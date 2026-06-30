Galaxy Watch 9 và Watch Ultra 2 lộ diện hệ sinh thái dây đeo mới đầy màu sắc Samsung chuẩn bị ra mắt loạt dây đeo mới cho Galaxy Watch 9 và Watch Ultra 2 với bảng màu đa dạng từ phong cách thể thao đến thời trang pastel, đi kèm khả năng tương thích ngược ấn tượng.

Trong bối cảnh thị trường đồng hồ thông minh ngày càng chú trọng vào tính cá nhân hóa, Samsung dường như đang chuẩn bị một bước đi lớn cho thế hệ thiết bị đeo tiếp theo. Những hình ảnh rò rỉ mới nhất về Galaxy Watch 9 và Galaxy Watch Ultra 2 cho thấy hãng công nghệ Hàn Quốc đang tập trung mạnh mẽ vào việc làm mới hệ sinh thái phụ kiện, đặc biệt là các dòng dây đeo chuyên dụng.

Sự chuyển mình của Galaxy Watch Ultra 2 với dòng dây đeo Marine và Trail

Dựa trên các hình ảnh báo chí rò rỉ, Galaxy Watch Ultra 2 vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế thể thao cao cấp nhưng được bổ sung bảng màu phong phú hơn hẳn thế hệ tiền nhiệm. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở dòng dây silicon Marine Band, được thiết kế để chịu đựng các điều kiện khắc nghiệt trong môi trường nước.

Dây Marine xuất hiện với logo “Ultra” đặc trưng, đi kèm 5 tùy chọn màu sắc bao gồm: Beige, Black, Blue, Green và Orange. Việc sử dụng các tông màu rực rỡ này không chỉ giúp tăng tính nhận diện cho dòng Ultra mà còn đáp ứng nhu cầu phối đồ đa dạng của người dùng năng động.

Dây đeo Marine cho Galaxy Watch Ultra 2

Bên cạnh đó, tùy chọn Trail Band – dòng dây dành riêng cho những người đam mê chạy bộ địa hình và vận động ngoài trời – cũng nhận được những tinh chỉnh đáng kể. Dây Trail Band mới có ba màu chủ đạo là Đen, Xanh dương và Cam. So với thế hệ đầu tiên, thiết kế lần này được đánh giá là gọn gàng và hiện đại hơn, tối ưu hóa cảm giác đeo trong thời gian dài.

Dây đeo Trail cho Galaxy Watch Ultra 2

Galaxy Watch 9: Khi công nghệ giao thoa cùng phong cách thời trang Pastel

Ngược lại với vẻ hầm hố của dòng Ultra, Galaxy Watch 9 lại hướng đến sự thanh lịch và thời thượng. Samsung dường như đang thay đổi chiến lược màu sắc khi chuyển từ các tông màu trung tính truyền thống sang bảng màu pastel nhẹ nhàng.

Dòng Classic Sport Band trên Galaxy Watch 9 gây ấn tượng với các gam màu như be, xanh dương, xanh lá và vàng pastel. Đây là một bước đi thông minh nhằm tiếp cận nhóm khách hàng trẻ tuổi và những người dùng coi đồng hồ thông minh như một món phụ kiện thời trang thực thụ.

Dây đeo thể thao cho Galaxy Watch 9

Đối với những người dùng cần sự đa dụng, dòng Sport Band tiêu chuẩn vẫn được duy trì với các màu sắc năng động như Đen, Xanh dương, Xanh lá và Vàng. Sự phân hóa rõ rệt giữa các dòng dây đeo cho thấy Samsung đang cố gắng bao phủ mọi phân khúc nhu cầu của người dùng.

Dây đeo thể thao cho Galaxy Watch 9

Tính tương thích ngược và giải pháp Hybrid Band tinh tế

Một chi tiết đáng chú ý khác là sự xuất hiện của tùy chọn Hybrid Band cho Galaxy Watch 9. Với các màu sắc như be, đen, nâu và xám, loại dây này là sự kết hợp giữa vẻ ngoài lịch lãm của chất liệu truyền thống và sự bền bỉ của vật liệu thể thao. Đây sẽ là lựa chọn tối ưu cho nhóm khách hàng văn phòng thường xuyên tham gia các hoạt động thể chất sau giờ làm việc.

Dây đeo Hybrid Band cho Galaxy Watch 9

Về mặt kỹ thuật, các nguồn tin cho biết Samsung nhiều khả năng sẽ giữ nguyên cơ chế khóa dây đeo hiện tại. Điều này đồng nghĩa với việc các bộ dây mới của Galaxy Watch 9 và Watch Ultra 2 có thể tương thích hoàn toàn với Galaxy Watch 8 và Galaxy Watch Ultra thế hệ đầu tiên. Đây là một điểm cộng lớn giúp người dùng cũ dễ dàng nâng cấp diện mạo cho thiết bị của mình mà không cần đổi mới hoàn toàn phần cứng.

Hệ sinh thái phụ kiện phong phú này dự kiến sẽ chính thức lộ diện tại sự kiện Galaxy Unpacked 2026 diễn ra vào ngày 22/7 tới. Việc đầu tư mạnh mẽ vào dây đeo cho thấy Samsung không chỉ tập trung vào cấu hình bên trong mà còn đang nỗ lực tối đa hóa trải nghiệm cá nhân hóa cho người dùng thiết bị đeo thông minh.