mới của Samsung, bao gồm điện thoại Galaxy S26 FE cùng bộ đôi máy tính bảng cao cấp Galaxy Tab S12 Plus và Galaxy Tab S12 Ultra. Động thái này không chỉ xác nhận tên gọi thương mại chính thức mà còn cho thấy thời điểm ra mắt của các sản phẩm này đang đến rất gần.

Giải mã các mã model quốc tế của Galaxy S26 FE

Dù dữ liệu từ Bluetooth SIG không tiết lộ chi tiết thông số phần cứng, việc xuất hiện danh sách mã model phong phú đã khẳng định sự sẵn sàng của các thiết bị tại nhiều thị trường lớn trên thế giới. Cụ thể, mẫu smartphone Galaxy S26 FE xuất hiện với các mã ký hiệu bao gồm SM-S741N, SM-S741U, SM-S741U1, SM-S741W, SM-S741B/DS và SM-S741B.

Tên gọi thương mại chính thức của Galaxy S26 FE, Galaxy Tab S12 Plus và Galaxy Tab S12 Ultra

Theo quy chuẩn đặt mã thiết bị của Samsung, các ký tự đuôi phản ánh rõ ràng khu vực phân phối:

N: Dành cho thị trường Hàn Quốc.

Dành cho thị trường Hàn Quốc. U: Phiên bản phân phối qua các nhà mạng tại Mỹ.

Phiên bản phân phối qua các nhà mạng tại Mỹ. U1: Phiên bản quốc tế không khóa mạng tại Mỹ.

Phiên bản quốc tế không khóa mạng tại Mỹ. W: Dành riêng cho thị trường Canada.

Dành riêng cho thị trường Canada. B / B_DS: Phiên bản quốc tế và thị trường châu Âu (hỗ trợ 2 SIM).

Chiếc Galaxy S26 FE đã lộ diện với đầy đủ các mã model

Lịch trình ra mắt dự kiến của Galaxy S26 FE và Tab S12 Series

Bên cạnh các mã chứng nhận, thông tin rò rỉ từ các nguồn tin uy tín cũng đã hé lộ mốc thời gian trình làng cụ thể của những thiết bị này. Theo đó, Galaxy S26 FE dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào ngày 4 tháng 9. Trong khi đó, bộ đôi máy tính bảng flagship Galaxy Tab S12 Plus và Tab S12 Ultra dự kiến sẽ xuất hiện muộn hơn vào ngày 7 tháng 10.

Dòng Fan Edition (FE) luôn giữ vai trò quan trọng trong hệ sinh thái của Samsung khi mang đến những trải nghiệm cận cao cấp với mức giá hợp lý. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng pháp lý và chứng nhận kết nối cho thấy hãng công nghệ Hàn Quốc đã sẵn sàng cho đợt bùng nổ sản phẩm mới trong giai đoạn nửa cuối năm.