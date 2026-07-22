Galaxy S26 FE và Tab S12 Ultra lộ diện: Bước ngoặt từ chip MediaTek và màn hình BOE Dữ liệu từ Google xác nhận sự tồn tại của Galaxy S26 FE và Tab S12 Ultra với những nâng cấp phần cứng đáng chú ý. Sự thay đổi sang vi xử lý MediaTek và tấm nền BOE đánh dấu chiến lược mới của Samsung trong việc tối ưu hiệu năng và chi phí.

Sự tồn tại của bộ đôi thiết bị cận cao cấp tiếp theo từ Samsung là Galaxy S26 FE và Galaxy Tab S12 Ultra vừa được xác nhận thông qua danh sách nội bộ của Google. Thông tin rò rỉ này không chỉ hé lộ thời điểm ra mắt dự kiến vào tháng 9 tới mà còn cho thấy những thay đổi mang tính bước ngoặt trong chuỗi cung ứng phần cứng của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc.

Lộ diện từ hệ thống thử nghiệm trí tuệ nhân tạo của Google

Dữ liệu về Galaxy S26 FE và Galaxy Tab S12 xuất hiện trong danh sách các thiết bị đủ điều kiện nhận gói dùng thử dịch vụ AI trả phí của Google. Việc xuất hiện cùng lúc với các dòng flagship như Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8 cho thấy Samsung đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trước khi thương mại hóa sản phẩm.

Danh sách rò rỉ từ ứng dụng Google cho thấy sự xuất hiện của bộ đôi S26 FE và Tab S12

Galaxy Tab S12 Ultra: Sự chuyển dịch sang vi xử lý MediaTek

Điểm đáng chú ý nhất trên dòng máy tính bảng cao cấp Galaxy Tab S12 Ultra chính là cấu hình phần cứng. Thay vì sử dụng chip Snapdragon như các thế hệ trước, Samsung được cho là sẽ trang bị vi xử lý Dimensity 9500 của MediaTek. Đây là một bước đi chiến lược nhằm đa dạng hóa nguồn cung chip xử lý trong bối cảnh chi phí linh kiện tăng cao.

Thông số kỹ thuật dự kiến của Galaxy Tab S12 Ultra

Thông số Chi tiết dự kiến Vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 Bộ nhớ RAM 12GB / 16GB Bộ nhớ trong 256GB / 512GB / 1TB Kích thước 326.34 x 208.46 x 5.12 mm Hệ điều hành One UI 9.0 (Android 15)

Về mặt thiết kế, thiết bị vẫn duy trì ngôn ngữ của thế hệ tiền nhiệm với độ mỏng ấn tượng 5.12 mm và phần khuyết chữ V cho camera trước. Samsung tập trung vào việc tối ưu hóa trải nghiệm phần mềm với cam kết hỗ trợ cập nhật hệ điều hành lên đến 6 năm.

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Galaxy S26 FE: Cấu trúc nhân độc đáo và màn hình từ BOE

Dòng Fan Edition thế hệ mới, Galaxy S26 FE, cũng mang đến những thông số kỹ thuật đầy bất ngờ. Theo dữ liệu từ Geekbench, thiết bị sẽ sử dụng con chip Exynos 2500 với cấu trúc nhân 1+2+5+2. Sơ đồ này được kỳ vọng sẽ giúp cân bằng giữa hiệu suất xử lý đơn nhân mạnh mẽ và khả năng tiết kiệm năng lượng khi xử lý các tác vụ nền.

Đặc biệt, Samsung lần đầu tiên có thể sử dụng tấm nền OLED từ BOE (Trung Quốc) cho dòng máy này thay vì tự cung ứng hoàn toàn. Điều này cho thấy sự linh hoạt trong việc lựa chọn đối tác để tối ưu giá thành sản phẩm nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn hiển thị cao cấp.

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Thời điểm ra mắt và triển vọng thị trường

Dựa trên chu kỳ hàng năm và các dữ liệu rò rỉ mới nhất, bộ đôi Galaxy S26 FE và Galaxy Tab S12 series dự kiến sẽ chính thức trình làng vào tháng 9. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng Samsung sẽ đẩy sớm sự kiện sang tháng 8 để tận dụng sức nóng của thị trường sau khi ra mắt các dòng máy gập.

Việc tích hợp sâu các tính năng AI cùng chính sách hỗ trợ phần mềm dài hạn cho thấy Samsung đang muốn định vị dòng FE và Tab S12 như những giải pháp thay thế hiệu quả cho phân khúc flagship, mang lại giá trị sử dụng lâu dài cho người dùng.