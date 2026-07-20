Galaxy Watch 9 lộ diện cấu hình: Chip Snapdragon Wear Elite và hệ sinh thái Galaxy AI Samsung chuẩn bị ra mắt Galaxy Watch 9 với nâng cấp mạnh mẽ về hiệu năng nhờ chip Snapdragon Wear Elite và hệ sinh thái Galaxy AI hỗ trợ sức khỏe chuyên sâu.

Samsung dự kiến sẽ chính thức trình làng thế hệ đồng hồ thông minh mới nhất, Galaxy Watch 9, tại sự kiện Galaxy Unpacked diễn ra vào ngày 22/7. Những hình ảnh quảng cáo rò rỉ mới đây đã hé lộ chi tiết về thiết kế thời trang cùng sự xuất hiện của bộ vi xử lý cao cấp từ Qualcomm.

Bước tiến về hiệu năng với chip Snapdragon Wear Elite

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Galaxy Watch 9 chính là sự thay đổi về cấu hình phần cứng. Theo thông tin từ leaker Evan Blass, thiết bị nhiều khả năng sẽ được trang bị Snapdragon Wear Elite - bộ vi xử lý mạnh mẽ nhất hiện nay của Qualcomm dành cho thiết bị đeo.

Galaxy Watch 9 sẽ dùng chip của Qualcomm

Việc sử dụng chipset từ Qualcomm thay vì Exynos truyền thống được kỳ vọng sẽ mang lại bước tiến lớn về hiệu năng xử lý. Điều này không chỉ giúp thiết bị vận hành mượt mà hơn mà còn tối ưu hóa thời lượng pin và hỗ trợ tốt các tác vụ xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) phức tạp ngay trên đồng hồ.

Thiết kế trẻ trung và đa dạng tùy chọn màu sắc

Về ngoại hình, Galaxy Watch 9 duy trì ngôn ngữ thiết kế hiện đại nhưng được tinh chỉnh theo hướng thời trang hơn. Samsung mang đến ba tùy chọn màu sắc chính bao gồm Kem, Than chì và Bạc. Mỗi phiên bản đều đi kèm với dây đeo silicon cao cấp có màu sắc đồng bộ hoặc tạo điểm nhấn tương phản.

Galaxy Watch 9 có thiết kế trẻ trung, bắt mắt

Đáng chú ý, phiên bản màu Bạc sẽ được kết hợp với dây đeo màu xanh lá, tạo nên vẻ ngoài năng động và cá tính. Sự thay đổi này cho thấy Samsung đang tập trung vào việc biến chiếc smartwatch thành một phụ kiện thời trang thay vì chỉ là một thiết bị hỗ trợ công nghệ đơn thuần.

Hệ sinh thái Galaxy AI và tính năng theo dõi sức khỏe

Galaxy Watch 9 sẽ được tích hợp sâu các tính năng Galaxy AI nhằm cung cấp cái nhìn toàn diện về sức khỏe người dùng. Các tính năng nổi bật bao gồm: Theo dõi năng lượng (Energy Score), Huấn luyện viên chạy bộ thông minh, phát hiện chứng ngưng thở khi ngủ và phân tích điểm số giấc ngủ chi tiết.

Galaxy Watch 9 được trang bị nhiều tính năng AI thú vị

Thiết bị dự kiến chạy trên giao diện One UI 9 dựa trên nền tảng Wear OS 7. Sự kết hợp này cho phép tích hợp sâu hơn với trợ lý ảo Gemini, mang lại trải nghiệm tương tác thông minh và cá nhân hóa vượt trội cho người dùng trong các hoạt động hằng ngày.

Thông số kỹ thuật và khả năng kết nối

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật dự kiến của Galaxy Watch 9 dựa trên các nguồn tin rò rỉ:

Thông số Chi tiết dự kiến Vi xử lý Snapdragon Wear Elite Bộ nhớ RAM 2GB Bộ nhớ trong 32GB Dung lượng pin 390mAh Hệ điều hành One UI 9 (Wear OS 7) Kết nối LTE, Wi-Fi, Bluetooth 6.0, NFC, GPS

Bên cạnh cấu hình mạnh, đồng hồ vẫn duy trì đầy đủ các cảm biến sinh học như đo nhịp tim, nồng độ oxy trong máu (SpO2), nhiệt độ da, điện tâm đồ và huyết áp. Với việc nâng cấp lên Bluetooth 6.0, khả năng kết nối và truyền tải dữ liệu giữa đồng hồ và điện thoại sẽ ổn định và tiết kiệm năng lượng hơn.

Trong khi chờ đợi sự xuất hiện của thế hệ mới, người dùng vẫn có thể lựa chọn Galaxy Watch 8 với các tính năng theo dõi sức khỏe chuyên sâu và màn hình Super AMOLED độ sáng cao đang có mức giá hấp dẫn trên thị trường.