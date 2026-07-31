Galaxy S27 Ultra nguy cơ lỡ hẹn RAM LPDDR6 và UFS 5.0 do khủng hoảng chuỗi cung ứng Samsung có thể phải hoãn kế hoạch trang bị RAM LPDDR6 và bộ nhớ UFS 5.0 trên Galaxy S27 Ultra do tình trạng khan hiếm linh kiện chip nhớ toàn cầu.

Từng được kỳ vọng sở hữu những bước tiến đột phá về phần cứng vào năm tới, flagship thế hệ mới Galaxy S27 Ultra của Samsung hiện đứng trước nguy cơ lỡ hẹn với hai chuẩn bộ nhớ quan trọng là RAM LPDDR6 và UFS 5.0. Vấn đề không xuất phát từ rào cản công nghệ mà nằm ở bài toán chuỗi cung ứng linh kiện toàn cầu.

Galaxy S27 Ultra có thể lỡ hẹn với RAM LPDDR6 và bộ nhớ UFS 5.0

Thách thức chuỗi cung ứng khiến chuẩn bộ nhớ mới khó sản xuất đại trà

Trở lại thời điểm đầu năm, các thông tin rò rỉ đều cho rằng Galaxy S27 Ultra sẽ đánh dấu bước chuyển mình lớn khi nâng cấp lên chuẩn RAM LPDDR6 và bộ nhớ trong UFS 5.0. So với LPDDR5X và UFS 4.1 trên thế hệ tiền nhiệm, đây là bước nhảy vọt đáng kể về tốc độ truy xuất dữ liệu, băng thông và khả năng tối ưu điện năng cho các tác vụ xử lý AI trực tiếp trên thiết bị.

Tuy nhiên, các nguồn tin uy tín trong ngành cho biết tình hình sản xuất thực tế đang diễn ra không mấy khả quan. Chuẩn chip nhớ thế hệ mới hiện có nguồn cung rất hạn chế và chi phí sản xuất tăng cao. Một số nhà sản xuất khác chỉ có thể đưa các linh kiện này lên những phiên bản smartphone giới hạn số lượng.

Giá chip nhớ tăng khiến Samsung có thể thay đổi kế hoạch với dòng Galaxy S27

Trong khi đó, sản lượng bán ra của dòng Galaxy S Ultra thuộc hàng lớn nhất trong phân khúc cao cấp toàn cầu. Việc thu gom số lượng nhỏ linh kiện cho bản thử nghiệm là khả thi, nhưng để đáp ứng quy mô sản xuất hàng triệu thiết bị thương mại lại là rào cản quá lớn đối với Samsung. Để tránh nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng và đảm bảo tiến độ ra mắt, hãng công nghệ Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ lựa chọn giải pháp an toàn là duy trì chuẩn bộ nhớ hiện tại.

Những cải tiến phần cứng đáng chú ý khác trên Galaxy S27 Ultra

Dù có thể lỡ hẹn với nâng cấp về chuẩn RAM và bộ nhớ trong, Galaxy S27 Ultra vẫn hứa hẹn mang đến nhiều cải tiến phần cứng quan trọng ở các khu vực khác. Đáng chú ý nhất là công nghệ pin Silicon-Carbon dự kiến sẽ được áp dụng, giúp tăng mật độ năng lượng và mở rộng dung lượng pin mà không làm gia tăng độ dày của máy.

Galaxy S27 Ultra có thể sử dụng công nghệ Silicon-Carbon mới

Bên cạnh đó, mẫu flagship này dự kiến được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro for Galaxy nhằm tối ưu hiệu năng tính toán và xử lý đồ họa. Hệ thống máy ảnh cũng sẽ nhận được các cảm biến mới, hứa hẹn nâng cao chất lượng quang học và khả năng ghi hình trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.