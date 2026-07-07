Galaxy S27 Pro trang bị chip Exynos 2700 tiến trình 2nm: Bước ngoặt công nghệ của Samsung Samsung dự kiến trang bị vi xử lý Exynos 2700 trên tiến trình 2nm cho Galaxy S27 Pro nhằm tối ưu chi phí và hiệu năng nhờ công nghệ đóng gói SBS và tản nhiệt HPB mới.

Samsung đang chuẩn bị cho một sự thay đổi lớn trong chiến lược phần cứng với dòng flagship tiếp theo. Theo các báo cáo mới nhất, mẫu Galaxy S27 Pro - một biến thể mới kết hợp giữa thiết kế nhỏ gọn và cấu hình cao cấp của dòng Ultra - sẽ sử dụng chip Exynos 2700 tại hầu hết các thị trường trên toàn cầu thay vì vi xử lý Snapdragon từ Qualcomm.

Chiến lược tự chủ vi xử lý trên Galaxy S27 Pro

Theo nguồn tin từ Money Today (Hàn Quốc), Samsung đặt mục tiêu gia tăng tỷ lệ sử dụng vi xử lý tự phát triển nhằm giảm sự phụ thuộc vào đối tác Qualcomm và tối ưu hóa chi phí sản xuất. Cụ thể, Galaxy S27 Pro dự kiến sẽ được trang bị chip Exynos 2700 tại các thị trường châu Á, châu Âu, châu Phi, Úc và Mỹ Latinh.

Trong khi đó, các phiên bản dành cho thị trường Mỹ, Canada và Mexico vẫn sẽ duy trì sử dụng chip Snapdragon. Quyết định này xuất phát từ những yêu cầu đặc thù về mạng di động và chiến lược kinh doanh tại khu vực Bắc Mỹ.

Samsung có thể sử dụng chip Exynos 2700 cho Galaxy S27 Pro

Phân tích kỹ thuật: Tiến trình 2nm và công nghệ đóng gói mới

Exynos 2700 không chỉ đơn thuần là một bản nâng cấp về xung nhịp. Đây là vi xử lý được sản xuất trên tiến trình SF2P (2nm thế hệ thứ hai) tiên tiến nhất của Samsung Foundry. Việc chuyển sang tiến trình 2nm hứa hẹn mang lại mật độ bóng bán dẫn cao hơn, từ đó cải thiện đáng kể hiệu suất xử lý và tiết kiệm điện năng.

Điểm đột phá về mặt kỹ thuật nằm ở công nghệ đóng gói Side-by-Side (SBS). Thay vì cách sắp xếp truyền thống, Samsung dự kiến đặt bộ xử lý và bộ nhớ DRAM nằm cạnh nhau dưới một lớp tản nhiệt chung có tên gọi Heat Path Block (HPB). Cấu trúc này giúp rút ngắn khoảng cách truyền dẫn dữ liệu và cải thiện khả năng thoát nhiệt, giải quyết bài toán hiệu năng duy trì (sustained performance) vốn là điểm yếu của các dòng Exynos trước đây.

Exynos 2700 sẽ được sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến

Phân cấp dòng sản phẩm Galaxy S27 Series

Sự xuất hiện của Galaxy S27 Pro tạo nên một phân khúc mới trong dải sản phẩm của Samsung. Model này được kỳ vọng sở hữu camera tele chất lượng cao và dung lượng pin lớn tương đương bản Ultra nhưng trong một thân máy nhỏ gọn hơn. Dưới đây là bảng dự kiến phân bổ vi xử lý cho dòng Galaxy S27:

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Đáng chú ý, Galaxy S27 Ultra nhiều khả năng vẫn là mẫu máy duy nhất sử dụng chip Snapdragon trên toàn cầu để khẳng định vị thế cao cấp nhất. Việc Samsung tự tin đưa Exynos 2700 lên các dòng máy cận cao cấp và cao cấp như S27 Pro cho thấy hãng đang đặt kỳ vọng rất lớn vào sự ổn định của tiến trình 2nm và kiến trúc đóng gói SBS mới.

Galaxy S27 Pro sẽ ra mắt vào đầu năm sau cùng các thành viên khác của dòng Galaxy S27

Nếu Exynos 2700 chứng minh được hiệu năng thực tế tương đương hoặc vượt trội so với các đối thủ, đây sẽ là bước tái xuất quan trọng của Samsung trong thị trường vi xử lý di động, xóa bỏ những định kiến về nhiệt độ và hiệu suất năng lượng từng tồn tại trên các thế hệ chip cũ.