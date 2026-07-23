Galaxy Z Flip8: Bước tiến về thiết kế mỏng nhẹ và sức mạnh chip 2nm của Samsung Samsung Galaxy Z Flip8 thiết lập tiêu chuẩn mới cho điện thoại gập với trọng lượng chỉ 180g, màn hình phụ 4,1 inch và hiệu năng mạnh mẽ từ vi xử lý tiến trình 2nm.

Tại sự kiện Galaxy Unpacked, Samsung đã chính thức trình làng Galaxy Z Flip8, mẫu điện thoại gập thế hệ mới với những thay đổi mang tính bước ngoặt về cấu trúc phần cứng và trải nghiệm người dùng. Điểm nhấn lớn nhất của thiết bị không chỉ nằm ở cấu hình mà còn ở khả năng tối ưu hóa kích thước, biến dòng Flip trở nên thực dụng hơn bao giờ hết đối với nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Thiết kế công thái học: Khi điện thoại gập nhẹ như smartphone truyền thống

Sự cải tiến dễ cảm nhận nhất trên Galaxy Z Flip8 nằm ở cảm giác cầm nắm. Samsung đã thành công trong việc ép trọng lượng máy xuống chỉ còn 180g, con số tương đương với các dòng điện thoại dạng thanh truyền thống hiện nay. Với độ dày khi mở hoàn toàn chỉ 6,1 mm, đây chính thức là chiếc Galaxy Z Flip mỏng nhẹ nhất trong lịch sử của hãng.

Dù mỏng nhẹ hơn, độ bền của thiết bị vẫn được đảm bảo nhờ bộ khung viền Armor Aluminum cứng cáp kết hợp cùng kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus 2 ở mặt ngoài. Đặc biệt, chuẩn kháng nước và bụi IP48 được tích hợp giúp tăng cường khả năng bảo vệ máy trong các điều kiện môi trường khác nhau.

Các cạnh máy được tinh chỉnh tinh tế hơn, tạo điểm tựa gập mở tự nhiên cho lòng bàn tay. Cảm biến vân tay vẫn được duy trì tại vị trí nút nguồn ở cạnh bên, cho phép thao tác mở khóa nhanh chóng ngay cả khi máy đang gập hoặc mở.

Hiệu năng đột phá từ vi xử lý tiến trình 2nm

Về sức mạnh bên trong, Galaxy Z Flip8 đánh dấu một cột mốc công nghệ mới khi sở hữu con chip Exynos 2600 được sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến. Vi xử lý này có cấu trúc 10 nhân, đi kèm GPU Xclipse 960 mang lại khả năng xử lý đồ họa mạnh mẽ. Máy được trang bị dung lượng RAM lên tới 12GB và bộ nhớ trong chuẩn UFS 4.0 từ 256GB, đảm bảo tốc độ truy xuất dữ liệu cực nhanh.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của Galaxy Z Flip8

Thông số Chi tiết Vi xử lý Exynos 2600 (Tiến trình 2nm, 10 nhân) GPU Xclipse 960 RAM/ROM 12GB RAM / UFS 4.0 từ 256GB Màn hình ngoài 4,1 inch Super AMOLED, 120Hz, 2.600 nit Độ dày/Trọng lượng 6,1 mm (mở) / 180g Kháng nước/bụi IP48 Hệ điều hành One UI 9 (Android 16), hỗ trợ 7 năm cập nhật

FlexWindow 4,1 inch: Trung tâm điều khiển thông minh

Màn hình ngoài FlexWindow trên thế hệ năm nay đã có sự lột xác hoàn toàn. Kích thước được nâng lên 4,1 inch với phần viền siêu mỏng chỉ 1,25mm, sử dụng tấm nền Super AMOLED 120Hz. Với độ sáng cực đại đạt mức 2.600 nit, người dùng có thể dễ dàng theo dõi nội dung ngay cả dưới ánh nắng gắt.

Giao diện FlexWindow Home cho phép cá nhân hóa sâu với các widget, hình nền và đồng hồ đa dạng. Samsung đã biến màn hình này thành một trung tâm điều khiển thực thụ, giúp người dùng xử lý nhanh các tác vụ mà không cần phải mở máy.

Tối ưu sáng tạo nội dung với Galaxy AI

Bên cạnh phần cứng, phần mềm One UI 9 (nền tảng Android 16) mang đến những tính năng Galaxy AI độc đáo. Đáng chú ý là Now Brief, tính năng tự động tổng hợp thông tin về thời tiết, lịch trình cá nhân và tình trạng giao thông thành các thẻ nội dung trực quan ngay trên FlexWindow.

Hệ thống FlexCam cũng được nâng cấp để trở thành công cụ sáng tạo nội dung đắc lực. Người dùng có thể tận dụng khả năng gập linh hoạt của máy để quay phim, chụp ảnh ở nhiều góc độ khó mà không cần đến tripod, kết hợp cùng các thuật toán AI để tối ưu chất lượng hình ảnh trong mọi điều kiện ánh sáng.

Galaxy Z Flip8 có sẵn các phiên bản màu sắc bắt kịp xu hướng như Hồng Rosé, Đen Graphite, Trắng Cream và Xanh Mint. Với cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm lên tới 7 năm, đây hứa hẹn là mẫu điện thoại gập có giá trị sử dụng lâu dài và ổn định nhất trên thị trường hiện nay.