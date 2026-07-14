Galaxy Z Flip8 và bước ngoặt màn hình phụ: Samsung sẽ biến màn hình ngoài thành smartphone thu nhỏ? Samsung Galaxy Z Flip8 dự kiến ra mắt ngày 22/7 với nâng cấp đột phá ở màn hình ngoài, cho phép thao tác trực tiếp và liền mạch như một chiếc điện thoại thông thường.

Samsung chuẩn bị ra mắt loạt smartphone màn hình gập thế hệ mới vào ngày 22/7 tới, trong đó Galaxy Z Flip8 đang trở thành tâm điểm chú ý với những rò rỉ về sự thay đổi mang tính hệ thống ở màn hình phụ. Đây được xem là nỗ lực của hãng công nghệ Hàn Quốc nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trên dòng điện thoại gập vỏ sò vốn còn nhiều hạn chế về phần mềm ở mặt ngoài.

Nỗ lực xóa bỏ rào cản trên màn hình phụ của Samsung

Trong những năm qua, dù Samsung đã liên tục tăng kích thước vật lý của màn hình phụ trên dòng Galaxy Z Flip, nhưng trải nghiệm thực tế vẫn chưa thực sự bứt phá. Phần lớn các thao tác hiện nay vẫn bị giới hạn trong phạm vi các widget cơ bản và một số ứng dụng được chỉ định sẵn. Để khai thác sâu hơn, người dùng thường phải tìm đến các giải pháp không chính thức như mô-đun MultiStar trong ứng dụng Good Lock. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp mang tính tạm thời, chưa mang lại sự mượt mà và tính nhất quán cần thiết cho một thiết bị cao cấp.

Màn hình phụ Galaxy Z Flip8 sẽ cho trải nghiệm sử dụng như một chiếc điện thoại thông thường

Theo các báo cáo mới nhất, Galaxy Z Flip8 sẽ thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận này. Thay vì phụ thuộc vào các widget truyền thống, người dùng có thể thao tác trực tiếp trên màn hình phụ với đầy đủ chức năng như một chiếc smartphone độc lập. Điều này đồng nghĩa với việc các ứng dụng có thể chạy trực tiếp mà không cần qua các bước thiết lập phức tạp, biến màn hình ngoài thành một giao diện điều khiển toàn diện.

Trải nghiệm liền mạch: Khi màn hình ngoài không còn là 'phụ'

Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất trên Galaxy Z Flip8 chính là khả năng duy trì trải nghiệm liên tục giữa màn hình chính và màn hình ngoài. Công nghệ này vốn đã xuất hiện và hoạt động hiệu quả trên dòng Galaxy Z Fold, giúp người dùng chuyển đổi không gian làm việc mà không làm gián đoạn tác vụ đang thực hiện. Việc đưa tính năng này lên dòng Flip cho thấy Samsung đang muốn định nghĩa lại dòng điện thoại gập vỏ sò không chỉ là một phụ kiện thời trang mà còn là một công cụ làm việc hiệu quả.

Galaxy Z Flip8 được đồn đoán là điện thoại gập dọc dạng vỏ sò cuối cùng của Samsung

Đáng chú ý, một số tin đồn còn cho rằng Galaxy Z Flip8 có thể là mẫu điện thoại gập dọc dạng vỏ sò cuối cùng của Samsung trước khi hãng chuyển đổi sang các form factor mới. Nếu điều này là sự thật, Samsung chắc chắn sẽ dồn toàn lực để biến Flip8 thành một phiên bản hoàn thiện nhất, khắc phục triệt để những điểm yếu về tính tiện dụng của các thế hệ tiền nhiệm.

Vị thế của Galaxy Z Flip8 trong thị trường điện thoại gập

Sự cải tiến về phần mềm màn hình ngoài không chỉ giúp Galaxy Z Flip8 trở nên tiện dụng hơn mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh rõ rệt trước các đối thủ cùng phân khúc. Khi màn hình ngoài trở thành một "chiếc smartphone thu nhỏ", thiết bị sẽ giảm bớt tần suất người dùng phải mở màn hình chính, từ đó gián tiếp kéo dài tuổi thọ của tấm nền gập và cơ chế bản lề.

Galaxy Z Flip8 sẽ ra mắt vào ngày 22/7 tới

Dưới đây là bảng so sánh giá tham khảo của một số mẫu điện thoại gập nổi bật trên thị trường hiện nay để người dùng có cái nhìn tổng quan về phân khúc này:

Tên sản phẩm Cấu hình tiêu chuẩn Giá tham khảo (VNĐ) Samsung Galaxy Z Flip7 12GB - 256GB 22.990.000 OPPO Find N3 16GB - 512GB 26.990.000 Huawei Mate X7 16GB - 512GB 42.990.000 HONOR Magic V5 16GB - 512GB 42.990.000 Samsung Galaxy Z Fold7 12GB - 256GB 40.990.000

Với ngày ra mắt cận kề (22/7), giới công nghệ đang kỳ vọng Samsung sẽ thực sự "mở khóa" được sức mạnh tiềm ẩn của màn hình ngoài trên Galaxy Z Flip8, biến nó thành mẫu điện thoại gập hấp dẫn nhất trong năm.