Galaxy Tab S12 Ultra lộ diện: Vì sao Samsung vẫn trung thành với thiết kế notch? Hình ảnh từ Safety Korea xác nhận Galaxy Tab S12 Ultra vẫn giữ thiết kế notch thay vì đục lỗ. Bù lại, máy sẽ nâng cấp mạnh với chip MediaTek Dimensity 9500.

Những thông tin rò rỉ mới nhất từ cơ quan chứng nhận an toàn Hàn Quốc (Safety Korea) đã chính thức xác nhận diện mạo của Galaxy Tab S12 Ultra. Trái với các kỳ vọng về một cuộc cách mạng trong ngôn ngữ thiết kế, mẫu máy tính bảng cao cấp nhất của Samsung vẫn tiếp tục duy trì phong cách quen thuộc từ các thế hệ tiền nhiệm.

Thiết kế Notch đặc trưng: Lựa chọn bảo thủ hay tối ưu công năng?

Hình ảnh thực tế được phát hiện trong cơ sở dữ liệu của Safety Korea cho thấy mặt trước của Galaxy Tab S12 Ultra vẫn sở hữu phần khuyết hình chữ V (notch) nằm sát mép màn hình để chứa camera selfie. Điều này đã dập tắt các tin đồn trước đó về việc Samsung sẽ chuyển sang thiết kế camera "đục lỗ" (punch-hole) hiện đại hơn.

Hình ảnh thực tế của Galaxy Tab S12 Ultra được phát hiện trong cơ sở dữ liệu của Safety Korea

Nguồn cơn của sự nhầm lẫn về thiết kế đục lỗ bắt nguồn từ một tệp hoạt ảnh trong firmware One UI 9.0. Đoạn phim mô phỏng một thiết bị màn hình lớn có lỗ khoét camera căn giữa khi xoay ngang. Tuy nhiên, với dữ liệu thực tế hiện tại, có thể khẳng định Samsung vẫn ưu tiên duy trì sự ổn định cho dòng Ultra, thay vì thay đổi cấu trúc hiển thị vốn đã được tối ưu cho các cảm biến phức tạp ở mặt trước.

Galaxy Tab S12 Ultra gần như chắc chắn sẽ sử dụng lại thiết kế mặt trước y hệt Tab S11 Ultra

Cấu hình đột phá với sự xuất hiện của MediaTek

Dù ngoại hình không có nhiều thay đổi, Galaxy Tab S12 Ultra lại hứa hẹn mang đến sự lột xác về hiệu năng bên trong. Điểm đáng chú ý nhất là việc Samsung có thể sẽ trang bị bộ vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 cho dòng flagship này, thay vì sử dụng hoàn toàn chip Qualcomm Snapdragon như truyền thống.

Galaxy Tab S12 Ultra nhiều khả năng sẽ được cung cấp sức mạnh từ bộ vi xử lý MediaTek Dimensity 9500

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật dự kiến của Galaxy Tab S12 Ultra dựa trên các nguồn tin rò rỉ:

Thông số kỹ thuật Chi tiết dự kiến Vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 Màn hình Dynamic AMOLED 2X, cải thiện độ sáng tối đa Thiết kế camera trước Dạng Notch (V-cut) Dung lượng pin Tương đương Galaxy Tab S11 Ultra Kết nối Hỗ trợ Wi-Fi 6E/7, Bluetooth 5.4

Việc chuyển sang sử dụng chip Dimensity cao cấp được đánh giá là bước đi chiến lược của Samsung nhằm tối ưu hóa chi phí sản xuất trong khi vẫn đảm bảo sức mạnh xử lý vượt trội cho các tác vụ đa nhiệm và AI. Bên cạnh đó, màn hình của máy cũng được kỳ vọng sẽ có độ sáng cao hơn, giúp cải thiện khả năng hiển thị ngoài trời.

Kỳ vọng về trải nghiệm thực tế

Việc giữ nguyên thiết kế mặt trước đồng nghĩa với việc người dùng sẽ không mất thời gian làm quen với diện mạo mới. Thay vào đó, sự tập trung sẽ dồn vào trải nghiệm phần mềm One UI và khả năng tương tác của bút S Pen thế hệ mới. Tuy nhiên, việc duy trì viên pin cũ từ thế hệ tiền nhiệm có thể là một điểm trừ nhỏ đối với những người dùng mong đợi sự bứt phá về thời lượng sử dụng trên một thiết bị màn hình lớn.

Nhìn chung, Galaxy Tab S12 Ultra đang định hình là một bản cập nhật tập trung vào sức mạnh nội lực hơn là vẻ ngoài hào nhoáng. Sự kết hợp giữa thiết kế bền vững và hiệu năng từ MediaTek sẽ là yếu tố quyết định vị thế của mẫu máy tính bảng này trong phân khúc cao cấp thời gian tới.