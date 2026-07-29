Thông tin Galaxy Z Fold 8 có giá về tay sẽ từ 41 triệu, các đại lý sẽ có nhiều ưu đãi Sự xuất hiện của Galaxy Z Fold 8 tiếp tục thu hút sự quan tâm của thị trường smartphone cao cấp khi không chỉ nâng cấp về thiết kế và hiệu năng, mà còn đi kèm nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn ngay từ giai đoạn mở bán. Với mức giá về tay từ khoảng 41 triệu đồng tại một số đại lý, người dùng có thêm cơ hội tiếp cận dòng điện thoại gập cao cấp của Samsung cùng nhiều quyền lợi giá trị.

Mức giá 41 triệu mở rộng cơ hội sở hữu Galaxy Z Fold 8

Galaxy Z Fold 8 đang thu hút sự quan tâm khi có mức giá về tay từ khoảng 41 triệu đồng trong giai đoạn mở bán. Đây là mức giá giúp nhiều người dùng dễ dàng tiếp cận dòng điện thoại gập của Samsung hơn, đặc biệt với những khách hàng đang có kế hoạch nâng cấp thiết bị trong năm nay.

Không chỉ tạo lợi thế về chi phí, mức giá này còn mang đến thêm lựa chọn cho người dùng khi cân nhắc giữa các phiên bản trong cùng dòng sản phẩm. Bên cạnh Samsung Z Fold 8 Ultra dành cho những ai muốn trải nghiệm cấu hình và tính năng ở mức cao hơn, Galaxy Z Fold 8 vẫn là phương án phù hợp với nhiều người dùng nhờ sự cân bằng giữa trải nghiệm và mức đầu tư.

Việc Galaxy Z Fold 8 được đưa về mức giá khoảng 41 triệu đồng cũng góp phần gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường điện thoại gập. Nhờ đó, nhiều khách hàng có cơ hội sở hữu thiết bị sớm hơn mà vẫn đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng và ngân sách.

Các đại lý đồng loạt tung nhiều chương trình ưu đãi

Bên cạnh mức giá về tay từ khoảng 41 triệu đồng, nhiều hệ thống bán lẻ còn đồng loạt triển khai các chương trình ưu đãi nhằm gia tăng quyền lợi cho khách hàng khi sở hữu Galaxy Z Fold 8. Điều này không chỉ giúp tối ưu chi phí mà còn tạo thêm sức hút cho mẫu smartphone gập mới của Samsung ngay từ giai đoạn mở bán.

Tùy từng đại lý, người dùng có thể nhận nhiều chính sách hấp dẫn như giảm giá trực tiếp, hỗ trợ thu cũ đổi mới, trả góp lãi suất 0%, quà tặng phụ kiện hoặc các gói bảo hành mở rộng. Mỗi hệ thống sẽ có những ưu đãi riêng, giúp khách hàng linh hoạt lựa chọn địa chỉ mua phù hợp với nhu cầu và ngân sách.

Việc các đại lý cùng tung ra nhiều chương trình khuyến mại cũng góp phần tạo nên thị trường cạnh tranh hơn. Thay vì chỉ quan tâm đến giá bán, người dùng có thể cân nhắc thêm các quyền lợi đi kèm để tối ưu giá trị nhận được khi sở hữu Galaxy Z Fold 8.

SamCenter thu hút người dùng với chính sách hấp dẫn

Trong số các hệ thống bán lẻ đang triển khai chương trình mở bán Galaxy Z Fold 8, SamCenter là một trong những đơn vị thu hút sự quan tâm nhờ chính sách ưu đãi đa dạng. Không chỉ đưa mức giá về tay xuống từ khoảng 41 triệu đồng, hệ thống còn kết hợp nhiều chương trình khuyến mại giúp người dùng tối ưu chi phí khi sở hữu thiết bị.

Theo chương trình mở bán, khách hàng đặt mua tại SamCenter được giảm 500.000 đồng khi đăng ký nhận tin, ưu đãi đặt trước giảm ngay 2 triệu đồng hoặc hỗ trợ thu cũ đổi mới lên đến 5 triệu đồng. Bên cạnh đó là miễn phí thay màn hình 1 lần trong 2 năm, tặng gói Google AI Pro 6 tháng, Galaxy Z Care với quyền lợi dán màn hình và kiểm tra thiết bị định kỳ, cùng ưu đãi giảm 25% gói Samsung Care+.

Ngoài ra, SamCenter còn áp dụng trả góp 0% lên đến 24 tháng, ưu đãi khi thanh toán qua thẻ, giảm giá khi mua kèm Galaxy Watch Ultra 2 hoặc Galaxy Watch9 Series và tặng củ sạc nhanh 45W theo chương trình. Việc kết hợp nhiều ưu đãi trong cùng một gói giúp người dùng không chỉ tiết kiệm chi phí ban đầu mà còn nhận thêm nhiều quyền lợi trong quá trình sử dụng.

Với chính sách bán hàng cạnh tranh cùng hệ thống ưu đãi toàn diện, SamCenter trở thành địa chỉ đáng cân nhắc dành cho những khách hàng muốn sở hữu sớm Samsung Galaxy Z Fold 8 với chi phí tối ưu và nhiều giá trị đi kèm.

Để cập nhật mức giá mới nhất, các chương trình ưu đãi đang áp dụng cũng như được tư vấn lựa chọn phiên bản Galaxy Z Fold 8 phù hợp với nhu cầu, khách hàng có thể truy cập hoặc liên hệ trực tiếp với SamCenter.