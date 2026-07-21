Galaxy Watch 9 và Watch Ultra 2 lộ diện: Chip Snapdragon Wear Elite cùng pin 800mAh Samsung chuẩn bị làm mới dòng smartwatch tại sự kiện Unpacked ngày 22/7 với Galaxy Watch 9 và Watch Ultra 2, sở hữu cấu hình mạnh mẽ và thời lượng pin cải tiến vượt trội.

Càng gần ngày diễn ra sự kiện Unpacked (dự kiến vào 22/7), các thông tin rò rỉ về thế hệ đồng hồ thông minh mới của Samsung càng trở nên chi tiết. Những hình ảnh quảng cáo mới nhất từ chuyên gia tin đồn Evan Blass đã hé lộ bước chuyển mình quan trọng của Samsung trong việc nâng cấp hiệu suất và thời lượng pin cho Galaxy Watch 9 và Galaxy Watch Ultra 2.

Rò rỉ ảnh quảng cáo Galaxy Watch9

Samsung thay đổi chiến lược phần cứng trên Galaxy Watch 9

Galaxy Watch 9 vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế tối giản với hai nút bấm đặc trưng nhưng được tinh chỉnh tinh tế hơn. Thiết bị dự kiến mang đến bốn lựa chọn màu sắc: trắng, than chì, xanh lá và đen. Thay đổi đáng kể nhất nằm ở bộ vi xử lý bên trong. Thay vì sử dụng dòng chip Exynos truyền thống, Samsung được cho là sẽ trang bị chip Snapdragon Wear Elite của Qualcomm.

Việc chuyển sang cấu trúc chip mới hứa hẹn cải thiện đáng kể khả năng xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) và tối ưu hóa điện năng tiêu thụ. Về dung lượng pin, phiên bản 40mm sẽ sở hữu viên pin 390mAh, trong khi bản 44mm đạt mức 445mAh, đảm bảo duy trì hoạt động ổn định cho các tính năng thông minh liên tục.

Nâng cấp hệ sinh thái theo dõi sức khỏe chủ động

Bên cạnh sức mạnh phần cứng, Samsung tiếp tục tập trung vào mảng chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số. Galaxy Watch 9 dự kiến ra mắt mặt đồng hồ "Vitals" mới, cho phép người dùng quan sát các chỉ số sinh học quan trọng theo thời gian thực một cách trực quan.

Smartwatch mới của Samsung có nhiều tính năng theo dõi sức khỏe

Đáng chú ý, tính năng phát hiện chứng ngưng thở khi ngủ và hệ thống huấn luyện viên chạy bộ cá nhân sẽ được nâng cấp sâu hơn. Những công cụ này khi kết hợp với điểm số năng lượng (Energy Score) sẽ giúp người dùng có cái nhìn toàn diện về trạng thái hồi phục của cơ thể sau mỗi ngày làm việc hoặc tập luyện.

Galaxy Watch Ultra 2: Đỉnh cao về độ bền và hiệu năng pin

Đối với phân khúc cao cấp, Galaxy Watch Ultra 2 tiếp tục khẳng định vị thế thiết bị đeo chuyên dụng cho các hoạt động khắc nghiệt. Khung vỏ bằng titan 47mm đã được Samsung tối ưu để mỏng hơn 12% so với thế hệ đầu tiên, tăng cường sự thoải mái khi đeo trong thời gian dài.

Galaxy Watch Ultra 2 có thiết kế bền bỉ

Màn hình OLED 1.5 inch trên phiên bản Ultra 2 gây ấn tượng mạnh với độ sáng tối đa lên tới 5.000 nits, cho phép hiển thị rõ nét ngay cả dưới cường độ ánh sáng mặt trời gay gắt nhất. Thiết bị cũng đạt các tiêu chuẩn bảo vệ cao nhất hiện nay như kháng nước 10ATM và chứng nhận IP69K.

Galaxy Watch Ultra 2 có nút nguồn màu cam nổi bật

Điểm nhấn công nghệ lớn nhất trên Galaxy Watch Ultra 2 chính là viên pin dung lượng 800mAh. Đây là bước nhảy vọt so với mức 590mAh của thế hệ trước, hứa hẹn kéo dài thời gian sử dụng vượt xa các đối thủ cùng phân khúc. Máy cũng được trang bị chip Snapdragon Wear Elite, đi kèm 2GB RAM và bộ nhớ trong lên tới 64GB, hỗ trợ đầy đủ các kết nối tiên tiến như Bluetooth 6.0 và LTE.

Galaxy Watch Ultra 2 có pin lớn vượt trội thế hệ trước

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến

Thông số Galaxy Watch 9 Galaxy Watch Ultra 2 Vi xử lý Snapdragon Wear Elite Snapdragon Wear Elite Màn hình OLED OLED (5.000 nits) Pin 390mAh / 445mAh 800mAh Độ bền IP68 10ATM / IP69K Bộ nhớ Đang cập nhật 2GB RAM / 64GB ROM

Sự xuất hiện của bộ đôi Galaxy Watch mới cho thấy tham vọng của Samsung trong việc chiếm lĩnh thị trường thiết bị đeo thông minh bằng cách tập trung vào hiệu năng thực tế và thời lượng pin, thay vì chỉ thay đổi diện mạo bên ngoài.