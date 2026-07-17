Galaxy S26 Ultra bị lỗi màn hình đỏ: Samsung khẳng định do phần mềm và sắp có bản vá Samsung xác nhận hiện tượng ám đỏ trên Galaxy S26 Ultra do lỗi thuật toán tối ưu hóa màu sắc thay vì hư hỏng tấm nền OLED, đồng thời sẽ sớm phát hành bản cập nhật sửa lỗi.

Nhiều người dùng Galaxy S26 Ultra gần đây đã phản ánh về hiện tượng màn hình xuất hiện các vệt đỏ lạ sau vài tháng sử dụng. Sau quá trình kiểm tra kỹ thuật, Samsung chính thức xác nhận đây là một lỗi phần mềm liên quan đến thuật toán điều chỉnh màu sắc, thay vì hư hỏng vật lý trên tấm nền OLED như những lo ngại ban đầu về tình trạng lưu ảnh (burn-in).

Nguyên nhân kỹ thuật dẫn đến hiện tượng ám đỏ

Theo báo cáo từ hãng tin News1 của Hàn Quốc, sự cố này không xuất phát từ lỗi dây chuyền sản xuất phần cứng. Samsung cho biết nguyên nhân nằm ở công nghệ tối ưu hóa màn hình mới được giới thiệu trên dòng Galaxy S26 Ultra. Thuật toán này đã hoạt động không chính xác khi thiết bị tiếp xúc với cường độ ánh sáng mạnh trong lúc đang duy trì độ sáng màn hình ở mức tối đa.

The Galaxy S26 Ultra’s reported red screen discoloration is a software issue and not a hardware one.

Các khiếu nại đầu tiên xuất hiện từ những người dùng đã sử dụng thiết bị được khoảng 3 đến 4 tháng. Việc vệt đỏ xuất hiện sau một thời gian dài sử dụng thường là dấu hiệu đặc trưng của lỗi burn-in trên tấm nền OLED, khiến cộng đồng công nghệ trên các diễn đàn như Reddit lo lắng về độ bền của linh kiện. Tuy nhiên, kết luận từ phía Samsung khẳng định vấn đề hoàn toàn có thể xử lý triệt để thông qua việc hiệu chỉnh lại phần mềm tối ưu hóa màu sắc.

Giải pháp khắc phục và lộ trình cập nhật

Hiện tại, Samsung đã có giải pháp khắc phục cụ thể cho những thiết bị gặp sự cố. Người dùng có thể mang máy đến các trung tâm dịch vụ khách hàng của hãng để được cập nhật phiên bản phần mềm tối ưu hóa mới nhất. Quy trình này sẽ điều chỉnh lại cách thức xử lý màu sắc của hệ thống, giúp loại bỏ hiện tượng ám đỏ mà không cần can thiệp vào linh kiện bên trong.

Đối với những người dùng không có điều kiện đến trực tiếp trung tâm bảo hành, Samsung dự kiến sẽ sớm triển khai bản vá lỗi này thông qua hình thức cập nhật phần mềm từ xa (OTA) trên phạm vi toàn cầu. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng Galaxy S26 Ultra có thể yên tâm rằng thiết bị của họ sẽ sớm trở lại trạng thái hiển thị bình thường mà không cần phải thay thế màn hình mới.

Động thái phản hồi nhanh chóng của Samsung được đánh giá là cần thiết để duy trì niềm tin của người dùng đối với dòng sản phẩm cao cấp nhất của hãng, nhất là khi các báo cáo về lỗi hiển thị đang có xu hướng gia tăng trong thời gian ngắn vừa qua.