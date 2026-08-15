Galaxy Tab S12+ và Tab S12 Ultra đạt chứng nhận Bluetooth SIG, hé lộ ngày Samsung trình làng Bộ đôi máy tính bảng Galaxy Tab S12+ và Tab S12 Ultra vừa chính thức đạt chứng nhận Bluetooth SIG, sẵn sàng cho màn ra mắt của Samsung vào nửa cuối năm 2026.

Bộ đôi máy tính bảng cao cấp thế hệ mới của Samsung bao gồm Galaxy Tab S12+ và Galaxy Tab S12 Ultra vừa đạt chứng nhận từ cơ quan Bluetooth SIG. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cuối cùng trước khi các thiết bị chính thức bước vào giai đoạn thương mại hóa trên thị trường toàn cầu.

Cơ sở dữ liệu Bluetooth SIG tiết lộ nhiều biến thể Galaxy Tab S12

Dữ liệu công khai từ hệ thống Bluetooth SIG đã xác nhận sự tồn tại cùng mã model cụ thể của Galaxy Tab S12+ và Galaxy Tab S12 Ultra. Cơ quan chứng nhận ghi nhận tổng cộng 5 biến thể khác nhau dành cho mẫu Tab S12+ cùng 3 phiên bản của mẫu Tab S12 Ultra.

Galaxy Tab S12 đạt chứng nhận Bluetooth

Các mã model này được phân chia rõ ràng giữa hai lựa chọn: phiên bản chỉ hỗ trợ kết nối Wi-Fi thuần túy và biến thể hỗ trợ mạng di động. Việc phân tách này giúp người dùng tối ưu chi phí và chọn mua thiết bị đúng với mục đích sử dụng thực tế.

Ảnh render của Galaxy Tab S12+

Kỳ vọng về thiết kế và mốc thời gian Samsung ra mắt sản phẩm

Hồ sơ cấp phép của Bluetooth SIG không công bố thông số phần cứng chi tiết. Tuy nhiên, các hình ảnh dựng CAD rò rỉ trước đó đã minh họa phần nào ngôn ngữ thiết kế hiện đại, mỏng nhẹ của dòng tablet siêu cấp thế hệ mới này.

Ảnh render của Galaxy Tab S12 Ultra

Về thời điểm trình làng, Samsung từng xác nhận dòng Galaxy Tab S12 sẽ chính thức xuất hiện trong nửa cuối năm 2026. Giới phân tích dự đoán sự kiện ra mắt có thể diễn ra vào khoảng tháng 9, tương tự khung thời gian công bố của dòng máy tính bảng tiền nhiệm Galaxy Tab S11.