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    Galaxy Tab S12 Ultra lộ điểm Geekbench ấn tượng với chip Dimensity 9500 và RAM 12GB

    Lê Nhân02/08/2026 18:13

    Samsung Galaxy Tab S12 Ultra bất ngờ xuất hiện trên Geekbench với vi xử lý Dimensity 9500, RAM 12GB, chạy Android 17 và dự kiến trình làng vào tháng 9.

    Mẫu máy tính bảng cao cấp Samsung Galaxy Tab S12 Ultra vừa chính thức xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của công cụ kiểm tra hiệu năng Geekbench. Thiết bị gây chú ý khi sở hữu sức mạnh từ bộ vi xử lý MediaTek Dimensity 9500, bộ nhớ RAM 12GB và nền tảng hệ điều hành Android 17 mới nhất.

    Galaxy Tab S12 Ultra lộ hiệu suất ấn tượng trên Geekbench
    Galaxy Tab S12 Ultra lộ hiệu suất ấn tượng trên Geekbench

    Sức mạnh từ vi xử lý MediaTek Dimensity 9500

    Theo dữ liệu rò rỉ từ Geekbench, Samsung tiếp tục lựa chọn hợp tác với MediaTek cho dòng máy tính bảng cao cấp nhất của mình. Chiếc Galaxy Tab S12 Ultra được trang bị con chip flagship Dimensity 9500, ghi nhận điểm số hiệu năng thực tế ấn tượng với 2,424 điểm đơn nhân và 8,446 điểm đa nhân.

    Bên cạnh vi xử lý hàng đầu, máy tính bảng mới còn sở hữu dung lượng RAM 12GB. Cấu hình phần cứng này đảm bảo khả năng xử lý mượt mà các tác vụ đa nhiệm, vận hành mượt mượt các ứng dụng đồ họa nặng cũng như xử lý công việc chuyên nghiệp.

    Samsung sẽ sớm ra mắt dòng Galaxy Tab S12 trong thời gian tới
    Samsung sẽ sớm ra mắt dòng Galaxy Tab S12 trong thời gian tới

    Thử nghiệm sớm với Android 17 và giao diện One UI 9

    Đáng chú ý, thông tin từ Geekbench xác nhận Galaxy Tab S12 Ultra đang được chạy thử nghiệm trên nền tảng Android 17 cùng giao diện người dùng One UI 9. Việc thử nghiệm phiên bản phần mềm mới ngay từ giai đoạn này cho thấy Samsung đang tập trung tối ưu hóa sâu hệ thống, hứa hẹn mang lại trải nghiệm người dùng ổn định và khả năng hỗ trợ cập nhật lâu dài.

    Galaxy Tab S12 sẽ được cài sẵn giao diện One UI 9 khi ra mắt
    Galaxy Tab S12 sẽ được cài sẵn giao diện One UI 9 khi ra mắt

    Áp lực tăng giá do chi phí linh kiện và lộ trình ra mắt

    Tuy mang đến nhiều cải tiến về mặt hiệu năng, giá bán của dòng Galaxy Tab S12 dự kiến sẽ chịu áp lực điều chỉnh tăng. Nguyên nhân chính xuất phát từ tình trạng gia tăng chi phí sản xuất và sự biến động giá linh kiện bộ nhớ trên thị trường toàn cầu so với thế hệ Galaxy Tab S11.

    Galaxy Tab S12 sẽ sớm xuất hiện trong thời gian tới
    Galaxy Tab S12 sẽ sớm xuất hiện trong thời gian tới

    Về kế hoạch phát hành, Samsung dự kiến sẽ giới thiệu hai phiên bản bao gồm Galaxy Tab S12 Plus và Galaxy Tab S12 Ultra vào khoảng đầu tháng 9. Bên cạnh máy tính bảng mới, hệ sinh thái sản phẩm tiếp theo của hãng còn có sự góp mặt của mẫu điện thoại Galaxy S26 FE, kính thông minh Galaxy Glasses và tai nghe dạng mở open-ear earbuds.

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      Khoa học - công nghệ
      Galaxy Tab S12 Ultra lộ điểm Geekbench ấn tượng với chip Dimensity 9500 và RAM 12GB
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